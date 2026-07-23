শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত সাহাৰ্য সামগ্ৰী বিতৰণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ
দুৰ্গত বন্যাৰ্তৰ মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰি আজমলে কয় যে যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত বানৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতি হৈছে ।
Published : July 23, 2026 at 6:33 PM IST
শিৱসাগৰ: ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উজনিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ বান সাহাৰ্য আগবঢ়ালে এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে ৷ বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ জোলা গাঁৱৰ পৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্ব'নে বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে ৷
দুৰ্গত বন্যাৰ্তৰ মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰি আজমলে কয় যে যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত বানৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । বহু পৰিয়াল গৃহহীন হোৱাৰ লগতে পশুধনৰো ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । ইতিমধ্যে ৬০-৭০ জনৰো অধিক মানুহ আৰু পশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই জিলা কেইখনত জনস্বাস্থ্যৰ বাবে গুৰুতৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি তেওঁ আশংকা কৰে ৷
আজমলে কয় যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ প্ৰায় ৯৯ শতাংশ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ৷ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ধৰ্ম-বৰ্ণৰ ঊৰ্ধ্বত থাকি সকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক তেওঁ সহায় আগবঢ়াব । তেওঁ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলক সকলোকে এই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈও আহ্বান জনায় ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তাৎক্ষণিকভাৱে অধিক সংখ্যক এনডিআৰএফ (NDRF) দল নিয়োগ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আকাশমাৰ্গেৰে যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনায় আজমলে ।
তেওঁ কয় যে বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ বান সাহাৰ্যৰ পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে জমিয়ত উলামা-ই-অসমৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ।
তেওঁ লগতে জনায় যে, বানপীড়িত অঞ্চলত সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্য তদাৰক কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ তিনিদিন উজনি অসমতে অৱস্থান কৰিব । "Emergency Flood Relief–2026 in Upper Assam" শীৰ্ষক এই সাহাৰ্য অভিযানৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্ত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াললৈ খাদ্য, ঔষধ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্ব'নে ।
লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্তৰ কাষত মৰাণৰ শিল্পী সমাজ, গীতৰ মাজেৰে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ আহ্বান বিপিন চাউদাঙৰ