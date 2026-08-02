জুইৰ লেলিহান শিখাত জাহ গ'ল এজন যুৱকৰ জীয়া সপোন

জুইৰ লেলিহান শিখাত জাহ গ'ল এজন যুৱকৰ জীয়া সপোন
লখিমপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল এজন যুৱকে কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰেস্তোৰাঁ ।
Published : August 2, 2026 at 4:47 PM IST
লখিমপুৰ: শনিবাৰে নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত এজন যুৱকৰ জীয়া সপোন নিঃশেষ হ'ল । নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে আন বহু পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়া যুৱকজনৰ সপোনটো জুইৰ লেলিহান শিখাই নিঃশেষ কৰি পেলালে । এই যুৱকজন হ'ল প্ৰাণজিৎ গগৈ । ছাত্রাৱস্থাৰ পৰা বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁ অসম আৰু অসমীয়াৰ হৈ এক উদাত্ত কণ্ঠত পৰিণত হৈছিল ।
এক আদৰ্শ স্থাপন কৰি তেওঁ কিছু বছৰৰ পূৰ্বে লখিমপুৰৰ বাইপাচৰ কাষত এখন ৰেস্তোৰাঁ খুলিছিল । এইয়া আছিল তেওঁৰ এটা সপোন । সপোনটো তেওঁ দিঠকত পৰিণত কৰিলে, স্বাৱলম্বী হ'ল । ৰেস্তোৰাঁখনত তেওঁ সংস্থাপন দিলে আন ১৫/২০ টা মান পৰিয়ালক । এক উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰে ৰেস্তোৰাঁখনক তেওঁ সুন্দৰভাৱে আগুৱাই নিলে । দেশ জাতিৰ হকে কাম কৰাৰ সমানে তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰিলে ।
তেওঁৰ সপোনৰ ৰেস্তোৰাঁখনৰ নাম বেম্ব'জ । সকলো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি বেম্ব'জ নাম দি স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰি যুৱকজন আগুৱাই গ'ল । পিছে শনিবাৰে নিশা ফলে-ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ থকা তেওঁৰ সপোনটো নিঃশেষ হৈ পৰিল । নিশাৰ আন্ধাৰত জ্বলি ছাঁই হৈ পৰিল বেম্ব'জ । নিমিষতে জ্বলি ছাঁই হ'ল ৰেস্তোৰাঁৰ সমস্ত আচ-বাব ।
নিজৰ সীমিত উৰ্পাজনৰ লগতে আন ১৫-২০ টা পৰিয়ালক পোহপালৰ সংস্থাপন দি অহা যুৱ ব্যৱসায়ী তথা সমাজ সেৱক প্ৰাণজিৎ গগৈৰ মূৰত এতিয়া দুৰ্যোগৰ কলীয়া ডাৱৰ । শনিবাৰৰ দিনটোত বানপীড়িত মানুহৰ কাষত থিয় হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আছিল প্ৰাণজিৎ গগৈয়ে । তেনে সময়তে তেওঁৰ নিজৰ বহু বছৰৰ কষ্ট, ত্যাগ আৰু সপোনেৰে গঢ়ি তোলা বেম্ব'জ ফেমিলি ৰেস্তোৰাঁখন শনিবাৰে নিশা ২:৩০ বজাত শ্বৰ্টচাৰ্কিট হৈ মুহূৰ্ততে জ্বলি ছাঁই হৈ যায় ।
এই অগ্নিকাণ্ডই কেৱল এখন ৰেস্তোৰাঁখনেই নষ্ট কৰা নাই, বহু বছৰৰ পৰিশ্ৰম, অসংখ্য সপোন, পৰিয়ালৰ আশা আৰু জীৱনৰ এক মূল্যৱান অধ্যায়কো ছাঁই কৰি পেলালে । থোকাথুকি মাতেৰে এনেদৰে ক'লে প্ৰাণজিতে । আনৰ দুখত দুখী হৈ সহায় কৰিবলৈ ওলাই যোৱা প্ৰাণজিতৰ এতিয়া নিজৰেই জীৱনলৈ এনেদৰে নামি আহিল বেদনাৰ প্লাৱন ।
এই অপূৰণীয় ক্ষতি ধৈৰ্যৰে সহ্য কৰি মানসিক শক্তিক আৰু অধিক সবল কৰি ছাঁইৰ মাজৰ পৰাও নতুন আশাৰ জন্ম দি পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ বেম্ব'জ ফেমিলি ৰেস্তোৰাঁৰ সপোন গঢ়ি তোলাৰ আশা দুৰ্ভগীয়া প্ৰাণজিৎ গগৈৰ । তেওঁ যেন ফিনিক্স পক্ষীৰ দৰে ছাঁইৰ মাজৰ পৰা পুনৰ জনম ল'ব খুজিছে । এই পুনৰ যাত্রা হ'ব স্বাৱলম্বিতাৰ । নিজৰ লগতে আনকো স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে হ'ব এই যাত্রা ।