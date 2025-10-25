ETV Bharat / state

‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ৰ জৰিয়তে জন্মস্থলীলৈ আহিল বাহাৰুলৰ নিথৰ দেহ

কেৰালাত মৃত্যুবৰণ কৰা বাহাৰুল ইছলামৰ মৃতদেহ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনিৰ জৰিয়তে পালেহি ঘৰ । বিগত ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই আঁচনিখন ।

Baharul Islam's dead body was brought home through Sradhanjali Scheme
‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ আঁচনিৰ জৰিয়তে জন্মস্থলীলৈ আহিল বাহাৰুলৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ধিং: অসম চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ জুন মাহত প্ৰৱৰ্তন কৰা ‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ বাহিৰত কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দুখীয়া শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা । যিসকলে অকাল মৃত্যুৰ কাৰণে নিজৰ আপোনজনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে অক্ষম, তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

২০২৫ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱা এই আঁচনিয়ে ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ দুখৰ মাজত সান্তনা আৰু সহায়ক হৈ পৰিছে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মৈৰাবাৰীৰ বহলামুখৰ বাহাৰুল ইছলামৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ প্ৰিয়জনৰ মৃতদেহ কেৰালাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী খৰচত ঘৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । বাহাৰুল ইছলাম, মৈৰাবাৰীৰ ইন্নচ আলীৰ পুত্ৰ, যোৱা চাৰি মাহৰ আগতে জীৱিকাৰ সন্ধানত কেৰালালৈ গৈছিল ।

‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ আঁচনিৰ জৰিয়তে জন্মস্থলীলৈ আহিল বাহাৰুলৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)

তাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল । কিন্তু হঠাৎ যোৱা ২৩ অক্টোবৰত কেৰালাত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰে পৰিয়ালৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পেলায় । মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ পৰিয়ালটোৰ আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । এনে দুখৰ মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ ‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ আঁচনিয়ে পৰিয়ালটোৰ বাবে এক বৃহৎ সহায় হৈ পৰিল । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বাহাৰুলৰ মৃতদেহ কেৰালাৰ পৰা অসমলৈ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পৰিবহণ কৰা হয় । যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে নিজৰ আপোনজনক শেষ বিদায় জনোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে।

‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ আঁচনিৰ এই মানৱীয় পদক্ষেপে কেৱল মৈৰাবাৰীৰ বাহাৰুলৰ পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, অসমৰ বাহিৰত কাম কৰা আৰু অসুস্থতা, দুৰ্ঘটনা বা অন্য কাৰণত মৃত্যুবৰণ কৰা শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ বাবেও এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে এনে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক বোজা লাঘৱ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শোকৰ মুহূৰ্তত সান্ত্বনা প্ৰদান কৰিছে ।

আঁচনিখনে মৃতদেহ পৰিবহণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা, যেনে পৰিবহণ, প্ৰশাসনিক কাম-কাজ আৰু অন্যান্য খৰচ সম্পূৰ্ণৰূপে বহন কৰে । যাৰ ফলত দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোকে কোনো আৰ্থিক চিন্তা নকৰাকৈ নিজৰ আপোনজনৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব পাৰে ।

