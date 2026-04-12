২০২৬বৰ্ষৰ 'বৰপেটা বঁটা' প্ৰদান কৰিব বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট পৰিচালক পবিত্ৰ ৰাভাক

বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল ৷ এই বৰ্ষটো 'বৰপেটা বঁটা' প্ৰদান কৰিব সাংস্কৃতিক কৰ্মী, অভিনেতা পবিত্ৰ ৰাভাক ৷

২০২৬বৰ্ষৰ 'বৰপেটা বঁটা' প্ৰদান কৰিব বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট পৰিচালক পৱিত্ৰ ৰাভাক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 5:12 PM IST

বৰপেটা : বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট পৰিচালক পবিত্ৰ ৰাভাক এই বৰ্ষৰ 'বৰপেটা বঁটা' প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বৰ্ষটো 'বৰপেটা বঁটা' প্ৰদান কৰিব সাংস্কৃতিক কৰ্মী, অভিনেতা পবিত্ৰ ৰাভাক ৷ দেওবাৰে বৰপেটা দিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় ববীয়াসকলে ৷

উল্লেখ্য যে, ২০০৩ চনত বাওনাসকলক লগত লৈ স্থাপন কৰিছিল নেশ্যনেল স্কুল অৱ ড্ৰামাৰ দাপোন নামৰ সংস্থাটো ৷ বৰ্তমান সংস্থাটোৰ পৰিচালক পৱিত্ৰ ৰাভাক ''বৰপেটা বঁটা'ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে বুলি বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই উল্লেখ কৰে ৷ বঁটা আছে নগদ দহ হাজাৰ, চেলেং চাদৰ, স্মাৰক, মানপত্ৰ আদি ৷ পহিলা ব'হাগত বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বঁটা পবিত্ৰ ৰাভাক প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

২০২৬বৰ্ষৰ 'বৰপেটা বঁটা' প্ৰদান কৰিব বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট পৰিচালক পৱিত্ৰ ৰাভাক (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিগত ২০১৩ চনৰ পৰা অসমীয়া সমাজলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি আগবঢ়োৱা ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সমাজসেৱকক "বৰপেটা বঁটা" প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ এই বঁটাৰ সৈতে নগদ ধন, স্মাৰক, মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । পবিত্ৰ ৰাভাৰ নাম ঘোষণা কৰি বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অবিনাশ কুমাৰ দাসে কয়, "পবিত্ৰ ৰাভাই সমাজৰ খৰ্বকায় লোকসকলক লৈ বিশেষভাবে কাম কৰি আহিছে । খৰ্বকায় অভিনেতাসকলক লৈ অভিনয় শিল্পৰ চৰ্চা কৰি ৰাভাই তেওলোকক নতুন জীৱন দিছে।"

তেওঁ লগতে কয়, "কেৱল এজন অভিনেতা, পৰিচালক হিচাপেই নহয়, সমাজক নতুন দিশেৰে পথ দেখুওৱা পবিত্ৰ ৰাভাক দৰে ব্যক্তিক বৰপেটা বঁটা প্ৰদান কৰিব বিচৰা সিদ্ধান্তই বৰপেটা ছাত্ৰ সন্থাক যথেষ্ঠ আনন্দিত কৰিছে ৷"

বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থা
বৰপেটা বঁটা
পবিত্ৰ ৰাভা
দাপোন
BARPETA AWARD 2026

