বিলাসীপাৰাত বাংলাদেশীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে আক্ৰাছুৱে
বৈধ নথি-পত্ৰ অবিহনে বাংলাদেশৰ পৰা অহা আন এজন লোককো আটক ।
Published : October 23, 2026 at 1:59 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত শেহতীয়াভাৱে কেইবাজনো বাংলাদেশী নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে বাংলাদেশৰ নাগৰিককেইজনে অসমত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে । ইয়াৰ মাজতেই পুনৰ এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।
ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা অঞ্চলত বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে বাংলাদেশৰ পৰা অহা ৰবিউল শ্বেখ নামৰ লোকজনে নিশাৰ ভাগত উদমাৰীত সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাতেই স্থানীয় আক্ৰাছুৰ সদস্যই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । স্থানীয় আক্ৰাছুৰ সদস্যই লোকজনক আটক কৰি প্ৰথমে লক্ষীগঞ্জ আৰক্ষীক আৰু পিছত বিলাসীপাৰা থানাত গতাই দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা ১৯ অক্টোবৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ সমীপৰ কুচনিমাৰা অঞ্চলতো ১৩ জন বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু এজন ভাৰতীয় নাগৰিকক আটক কৰিছিল । এই দলটোৱে কুচনিমাৰাৰ মাজেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰোতেই মানকাচৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিগত কেইবামাহত অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰৱেশ কৰাত স্থানীয় লোকে সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগত কেইবাজনকো আৰক্ষীযে আটক কৰে ।
Dhubri, Assam: A Bangladeshi national, identified as Robiul Sheikh, a resident of Lalmonirhat in Bangladesh, has been detained in Bilasipara in Assam’s Dhubri district. According to reports, local residents spotted him roaming suspiciously in the Udmari area at night. Members of the local AKRASU subsequently handed him over to Lakshiganj Police, who took him into custody and brought him to Bilasipara Police Station. The incident has triggered concern in the area.— IANS (@ians_india) October 22, 2026
উল্লেখ্য যে অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখা আৰু ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ তৎপৰতাত গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিত মাহত ৮০ জনতকৈ অধিক অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।
৮ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে ৫৮ জন অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰিছিল । এই বাংলাদেশী দলটোৰ ভিতৰত ১৯ গৰাকী পুৰুষ, ১৪ গৰাকী মহিলা, ২৫টা শিশু আছে । শিশুসকলৰ ভিতৰত ১৭ জন ল'ৰা আৰু ৮ গৰাকী ছোৱালী । তাৰ পূৰ্বে পল্টন বজাৰৰ হোটেলৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল কমেও ১৮ গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক ।
লগতে পঢ়ক:হোমষ্টেত আশ্ৰয় লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জালত ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিক
বাংলাদেশীৰ ঘাটিত পৰিণত গুৱাহাটী ! কামাখ্যা জংচনত ধৃত শিশু-মহিলাসহ ৫৭ বাংলাদেশী