বাঁহ-কাঠৰ খুঁটাতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ; সৰভোগত আতংকিত গাঁওবাসী
মূৰৰ ওপৰত বিপজ্জনকভাৱে ওলমি আছে বৈদ্যুতিক তাঁৰ । পকী খুঁটাৰ পৰিৱৰ্তে বাঁহ আৰু কাঠৰ খুঁটাই ভৰসা । নিৰাপত্তাহীনতাত এখন গাঁও ।
Published : June 24, 2026 at 6:59 PM IST
জনিয়া : বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগ বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ দক্ষিণ গুণিয়ালগুৰি গাঁৱত শক্তি বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা পথৰ কাষতে বাঁহ আৰু কাঠৰ খুঁটাত অতি বিপজ্জনকভাৱে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগ কৰি ৰখাৰ ফলত গাঁওখনত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে প্ৰায় ৩০ বছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা বিদ্যুতৰ খুঁটাবোৰ ভাগি গৈছে । বহু স্থানত তাঁৰবোৰো ছিগিছে আৰু এতিয়া সেইবোৰ জোৰা তাপলি মাৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে । কিছু কিছু স্থানত বৈদ্যুতিক তাঁৰ তললৈ ওলমি গৈছে । যিবোৰ হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাত আছে । ৰাইজৰ মতে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ বিভাগক অৱগত কৰিছে কিন্তু আজিলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।
পকী খুঁটাৰ স্থানত বাঁহ বা কাঠৰ খুঁটাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যাৰ বাবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ বিপজ্জনক হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "খুঁটাবোৰ ৪০ মিটাৰ দূৰত্বত থাকিব লাগে । কিন্তু দিছে ১০০ মিটাৰ দূৰত্বত । তাঁৰবোৰ তললৈ নামি আহিছে । বাঁহ খুঁটাত লগাই থৈছে । আমি কিমানবাৰ কৈছোঁ কিন্তু একো নকৰে । সেইকাৰণে আমি বাঁহ আৰু কাঠৰ খুঁটা দিবলগীয়া হৈছে ।"
ইফালে ১২৯২ নং দক্ষিণ গুণিয়ালগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওচৰতে কোনো সুৰক্ষা বেৰ নথকাকৈ উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ । যিটোৱে বিশেষকৈ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু স্থানীয় লোকৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ পৰিছে । আচৰিত কথাটো হ'ল যে বিভাগক এই অভিযোগবোৰ দিলেই পইচা বিচাৰে । স্থানীয় লোকজনে এই সন্দৰ্ভত কয়, "ঠিক কৰাৰ কথা ক'লে তেওঁলোকক পইচা লাগে । ১০-১৫ হাজাৰ টকা বিচাৰে । বিদ্যুতৰ খুঁটা সলনি কৰি দিবলৈ তেওঁলোকক পইচা লাগে ।"
সেয়ে যিকোনো অঘটন হোৱাৰ পূৰ্বে নতুন খুঁটা স্থাপন কৰাৰ লগতে তাঁৰবোৰ সলনি কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে । লগতে উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
পকী দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান চিচিবৰগাঁৱৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ