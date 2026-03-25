গো-মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছালাকাটি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নয়াছৰা তৃতীয় খণ্ডত গো-মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : March 25, 2026 at 9:52 PM IST
কোকৰাঝাৰ: কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছালাকাটি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নয়াছৰা গাঁৱৰ তৃতীয় খণ্ডত গো-মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱা নয়াছৰা তৃতীয় খণ্ডৰ বাসিন্দা ক্ষীতিশ বৰ্মনৰ বাসগৃহত সন্দেহজনক গো-মাংস উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত এলেকাটোত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
ক্ষীতিশ বৰ্মনৰ পুত্ৰ প্ৰসেনজিৎ বৰ্মনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া মতে আজি পুৱা তেওঁৰ পত্নীয়ে ৰান্ধনীশালৰ সন্মুখত সন্দেহজনক মঙহৰ টুকুৰা দেখা পায় ৷ পিছত ঘৰৰ চোতালৰ আন এটা অংশত গৰুৰ কটা কাণ আৰু ছাল উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত নিশ্চিত হয় যে কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত গো-মাংস পেলাই থৈ গৈছে ।
মঙলবাৰে নিশা তেওঁলোকৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মফিজ মণ্ডলৰ বাসগৃহত বিবাহ অনুষ্ঠান আছিলে । প্ৰসেনজিৎ বৰ্মনে মফিজ মণ্ডলৰ বাসগৃহত গৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰি মফিজক প্ৰসেনজিৎ বৰ্মনৰ ঘৰত মাতি লৈ যায় ৷ মফিজে প্ৰসেনজিতৰ ঘৰত গৈ পৰি থকা অৱশিষ্ট গো-মাংস খিনি টোপোলাত তুলি তাৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাবে পলায়ন কৰে ।
ইপিনে হিন্দু মানুহৰ বাসগৃহত গো-মাংস উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ খবৰ ৰাইজৰ মাজত বিয়পি পৰাৰ পিছত স্থানীয় লোক উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু মফিজ মণ্ডলৰ বাসগৃহত উপস্থিত আক্ৰমণ কৰি সা-সামগ্ৰী ভাঙি-ছিঙি বিনষ্ট কৰাৰ উপৰি বাসগৃহৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে ।
আনপিনে আৰক্ষীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি উত্তেজিত লোকে গো-মাংস পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মফিজ মণ্ডল আৰু তেওঁৰ আত্মীয়ৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰি বিস্তৰ ক্ষতি কৰে ।
স্থানীয় উত্তেজিত লোকে গো-মাংস পেলোৱা কাৰ্যত জড়িত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত কৰি তোলে । কোকৰাঝাৰ সদৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতে চি আৰ পি এফ বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উত্তেজিত লোকসকলক ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰিত হয় ।
আৰক্ষী বিষয়া কৌশিক কলিতা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কয়, "বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সোধ-পোছৰ বাবে চাৰিজন যুৱকসহ তিনিগৰাকী মহিলাকে ধৰি সাতজনক আটক কৰিছে ।"
ইপিনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ছালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ সমগ্ৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে ।
বসুমতাৰীয়ে কয়, "ইয়াত বহুদিনৰ পৰাই হিন্দু-মুছলমান দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছোঁ । এই ঘটনাটোৰ লগত কোনো ধৰ্ম বা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নহয় । সচেতনতাৰ অভাৱৰ কাৰণেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । যি সকলোকে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকক আইনে ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰিব । এই ঘটনাৰ সুযোগ লৈ কোনো পক্ষই যাতে পুনৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে সকলো সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"