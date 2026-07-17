ঘৰতে সন্তান জন্ম দিলে স্বাস্থ্য বিভাগে ল'ব কঠোৰ পদক্ষেপ !
ঘৰত নহয়, চিকিৎসালয়ত সন্তান জন্ম দিয়ক, এই আহ্বান বৰপেটাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন বৰাৰ ৷
Published : July 17, 2026 at 4:58 PM IST
বৰপেটা: অসমত প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ পাছতো বৰপেটা জিলাৰ একাংশ অঞ্চলত অবৈধভাবে গৰ্ভপাত কৰাৰ লগতে গোপনে ঘৰত সন্তান জন্ম দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ সেয়ে মাতৃ, শিশুলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা অবৈধ পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৷
শেহতীয়াকৈ বৰপেটা জিলাৰ কয়াকুছি পথাৰ গাঁৱত সংঘটিত অবৈধভাবে গৰ্ভপাতৰ কৰাৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ এই ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে সেই দম্পতীক গ্ৰপ্তাৰ কৰিছিল ৷ সেই ঘটনাৰ উত্তেজনা মাৰ নৌ-যাওঁতে গোপনে ঘৰত সন্তান জন্ম দিয়াৰ চেষ্টা কৰা এগৰাকী মহিলাক জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বৰপেটাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন বৰাই কয়," ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে ৷ কিন্তু কয়াকুছি পথাৰ গাঁৱৰ দৰে একাংশ অঞ্চলত অবৈধভাবে ভ্ৰূণ হত্যা, ঘৰতে শিশু জন্ম দিয়া কাৰ্য সংঘটিত হৈছে ৷ যাৰ বাবে মাতৃ, শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে ৷ কেৱল চিকৎসালয়তহে সন্তান জন্ম দিব লাগে, তেতিয়াহে শিশুটিৰ লগতে মাতৃও সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷"
আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগক আৰক্ষীয়ে সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ডাঃ বৰাই কয়,"অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুওৱা উচিত আছিল, সেই ধৰণে পদক্ষেপ এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । এনে অবৈধ কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হ'লে আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "চিকিৎসালয়ত ১০০ শতাংশ শিশুৰ জন্ম নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰি আছে । তথাপিও একাংশ লোকে গোপনে ঘৰত সন্তান জন্ম দিয়া আৰু অবৈধ গৰ্ভপাতৰ দৰে বিপজ্জনক কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছে । সেয়েহে এনে কাৰ্যত জৰিত সকলোৰে বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷"
লগতে পঢ়ক : সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই