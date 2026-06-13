মন্ত্রীসভাত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ বাঙালী হিন্দু বিধায়কক অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী বাঙালী পৰিষদ অসমৰ

মন্ত্রীসভাত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ বাঙালী হিন্দু বিধায়কক অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী বাঙালী পৰিষদ অসমৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্রীসভাত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ বাঙালী হিন্দু বিধায়কক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবী বাঙালী পৰিষদ অসমৰ ৷
Published : June 13, 2026 at 9:03 PM IST
বৰপেটা : শনিবাৰে বৰপেটাৰোডত বাঙালী পৰিষদ অসমে এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এজন বাঙালী বিধায়কক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বাঙালী পৰিষদ অসমৰ নেতৃত্বই ৷
ৰাজ্যখনৰ অন্যতম বৃহৎ জনসংখ্যাৰ ন্যায়সংগত ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে এই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে বুলি সংবাদ মেলত সদৰী কৰে দলটোৰ সভানেত্ৰী ৰীতা নাগে ৷
তেওঁ লগতে কয়,"বিগত সময়চোৱাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা কেইবাগৰাকীও বাঙালী হিন্দু নেতাই অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰি সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল ।"
নাগে লগতে কয়,"বিগত আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা এজনো বাঙালী হিন্দু বিধায়কক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বৃহৎ বাঙালী হিন্দু সমাজৰ মাজত ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বক লৈ গভীৰ উদ্বেগ আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ৪৫ লাখতকৈও অধিক বাঙালী লোক আছে বুলি উল্লেক কৰি তেওঁ কয়,"বাঙালী হিন্দু জনসংখ্যা ৪৫ লাখতকৈও অধিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ৷ এই সমাজৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ ভোটাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আহিছে । এনে ব্যাপক সমৰ্থনৰ পিছতো এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৱে আজিও 'ডি-ভোটাৰ' সমস্যা, 'মিছন বসুন্ধৰা'ত ভূমিৰ পট্টা লাভৰ ক্ষেত্ৰত থকা জটিলতা, নাগৰিকত্বক লৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে ৷"
তেওঁ কয়,"ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা এজন বাঙালী হিন্দু বিধায়ক মন্ত্ৰীসভাত থাকিলেহে এই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ চৰকাৰী পৰ্যায়ত সঠিকভাৱে উত্থাপন হ'ব । সেয়েহে অসম মন্ত্ৰীসভাত এজন বাঙালী হিন্দু প্ৰতিনিধিক স্থান দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷"
লগতে পঢ়ক:তিনিটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃক ছাগলী বন্ধা ৰছীৰে বন্ধিলে ৰাইজে, কিন্তু কিয় ?