লক্ষ্য বৰপেটা-বজালীৰ প্ৰতিটো শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান; সাজু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ
বৰপেটা আৰু বজালী জিলাত ২,৭৯,৫৬৩ টা শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিয়োগ ৪,৭৩১ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু স্বেচ্ছাসেৱক ।
Published : June 26, 2026 at 9:00 PM IST
বৰপেটা: ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰো প্ৰতিখন জিলাতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । দেওবাৰে ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে স্বাস্থ্য বিভাগ সষ্টম হৈছে । বৰপেটা আৰু বজালী জিলাক সামৰি ২৮ জুনৰ পৰা ৩ দিনীয়াকৈ এই অভিযান চলিব । জিলা দুখনৰ ৫ বছৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ।
শুকুৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বৰপেটাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন বৰাই কয় যে বৰপেটা-বজালী জিলাত ৫ বছৰ তলৰ প্ৰায় ২ লাখ ৭৯ হাজাৰ ৫৬৩ গৰাকী শিশু আছে । তেওঁলোকক সামৰি এই অভিযান চলোৱা হ'ব ।
তেওঁ লগতে কয়, "এইসকল শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিয়াৰ বাবে বিভাগে ব্যাপক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । সেই অনুসৰি ২৮ জুনত কেন্দ্ৰবোৰত শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিয়া হ'ব । তাৰপাছত ২৯ আৰু ৩০ জুনত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বাদ পৰি যোৱা শিশুবোৰক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব । এই অভিযান সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মুঠ ১,২২৫ টা পলিঅ' বুথ স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৪৫ টা প্ৰতিষ্ঠানভিত্তিক বুথ তথা কেন্দ্ৰ, ১৯৯ টা দুৰ্গম বুথ, ৫৯ ট্ৰেনজিট কেন্দ্ৰ, ১০ টা বজাৰ বা বাণিজ্যিক অঞ্চলৰ কেন্দ্ৰ, ২০ টা ভ্ৰাম্যমাণ কেন্দ্ৰ আৰু ৩৫ টা ইটা ভাটাত কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই অভিযান সফল কৰিবলৈ ৪,৭৩১ গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী পৰ্যৱেক্ষণৰ বাবে ২৭০ গৰাকী পৰ্যৱেক্ষক নিয়োগ কৰা হ'ব ।" ইফালে অভিযান সফল কৰাৰ বাবে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে অভিভাৱকসকলৰ পৰা এইক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বিচাৰিছে । সংবাদমেলত বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :