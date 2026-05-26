দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাঁচমাহ পূৰ্বৰে পৰা নিৰবধি জ্ঞানৰ বন্তি জ্বলাই অহা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়

জ্ঞান মন্দিৰ সদৃশ বিদ্যালয় হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বিতীয় ঘৰ । ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ জ্ঞানচক্ষু মুকলি হয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ অ-আ, ক-খ শিকে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 4:32 PM IST

সৰুপথাৰ: আলোক সন্ধানী যাত্ৰাৰে জ্ঞানৰ সঁফুৰা ভৰাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ ঘটে । তাহানিৰ গুৰুকুলৰ পৰা বৰ্তমানৰ স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠালৈ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভূমিকা অপৰিসীম । ছাত্ৰ, শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ সু-সমন্বিত পৰিৱেশত ঠন ধৰি উঠে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ আশা-প্ৰত্যাশা । এসময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহেই আছিল মুখ্যতঃ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়া কমাৰশাল ।

কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ গুণমান নিম্নগামী হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পয়োভৰ ঘটে । কিন্তু তাৰ মাজতো এনে কিছু চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, যিবোৰে দশক দশক ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জ্ঞানৰ বন্তি জ্বলোৱাত উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । তেনে এখন মহাৰজত জয়ন্তী অতিক্ৰম কৰা বিদ্যালয়ৰ অম্লান গাথাৰে আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৭৫ বছৰীয়া নিৰবধি যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৭৫ বছৰীয়া নিৰবধি যাত্ৰা

ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ হকে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা শেহতীয়া প্ৰচেষ্টাসমূহে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ আকৰ্ষণ আৰু আশা পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তুলিছে । যাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত আন্তঃগাঁথনি । যদিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ আছে, তাৰ বিপৰীতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় ৮ কোটিৰো অধিক টকা ব্যয়সাপেক্ষে বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনক জাকতজিলিকাকৈ নৱৰূপ দিয়া হৈছে ।

স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা, বিজ্ঞানাগাৰকে ধৰি আধুনিক শিক্ষা আন্তঃগাঁথনি

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা বিদ্যালয়খন শেহতীয়াকৈ সৰুপথাৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ দ্বাৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । এই অত্যাধুনিক বিদ্যালয় ভৱনটোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে উন্নতমানৰ স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা, বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিজ্ঞানাগাৰ, আধুনিক কম্পিউটাৰ লেব আৰু এক বিশাল পুথিভঁৰালকে ধৰি সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সা-সুবিধা ইয়াত উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে ।

ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰা আন্তঃগাঁথনি

চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় এখনক এনেদৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সমকক্ষ কৰি তোলা এই উন্নয়নে কেৱল সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকেই উৎসাহিত কৰা নাই, বৰঞ্চ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । যাৰ ফলশ্ৰুতিত বৰ্তমান এই নৱনিৰ্মিত বিদ্যালয়খনে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক আৰু প্ৰশাসনীয় আন্তঃগাঁথনি সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তীজেন্ত বৰাই কয়, "আমি নতুন বিদ্যালয় পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ । সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন মহোদয়ৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । ১৯৪৬ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল । সেই বিদ্যালয়খনৰ তুলনাত এই বিদ্যালয়খন বহুত উন্নতমানৰ । আমাৰ সেই পুৰণি বিদ্যালয়খনত কিছুমান অসুবিধা আছিল, আমাৰ টিনবোৰো বেয়া হৈ গৈছিল, ৰুমবোৰৰো ক্ষতি হৈছিল । আমাৰ স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলে যাতে আমাৰ বিদ্যালয়খনক আগবঢ়াই নিবলৈ আমাক সহায়-সহযোগ কৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ ।"

আনহাতে, আলোচনী বিভাগৰ সম্পাদক অসীম বৰাই কয়, "ধুনীয়াকৈ বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰি দিয়াৰ বাবে আমি ভাল পাইছোঁ, বহুত কৃতজ্ঞ হৈছোঁ । আমাৰ ইয়াত কম্পিউটাৰ কক্ষৰ লগতে বহুখিনি সুবিধা কৰি দিছে । লেব আছে, বায়'লজী লেব, কেমিষ্ট্ৰী লেব, বহুখিনি নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে । ইমানখিনি ধুনীয়া কৰি দিয়াৰ বাবে আমি বহুত কৃতজ্ঞ ।"

বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ ইতিবাচক আশা

বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক, প্ৰশাসনিক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ পুলিন শইকীয়াই কয়, "এখন নতুন, উন্নতমানৰ বিদ্যালয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত শুভাৰম্ভ কৰি থৈ গৈছে । বিদ্যালয়খন বিশেষকৈ ১৯৪৬ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । আমাৰ ধনশিৰি মহকুমা (বৰ্তমানৰ সৰুপথাৰ সমজিলা)ৰ আটাইতকৈ পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠান আছিল । পূৰ্বতে যিবিলাক ঘৰ, আচবাব প্ৰায় পুৰণি হৈ গৈছিল । যাৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছিল । কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ যিটো আমাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন হ'ল, তাক লৈ আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত । আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট সা-সুবিধা পাইছে । যিটোৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব, আমাৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আহিছে । যাতে আমি এই বিদ্যালয়খন সুন্দৰকৈ ৰাখি, লগতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো যাতে আমি উন্নতভাৱে বা উন্নত ফলাফল দেখুৱাবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"

বিদ্যালয়খনৰ শেহতীয়া ফলাফল

বিদ্যালয়খনৰ শেহতীয়া ফলাফল সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়খনে গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত ধাৰাবাহিকভাৱে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহিছে । ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আমাৰ প্ৰায় থাকেই, আমাৰ ৯০ শতাংশৰ তলত সাধাৰণতে খুব কমেই থাকে । ২০২৪ চনত আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত থাৰ্ড ডিভিজন নাছিল । আমি জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম আছিলোঁ । ১০১ গৰাকীৰ ভিতৰত ১০১ গৰাকীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে । তাৰে ৫০ গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ আৰু ৫১ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় । যিটো আমাৰ কাৰণে এক গৌৰৱ আছিল ।"

