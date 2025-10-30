গামোচা আৰু ফুলৰ থোপাৰে জুবিন গাৰ্গলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

গামোচা আৰু ফুলৰ থোপাৰে জুবিন গাৰ্গলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ প্ৰতিনিধি দলৰ
Published : October 30, 2025 at 2:35 PM IST
সোণাপুৰ: দিন নাই-ৰাতি নাই, মাথোঁ লোকাৰণ্য হৈ থাকে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ ৷ এই জুবিন ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে আহি উপস্থিত হয় চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ এটা প্ৰতিনিধিৰ দল ।
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় বাংলাদেশৰ উপ-বৈদেশিক সচিব প্ৰীতি ৰহমান । শ্বিলঙৰ এটি বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৰহমানে ।
সম্প্ৰতি তীৰ্থভূমিলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা জুবিন ক্ষেত্ৰত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ৪১ টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো অগণন লোকৰ সমাৱেশ হৈয়ে আছে । কোনোবাই যদি আহিছে উজনিৰ পৰা, কোনোবা আহিছে নামনিৰ পৰা । কেৱল এয়াই নহয়, ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও নিতৌ আহি আছে জুবিনক ভালপোৱা অনেক গুণমুগ্ধ-অনুৰাগী । পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈ নাম-প্ৰসংগৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰিয় গীতৰ কলিৰে মুখৰিত হৈ আছে সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ ।
গামোচা আৰু ফুলৰ থোপা দি শিল্পীগৰাকীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰো এগৰাকী প্ৰিয় শিল্পী আছিল । সৰ্বগুণৰ অধিকাৰী এইগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুত বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণো শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে । বাংলাদেশৰ হৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যিজন শিল্পীৰ সুৰৰ কোনো সীমা নাছিল, তেনে এগৰাকী কিংবদন্তিক হেৰুৱাই শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰো সংগীতপ্ৰেমী ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল অসম আৰু অসমীয়া ৷ সেয়া হয়তো আজিৰ তাৰিখত দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ সম্প্ৰতি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে কেনেদৰে ছিংগাপুৰত আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে, তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিবলৈ ৷
