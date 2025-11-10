CJM আদালত স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল
চি জে এম ক’ৰ্ট অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ লগতে মঙলবাৰে আদালত বৰ্জন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ উকীল সন্থাৰ ।
Published : November 10, 2025 at 6:30 PM IST
গুৱাহাটী: কামৰূপ মহানগৰ CJM আদালতৰ অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল । সোমবাৰে উকীল সন্থা, গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত দুই শতাধিক অধিবক্তাই হাতে হাতে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ এই স্থানান্তৰ অবৈধ, একপক্ষীয় স্থানান্তৰ অবৈধ, CJM Court ঘূৰাই আনক, এই স্থানান্তৰ জনবিৰোধী, CJM Court মেৰামতি কৰক, আমাৰ কথা শুনক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
পুৰণি CJM আদালতৰ চৌহদৰ পৰা এই সমদল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে গৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় হৈ পুনৰ CJM আদালতৰ চৌহদত এই সমদলৰ সামৰণি পৰে । আনহাতে, পৰৱৰ্তী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে মঙলবাৰে আদালত বৰ্জন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব উকীল সন্থাই ।
প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি উকীল সন্থা, গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "আগতীয়া জাননীবিহীনভাৱে GAD বিল্ডিঙলৈ CJM স্থানান্তৰ কৰিছে । বন্ধৰ দিনটোত আগতীয়াকৈ জাননী নিদিয়াকৈ তিনিখন ক'ৰ্ট অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ কৰিছে । আমাৰ সন্থাৰ লগত যোগাযোগ নকৰাকৈ । GAD বিল্ডিঙলৈ CJM স্থানান্তৰ কৰিছে, যিটো হাঁহৰ গড়াল সদৃশ । চৰকাৰে প্ৰতিবেদন দিছে যে এই বিল্ডিংটো যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙিব । প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে হৈ যোৱা ৫.৮ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পতেই এই বিল্ডিংটো একো নহ'ল । কিন্তু ইয়াৰ পৰা ক'ৰ্ট স্থানান্তৰ কৰাটো এটা ষড়যন্ত্ৰ । এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ক বাৰম্বাৰ স্মাৰকপত্ৰ দি আছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । আমি কোনো চখত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা নাই । মঙলবাৰে আমি 'আদালত বৰ্জন' কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম ।"
আনহাতে, সন্থাৰ সভাপতি প্রদীপ কোঁৱৰে কয়, "আমি চাৰিটা দাবীত আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ । বৰ্তমান CJM ক’ৰ্টৰ ভৱনটো মেৰামতি কৰা, দ্বিতীয়তে CJM আৰু ইয়াৰ অধীনস্থ সকলো ক’ৰ্টক পুনৰ পুৰণি CJM ক’ৰ্ট কমপ্লেক্সলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব লাগে । তৃতীয়তে, CJM ক’ৰ্টৰ ভৱনৰ অৱস্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এখন আয়োগ গঠন কৰা হ’ব লাগে । চতুৰ্থতে, আমি সকলো ক’ৰ্ট আৰু ট্ৰাইবুনেলৰ সৈতে স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ হ’ব পাৰো, কিন্তু এইদৰে অস্থায়ী স্থানান্তৰ মানি নলওঁ । CJM আৰু ইয়াৰ অধীনস্থ মুঠ ৯ খন ক'ৰ্ট আছিল, তাৰ ভিতৰত ৫ খন অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ কৰিছে । আমি এই অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "৪০ বছৰতকৈ অধিক এই ভৱনটো প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে হৈ যোৱা ৫.৮ ৰিখটাৰ স্কেলত হোৱা ভূমিকম্পতেই এই বিল্ডিংটো একো নহ'ল । তাৰ পিছত এই ভৱনটো ভাঙি পেলাব বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাথাকে । আমাৰ দাবীকেইটা মানি নল'লে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম ।"