মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰাক ভ্ৰমণ; মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন
বৰাকৰ ১৮,৭৪৫ গৰাকী মহিলাক ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান । প্ৰায় ৩০০ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।
শ্ৰীভূমি : দুদিনীয়া বৰাক উপত্যকা ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । তাৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ ১৮,৭৪৫ গৰাকী সদস্যক চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰামাঞ্চলৰ ১৭,৪২৫ গৰাকী আৰু নগৰাঞ্চলৰ ১৩২০ গৰাকী মহিলাক সামৰি লোৱা হৈছে ।
চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপৰ অধীনত ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই পুঁজিৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক 'লাখপতি বাইদেউ' হোৱাত সহায় কৰা । তেওঁ কয় যে অসমৰ প্ৰায় ৪০ লাখ মহিলা ৪ লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে জড়িত । ব্যৱসায় আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক ব্যক্তিগতভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঁচনিৰ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
এই পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে হিতাধিকাৰীসকলে ইয়াক সামূহিকভাৱে তেওঁলোকৰ আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে বা ব্যক্তিগতভাৱে দুগ্ধ পালন, হাঁহ-কুকুৰা, গাহৰি পালন বা চিলাই আদি কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
তেওঁ জনোৱা মতে হিতাধিকাৰীসকলে কৰা এই পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ মূল্যায়ন চৰকাৰে কৰিব । সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাসকলে পিছৰ বছৰত ২৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব আৰু পুনৰ বিবেচনাপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাসকলে তৃতীয় বছৰত ৫০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়, "অৰ্থনৈতিক সৱলীকৰণৰ সমান্তৰালকৈ অসম চৰকাৰে মহিলাৰ মৰ্যাদা আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে ।"
তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে যিদৰে বাল্যবিবাহ বন্ধৰ বাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছিল, তেনেকৈয়ে শীঘ্ৰে মহিলাৰ সন্মান আৰু অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে বহুবিবাহো নিষিদ্ধ কৰাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব ।
চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হিতাধিকাৰীক বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়তে অসম চৰকাৰে ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো পৰিয়ালক ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰত মচুৰ দাইল, নিমখ আৰু চেনি যোগান ধৰিব । মূখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে আগন্তুক নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা অধিবেশনত চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত বাস কৰা চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ বাবে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিব ।
ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিত গ্ৰহণ কৰা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপৰ বিষয়ে ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসম মালাৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ১০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প, এখন ষ্টেডিয়ামৰ বাবে ১২ কোটি টকা, এখন কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে ৩১ কোটি টকা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ২০ কোটি টকাকে ধৰি কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্পৰ অনুমোদন জনাইছে । এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে চৰকাৰে আনুমানিক ৬০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে সমষ্টিটোত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লৈছে ।
এই প্ৰকল্পবোৰৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ সক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ শলাগ লয় । এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়, কৃষ্ণেন্দু পাল, সাংসদ কৃপানাথ মল্লা, বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ আৰু ছিদ্দিক আহমেদৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানৰ মিছন সঞ্চালক কুন্তলমণি শৰ্মা বৰদলৈকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
একেদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ২০৮ খন বিছনাযুক্ত নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । জাপান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা সংস্থা (জিআইচিএ)ৰ আৰ্থিক সাহায্যত ১৬ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই চিকিৎসালয়খনত থাকিব ৬ টা ক্লিনিকেল বিভাগ ক্ৰমে কাৰ্ডিঅ'লজি, কাৰ্ডিঅ'থ'ৰেচিক চাৰ্জাৰী, নিউৰ'লজী, নিউৰ'চাৰ্জাৰী, নেফ্ৰ'লজী আৰু ইউৰ'লজী ।
আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু উন্নত চিকিৎসা সঁজুলি ক্ৰয়কে ধৰি মুঠ প্ৰকল্পৰ ব্যয় প্ৰায় ৩০০ কোটি টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৩০ মাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
চিকিৎসালয়খনত ৬ টা বিভাগৰ বাবে প্ৰতিটো বিভাগতে ২০ খনকৈ বিছনা, ১৪ খন জৰুৰীকালীন বিছনা, ২৭ খন আই চি ইউ/আই চি চি ইউ বিছনা, ২৪ খন অস্ত্ৰোপচাৰ কেয়াৰ বেড, ১৬ খন প্ৰি-অপাৰেটিভ কেয়াৰ বেড আৰু ১০খন ডায়েলাইছিছ বেড থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও ২৫ টা পেয়িং কেবিন থাকিব । এই সন্দৰ্ভত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বৰ্তমান অসমত ১৪ খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে অহা বছৰ বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণকাৰ্যও সম্পূৰ্ণ হ'ব । ২০০৬ চনত তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত অসমৰ সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে মাত্ৰ ৩৬০ টা এম বি বি এছৰ আসন আৰু ১৫০ টা স্নাতকোত্তৰ আসন আছিল । আজি এই আসনৰ সংখ্যা ২০০০ এম বি বি এছ আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত ১৫০০লৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই অগ্ৰগতিৰ ফলত ৰাজ্যৰ চিকিৎসা শিক্ষা খণ্ডত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
আসন বৃদ্ধিৰ বাবে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈ চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁ কয় যে গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসমে দেশৰ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য স্থান অৰ্জন কৰিছে ।
ৰাজ্যত মাতৃ আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । আগন্তুক দশকত অসমৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাজ্যৰ ৩ খন পুৰণি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অন্যতম হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনোৱা মতে চৰকাৰে আনুমানিক ১৫০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিলচৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়খন পুনৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত ৫০০ বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ হ'ব । তদুপৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পুৰণি মূল ভৱনটোৰ স্থানত ১৫০০ বিছনাযুক্ত নতুন অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক ৩-৪ মাহৰ ভিতৰত বৰাক উপত্যকা গুৱাহাটী সংযোগী নতুন ঘাইপথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব যাৰ আনুমানিক ব্যয় হ'ব ৩৫,০০০ কোটি টকা । এই অভিলাষী ঘাইপথ প্ৰকল্পই সমগ্ৰ উপত্যকাটোৰ যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিৰ বৈপ্লৱিক উন্নতি সাধন কৰিব ।
