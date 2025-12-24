চেন্দেলৰ কোব শোধাই মহম্মদ ইউনুছৰ পুত্তলিকা কৰিলে দাহ
মহম্মদ ইউনুছৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি হিন্দুক সুৰক্ষা দিবলৈ ৰাজপথত নামিল বজৰংগ দল, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ ।
Published : December 24, 2025 at 6:05 PM IST
যোৰহাট: শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতন হোৱাৰ পিছত বাংলাদেশৰ ক্ষমতা মহম্মদ ইউনুছৰ হাতলৈ অহাৰ পিছৰে পৰাই ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াকৈ এদল উন্মাদ যুৱকে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে দিপু দাস নামৰ এজন যুৱকক । এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে অসমতো ।
ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাট । বাংলাদেশত এদল উন্মত্ত লোকে দিপু দাস নামৰ এজন যুৱকক নৃশংসভাৱে জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বুধবাৰে যোৰহাটত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, বজৰং দল আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা কৰা হয় ।
উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বাংলাদেশ চৰকাৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছৰ প্ৰতিমূৰ্তিক চেন্দেলেৰে কোবাই যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দি এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে আৰু সকলোকে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি যোৰহাট জিলা বিজেপি সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে কয়, ‘‘মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত এতিয়া বাংলাদেশত মানৱতা নাইকীয়া হৈছে, তাত থকা মৌলবাদীসকল সক্ৰিয় হৈ পীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত বিশেষ অত্যাচাৰ চলাইছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা ঘটনা নতুন নহয়, যোগেন্দ্ৰ নাথ মণ্ডল যিগৰাকী পূব পাকিস্তানৰ ব্যক্তি আৰু স্বাধীন পাকিস্তান চৰকাৰৰ তেওঁ শ্ৰম আৰু আইন মন্ত্ৰী আছিল । কিন্তু তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, পদত্যাগ পত্ৰত তেওঁ লিখা কথাবোৰে হিন্দু ওপৰত কিদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হয়, তাক স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পাইছিল ।"
জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বাংলাদেশত যেতিয়াই তথাকথিত অ-বাওবাদী, অ-জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ আহে তেতিয়াই হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হয় । শেহতীয়াকৈ অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হৈছে । সকলো সীমা চেৰাই একাংশই দিপু দাস নামৰ যুৱকজনক খুঁটাত বান্ধি জ্বলাই হত্যা কৰিলে । এই ঘটনাই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে । সেয়েহে আমি এতিয়া সজাগ হ'ব লাগিব ।"