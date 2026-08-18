অনুপ্ৰৱেশৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত বাংলাদেশী মহম্মদ মাছুদক বিতাড়নৰ নিৰ্দেশ
ক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰ জিলাৰ দণ্ডাধীশ পৰীক্ষিত থৌদামে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক অনুপ্ৰৱেশকাৰী (অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ) আইন, ১৯৫০ৰ ২(খ) ধাৰাত বহিষ্কাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
By PTI
Published : August 18, 2026 at 8:51 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতত অবৈধ অনুৱেশৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰৰ জিলা দণ্ডাধীশে ১৯৫০ চনৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী (অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ) আইন, ১৯৫০ ৰ অধীনত এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে ।
দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰ জিলাৰ দণ্ডাধীশ পৰীক্ষিত থৌদামে জাৰি কৰা এক আদেশত উল্লেখ আছে যে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক অনুপ্ৰৱেশকাৰী (অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ) আইন, ১৯৫০ৰ ২(খ) ধাৰাত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰক প্ৰাথমিক অপসাৰণৰ আদেশ জাৰি হোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোটক ভাৰত বা অসমৰ পৰা বিতাড়ন কৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা দিয়াৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
১৪ আগষ্টত জিলা দণ্ডাধীশে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি বিদেশী নাগৰিকজনক বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰাম জিলাৰ ৰৌমাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰতনপুৰ গাঁৱৰ ২৪ বছৰীয়া মহম্মদ মাছুদ ওৰফে মিষ্টাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ১৩ জানুৱাৰীত জোৰদাঙা বি অ’ পি এলেকাৰে অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত বি এছ এফৰ জোৱানসকলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত তেওঁক মানকাচৰ থানাত গতাই দিয়া হয় ৷ মাছুদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিভিন্ন ধাৰা, অনুপ্ৰৱেশ আৰু বিদেশী আইন, ২০২৫, আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৮৪ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পাছতে জিলাখনৰ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে ২১ জুলাইত মাছুদক দোষী সাব্যস্ত কৰি তিনিখন আইনৰ বিধান অনুসৰি ক্ৰমে এমাহ, সাত মাহ আৰু তিনিমাহৰ সাধাৰণ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।
১২ আগষ্টত শাস্তিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁক বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন/প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ দিশত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ধুবুৰীৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ মাটিয়া হোল্ডিং চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ১৪ আগষ্টত জাৰি কৰা আৰু মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা আদেশত জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এই অপৰাধসমূহৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ বেৰাৰ ক্ষতিসাধন কৰি ভাৰতত অবৈধ প্ৰৱেশ জড়িত হৈ আছে আৰু সেয়েহে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু অনুপ্ৰৱেশ আইন বলবৎ কৰাৰ ওপৰত পৰে ।
এই নিৰ্দেশ পোৱাৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত, দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰ/ধুবুৰী পথৰ মাজেৰে বিদেশী নাগৰিকজনক বৈধভাৱে বিতাড়ন বা বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক বিদেশী চিনাক্তকৰণ পৰ্টেলত বিদেশী নাগৰিকজনৰ বায়’মেট্ৰিক আৰু জনগাঁথনিৰ সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেওঁৰ বিতাড়ন নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বিদেশী নাগৰিকজনৰ যিকোনো আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা ল’বলৈ আৰু তেওঁৰ হাতত থকা যিকোনো স্থাৱৰ বা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল’বলৈও সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ, নতুন দিশ উন্মোচিত