বৰপেটাত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মুকলি যোগাসন প্ৰতিযোগিতা, প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ
দেওবাৰে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সদৌ অবিভক্ত বৰপেটা জিলা ভিত্তিত মুকলি যোগাসন প্ৰতিযোগিতা ৷
Published : July 19, 2026 at 7:29 PM IST
বৰপেটা : যোগাসনৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সুস্থ-সবল সমাজ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটাত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সদৌ অবিভক্ত বৰপেটা জিলা ভিত্তিত মুকলি যোগাসন প্ৰতিযোগিতা । বৰপেটাৰ অষ্টাংগ যোগ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ক্লাব ৰাইনো আৰু পতঞ্জলী যুৱ ভাৰত, অসমৰ সহযোগত বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতা ৷ অবিভক্ত বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০০ গৰাকী প্ৰতিযোগিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰতিযোগিতাখনত ছয়টা বয়সভিত্তিক পৰ্যায়ত মুঠ বাৰটা ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । প্ৰতিটো পৰ্যায়তে প্ৰতিযোগী সকলে যোগাসনৰ বিভিন্ন আসন, নমনীয়তা, শাৰীৰিক ভাৰসাম্য, কৌশল আৰু উপস্থাপনৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শক আৰু বিচাৰকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । সৰু-ডাঙৰ সকলো বয়সৰ প্ৰতিযোগীৰ উৎসাহ আৰু পাৰদৰ্শিতাই অনুষ্ঠানখন অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলে কয়, "যোগাসন কেৱল এখন ক্ৰীড়া বা ব্যায়াম নহয় ৷ ই হৈছে সুস্থ শৰীৰ, সুস্থ মন আৰু নিয়মানুবৰ্তী জীৱন শৈলীৰ অন্যতম আধাৰ। বৰ্তমান সময়ত মোবাইল, ইণ্টাৰনেট আৰু ব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ মাজত শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ প্ৰতি অনীহা বৃদ্ধি পাইছে । এনে সময়ত যোগাসনৰ দৰে এক সুস্থ জীৱনচৰ্যাৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত এনে প্ৰতিযোগিতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব।"
উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে, প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিটো শাখাত প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰা প্ৰতিযোগীক বঁটা, প্ৰমাণপত্ৰ আৰু স্মাৰক প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনত বৰপেটাৰ কেইগৰাকীমান যোগা অনুৰাগীৰ প্ৰচেষ্টাত অষ্টাংগ যোগ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।
অষ্টাংগ যোগ কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে ৰাজ্য আৰু দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিছে । তেওঁলোকৰ কৃতিত্বই কেৱল বৰপেটা জিলাকেই নহয়, সমগ্ৰ অসমলৈও সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি উদ্যোক্তাসকলে উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আজনৱী চোৰৰ, জিএমচিএইছত চিকিৎসাধীন আজনৱী চোৰ