সাৰ কেলেংকাৰী: বৰপেটাত চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৃষি বিভাগৰ তিনি বিষয়া-কৰ্মচাৰীক
কৃষকক সাৰ বিতৰণত অনিয়মৰ অভিযোগত বৰপেটা জিলা কৃষি বিভাগৰ দুই পৰিদৰ্শকসহ জ্যেষ্ঠ সহায়কক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন ।
Published : October 31, 2026 at 6:39 PM IST
বৰপেটা: কৃষকৰ পৰা সাৰ চান কাঢ়িছে একাংশ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াই ৷ শেহতীয়াকৈ বৰপেটাত কৃষকক সাৰ বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত জিলা কৃষি বিভাগত নিলম্বন কৰিব লগীয়া হৈছে । সাৰ আৱণ্টন আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানত সংঘটিত খেলিমেলিৰ গুৰুতৰ অভিযোগত উত্থাপন হৈছে জিলা কৃষি বিভাগৰ দুজন বিষয়াসহ তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰীক ৷
সেয়ে তিনি কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । নিলম্বিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কেইগৰাকী হ’ল— কৃষি পৰিদৰ্শক দিলীপ কুমাৰ মিশ্ৰ, প্ৰদীপ কুমাৰ ডেকা আৰু জ্যেষ্ঠ সহায়ক অজিত স্বৰ্গীয়াৰী । বৰপেটা জিলা কৃষি বিষয়া নজৰুল ইছলামে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য দাঙি ধৰে ।
তেওঁ জনোৱা মতে, সাৰ আৱণ্টনৰ নামত চলি থকা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে একাংশ সচেতন লোকে ৰাজ্যৰ কৃষি সঞ্চালকৰ ওচৰত এক গুৰুতৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত কৃষি বিভাগে এক অন্তৰ্ভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তদন্ত কালত সাৰ বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানক অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান আৰু আৱণ্টিত সাৰৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত এই তিনিগৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ তথ্য-প্ৰমাণ লাভ কৰা হয় ।
তেওঁ লগতে কয়,"যাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তিনিওজনকে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । কৃষকসকলৰ বাবে চৰকাৰে যোগান ধৰা সাৰৰ বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ কৃষি বিভাগে সদায় দায়বদ্ধ । ভৱিষ্যতে যাতে এনে কোনো অনিয়ম বা ক’লা বজাৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে কৃষি বিভাগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
বৰপেটা জিলা কৃষি বিষয়া ইছলামে কয়,"তিনিজন ব্যক্তি ক্ৰমে-দিলীপ কুমাৰ মিশ্ৰ, প্ৰদীপ কুমাৰ ডেকা আৰু জ্যেষ্ঠ সহায়ক অজিত স্বৰ্গীয়াৰীক নিলম্বন কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ ওপৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছিল বুলি শুনিছিলো । মোৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে কোনো অভিযোগ আহি পৰা নাই । মই জনাত এজনৰ অডিঅ' ক্লিপ পাইছে ।"