ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান গ্ৰহণ কৰি গৃহভূমিত ভৰি দিয়া বাপুকণক ঢোলে-দগৰে আদৰিলে ৰাইজে

ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান গ্ৰহণ কৰি গৃহভূমিত ভৰি দিয়া বাপুকণক ঢোলে-দগৰে আদৰিলে ৰাইজে
তাঁতশালত সপোন ৰচি, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটা লাভ কৰা মাজুলীৰ এজন শিপিনী ।
Published : December 13, 2025 at 4:53 PM IST
মাজুলী : মিচিং সমাজ জীৱনৰ এবিধ বস্ত্ৰ হৈছে মিৰিজিম । এই বস্ত্ৰক মিচিং ভাষাত গাডু বুলিও কয় । মিৰিজিম বা গাডু বৈ উলিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুৰস্কাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মাজুলীৰ মহখুঁটি গাঁৱৰ বাপুকণ পায়েং ।
যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় হস্তশিল্প বঁটা লৈ স্বগৃহত উপস্থিত হয় এই শিপিনীজন । মাজুলীৰ আফলামুখ পাৰঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক বিভিন্নজনে আদৰণি জনাই শোভাযাত্ৰা কৰি নিজা গাঁৱলৈ আনে ।
নিজৰ গাঁৱত বাপুকণ উপস্থিত হোৱাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । মাজুলীৰ ম'হখুটি গাঁৱৰ বাপুকণ পায়েঙে তাঁতশালখনকে জীৱিকাৰ সম্বল হিচাপে লৈ স্বাৱলম্বী হৈ পৰিয়ালটোক সুন্দৰকৈ পোহপাল দিছে । পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰাই তাঁতশালৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে বাপুকণ । আজিৰ তাৰিখত এইজন বাপুকণ পায়েঙে গামোচা, ৰিহা, চাদৰ-মেখেলাৰ পৰা আদি কৰি তাঁতশালত ব'ব পৰা সকলো কাপোৰ বৈ উলিয়াব পাৰে । এই তাঁতশালখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ।
তেওঁ বৈ উলিওৱা কাপোৰ ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, গুৱাহাটীকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অৰুণাচল পৰ্যন্ত অৰ্ডাৰ মতে বিক্ৰী কৰা হয় । বাপুকণে নৱ-প্ৰজন্মক এই শিল্পটো ধৰি ৰাখিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় । বঁটা গ্ৰহণ কৰি নিজা গাঁৱত উপস্থিত হোৱা বাপুকণে কয়, "এই বঁটা পোৱাৰ বাবে নিজকে ভাগ্যবান বুলি ভাবিছো । বঁটা ল'বলৈ যাওতে অলপ ভয়ো লাগিছিল, কিয়নো তাত কি প্ৰদৰ্শন কৰিম তাক চিন্তা কৰিছিলো । প্ৰথম অৱস্থাত মাৰ পৰা এই শিল্পটো শিকিছিলো । মাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো মই এই শিল্প এৰি দিয়া নাই, আজিলৈকে কৰি আছো আৰু ভৱিষ্যতে চকুৰে মানিব পৰা অৱস্থালৈ এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম । মই সৰুৰে পৰা কৰা কষ্ট আজি সাৰ্থক হৈছে বুলি ভাবিছো ।"