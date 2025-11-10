ETV Bharat / state

CJM আদালত স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল

চি জে এম ক’ৰ্ট অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ লগতে মঙলবাৰে আদালত বৰ্জন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ উকীল সন্থাৰ ।

CJM আদালত স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2025 at 6:30 PM IST

গুৱাহাটী: কামৰূপ মহানগৰ CJM আদালতৰ অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল । সোমবাৰে উকীল সন্থা, গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত দুই শতাধিক অধিবক্তাই হাতে হাতে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ এই স্থানান্তৰ অবৈধ, একপক্ষীয় স্থানান্তৰ অবৈধ, CJM Court ঘূৰাই আনক, এই স্থানান্তৰ জনবিৰোধী, CJM Court মেৰামতি কৰক, আমাৰ কথা শুনক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।

পুৰণি CJM আদালতৰ চৌহদৰ পৰা এই সমদল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে গৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় হৈ পুনৰ CJM আদালতৰ চৌহদত এই সমদলৰ সামৰণি পৰে । আনহাতে, পৰৱৰ্তী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে মঙলবাৰে আদালত বৰ্জন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব উকীল সন্থাই ।

CJM আদালত স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি উকীল সন্থা, গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব‌ কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "আগতীয়া জাননীবিহীনভাৱে GAD বিল্ডিঙলৈ CJM স্থানান্তৰ কৰিছে । বন্ধৰ দিনটোত আগতীয়াকৈ জাননী নিদিয়াকৈ তিনিখন ক'ৰ্ট অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ কৰিছে । আমাৰ সন্থাৰ লগত যোগাযোগ নকৰাকৈ । GAD বিল্ডিঙলৈ CJM স্থানান্তৰ কৰিছে, যিটো হাঁহৰ গড়াল সদৃশ । চৰকাৰে প্ৰতিবেদন দিছে যে এই বিল্ডিংটো যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙিব । প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে হৈ যোৱা ৫.৮ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পতেই এই বিল্ডিংটো একো নহ'ল । কিন্তু ইয়াৰ পৰা ক'ৰ্ট স্থানান্তৰ কৰাটো এটা ষড়যন্ত্ৰ । এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ক বাৰম্বাৰ স্মাৰকপত্ৰ দি আছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । আমি কোনো চখত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা নাই । মঙলবাৰে আমি 'আদালত বৰ্জন' কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম ।"

CJM আদালত স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সন্থাৰ সভাপতি প্রদীপ কোঁৱৰে কয়, "আমি চাৰিটা দাবীত আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ । বৰ্তমান CJM ক’ৰ্টৰ ভৱনটো মেৰামতি কৰা, দ্বিতীয়তে CJM আৰু ইয়াৰ অধীনস্থ সকলো ক’ৰ্টক পুনৰ পুৰণি CJM ক’ৰ্ট কমপ্লেক্সলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব লাগে । তৃতীয়তে, CJM ক’ৰ্টৰ ভৱনৰ অৱস্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এখন আয়োগ গঠন কৰা হ’ব লাগে । চতুৰ্থতে, আমি সকলো ক’ৰ্ট আৰু ট্ৰাইবুনেলৰ সৈতে স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ হ’ব পাৰো, কিন্তু এইদৰে অস্থায়ী স্থানান্তৰ মানি নলওঁ । CJM আৰু ইয়াৰ অধীনস্থ মুঠ ৯ খন ক'ৰ্ট আছিল, তাৰ ভিতৰত ৫ খন অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ কৰিছে । আমি এই অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "৪০ বছৰতকৈ অধিক এই ভৱনটো প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে হৈ যোৱা ৫.৮ ৰিখটাৰ স্কেলত হোৱা ভূমিকম্পতেই এই বিল্ডিংটো একো নহ'ল । তাৰ পিছত এই ভৱনটো ভাঙি পেলাব বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাথাকে । আমাৰ দাবীকেইটা মানি নল'লে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম ।"

