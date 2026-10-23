ETV Bharat / state

বিলাসীপাৰাত বাংলাদেশীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে আক্ৰাছুৱে

বৈধ নথি-পত্ৰ অবিহনে বাংলাদেশৰ পৰা অহা আন এজন লোককো আটক ।

Bangladeshi detained in Bilashipara Dhubri
বিলাসীপাৰাত বাংলাদেশীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে আক্ৰাছুৱে (Assam Police(file photo))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমত শেহতীয়াভাৱে কেইবাজনো বাংলাদেশী নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে বাংলাদেশৰ নাগৰিককেইজনে অসমত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে । ইয়াৰ মাজতেই পুনৰ এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।

ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা অঞ্চলত বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে বাংলাদেশৰ পৰা অহা ৰবিউল শ্বেখ নামৰ লোকজনে নিশাৰ ভাগত উদমাৰীত সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাতেই স্থানীয় আক্ৰাছুৰ সদস্যই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । স্থানীয় আক্ৰাছুৰ সদস্যই লোকজনক আটক কৰি প্ৰথমে লক্ষীগঞ্জ আৰক্ষীক আৰু পিছত বিলাসীপাৰা থানাত গতাই দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা ১৯ অক্টোবৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ সমীপৰ কুচনিমাৰা অঞ্চলতো ১৩ জন বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু এজন ভাৰতীয় নাগৰিকক আটক কৰিছিল । এই দলটোৱে কুচনিমাৰাৰ মাজেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰোতেই মানকাচৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিগত কেইবামাহত অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰৱেশ কৰাত স্থানীয় লোকে সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগত কেইবাজনকো আৰক্ষীযে আটক কৰে ।

উল্লেখ্য যে অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখা আৰু ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ তৎপৰতাত গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিত মাহত ৮০ জনতকৈ অধিক অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।

৮ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে ৫৮ জন অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰিছিল । এই বাংলাদেশী দলটোৰ ভিতৰত ১৯ গৰাকী পুৰুষ, ১৪ গৰাকী মহিলা, ২৫টা শিশু আছে । শিশুসকলৰ ভিতৰত ১৭ জন ল'ৰা আৰু ৮ গৰাকী ছোৱালী । তাৰ পূৰ্বে পল্টন বজাৰৰ হোটেলৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল কমেও ১৮ গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক ।

লগতে পঢ়ক:হোমষ্টেত আশ্ৰয় লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জালত ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিক

বাংলাদেশীৰ ঘাটিত পৰিণত গুৱাহাটী ! কামাখ্যা জংচনত ধৃত শিশু-মহিলাসহ ৫৭ বাংলাদেশী

TAGGED:

BANGLADESHI DETAINED
ইটিভি ভাৰত অসম
বাংলাদেশী
ধুবুৰী
আক্ৰাছু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.