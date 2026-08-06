ETV Bharat / state

মানৱতাৰ সময়ত হিন্দু-মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ লাজত ডুবি মৰা উচিত : আজমল

আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফল শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা ৷ বান সাহায্যৰ বাবে ৫.১৯ লাখ টকাৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ ৷

AIUDF chief Badruddin Ajmal
আবেগিক বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 11:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ‘‘বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতি নহয়, মানৱতাৰ সেৱাহে সকলোৰে মূল লক্ষ্য হোৱা উচিত । মানুহ বিপদত আছে । এতিয়া কেৱল উদ্ধাৰ আৰু সহায়ৰ কথা ভাবিব লাগে । এনে সময়তো যদি কোনোবাই হিন্দু-মুছলিমৰ কথা কয়, তেনে মানুহ লাজত ডুবি মৰা উচিত ।" বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ধুবুৰীত বুধবাৰে বদৰুদ্দিন আজমলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে ৷

সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আজমলে কয়, ‘‘সহায়-সাহায্য আগবঢ়োৱা অধিকাংশ লোক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হ'লেও সেই সাহায্য সকলো সম্প্ৰদায়ৰ বানাক্ৰান্ত লোকৰ বাবেই আগবঢ়োৱা হৈছে । এয়া ভাৰতৰ সভ্যতা । আমি ভাই-ভাই হিচাপে থাকো । এনেদৰে সম্প্ৰীতি অটুট থাকিব ।"

ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)

আজমলে আৰু কয় যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰীৰ মানুহেও বানপীড়িতসকলৰ সহায়ৰ বাবে উদাৰভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে । বদৰপুৰত ১০ লাখ টকাৰ এখন এম্বুলেঞ্চ আৰু নগদ ৫ লাখ টকা সংগ্ৰহ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি ধুবুৰীতো উল্লেখযোগ্য সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । অহা ৭ ৰ পৰা ১০ দিনৰ ভিতৰত পুনৰ ধুবুৰীলৈ আহি ঘৰে-ঘৰে গৈ তেওঁ বানপীড়িতৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহৰ অভিযান চলাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

আনহাতে, এই অনুষ্ঠানতে সাংবাদিকে ‘মামা’ৰ কথা সোধাত আজমল হঠাৎ খঙত টিঙিৰিতুলা হৈ উঠিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আজমলে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল কাম কৰি আছে । মামা ইজ মামা, মামা ইজ এব’ভ অল ।’’

ধুবুৰীৰ গৰাখহনীয়া আৰু বান পৰিস্থিতি

ধুবুৰীৰ গৰাখহনীয়া আৰু বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আজমলে কয়, ‘‘মই বৰ্তমানৰ কোনো সাংসদক সমালোচনা কৰিব নিবিচাৰো । কিন্তু ধুবুৰীৰ ৰাইজৰ সৈতে মোৰ ২০ বছৰৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ এই মানুহবোৰ মোৰ ভাই-ভনীৰ নিচিনা । এওঁলোকৰ কষ্ট মানে মোৰ কষ্ট । আমি মানুহ । মানুহৰ দুখ-কষ্ট দেখিলে মনে কান্দি উঠে । সেই আৱেগৰ বাবেই চকুৰ পৰা পানী ওলাই যায় ।’’

AIUDF chief Badruddin Ajmal
আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফল শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

আজমল কলেজ আৰু আজমল ছুপাৰ ৪০

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আজমল কলেজ আৰু আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ উদ্যোগত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউ জি পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত সফল শিক্ষাৰ্থীসকলক জাপি আৰু ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজমল ছুপাৰ ৪০-ৰ সফলতাৰ বিষয়ে তেওঁ গভীৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয়, "মই আটাইতকৈ সুখী ।" তেওঁ দাবী কৰে যে এইবাৰ নীট ইউ জি পৰীক্ষাত আজমল ছুপাৰ ৪০-ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ৭৫০ তকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰি দেশৰ বহু প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানকো অতিক্ৰম কৰিছে । তেওঁৰ মতে, আজমল ফাউণ্ডেচনৰ এই সাফল্য শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাবে বিবেচিত হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে এআইইউডিএফ-ৰ সভাপতি তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল উপস্থিত থাকে । বিশেষ অতিথি হিচাপে ধুবুৰী জিলা আয়ুক্ত দিবাকৰ নাথৰ লগতে আজমল কলেজ আৰু আজমল ছুপাৰ ৪০-ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক তথা কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে ধুবুৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি বদৰুদ্দিন আজমল আৱেগিক হৈ পৰে । তেওঁ বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে উপস্থিত সকলোকে স্বেচ্ছাই আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ আহ্বান জনায় । তেওঁৰ আহ্বানত সঁহাৰি জনাই শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু উপস্থিত ব্যক্তিসকলে ১ ৰ পৰা ৪০ হাজাৰ টকালৈকে বৰঙণি আগবঢ়ায় । অনুষ্ঠানৰ অন্তত সংগৃহীত ধনৰ পৰিমাণ মুঠ ৫ লাখ ১৯ হাজাৰ টকা বুলি আজমলে ঘোষণা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : বান সাহাৰ্যৰ বাবে এক কোটি টকা লগত লৈ উজনিলৈ বিধায়ক আজমল

লগতে পঢ়ক : আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান

লগতে পঢ়ক : শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত সাহাৰ্য সামগ্ৰী বিতৰণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছ অক্ষম, অসমত বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব এআইইউডিএফ দলে : বদৰুদ্দিন আজমল

TAGGED:

আজমল কলেজ আৰু আজমল ছুপাৰ ৪০
মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল
বান সাহায্য
হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি
AIUDF CHIEF BADRUDDIN AJMAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.