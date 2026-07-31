ETV Bharat / state

নাতিনীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ বাবুল আলী

অৰুণাচল প্ৰদেশত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ অভিযুক্তৰ ।

Babul Ali from Tezpur arrested at the airport for allegedly selling his granddaughter
নাতিনীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ তেজপুৰৰ বাবুল আলী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: তেজপুৰৰ পৰোৱা খনামুখ অঞ্চলৰ এগৰাকী কণমানি শিশুক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত বাবুল আলীক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । অভিযুক্তই বাংগালুৰুলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

তেজপুৰৰ খনামুখ অঞ্চলৰ এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্ধানহীন কন্যা সন্তানক বিচাৰি মহাভৈৰৱ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । প্ৰায় এমাহ ধৰি শিশুটি সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পিছত মাতৃয়ে আৰক্ষীৰ আগত অভিযোগ কৰে যে, তেওঁৰ কন্য়াক নিজ ককাক বাবুল আলীয়ে বিক্ৰী কৰিছে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে শিশুটিৰ আইতাকক আটক কৰে । পিছত তদন্তৰ অগ্ৰগতিত পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত বাংগালুৰুলৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত থকা বাবুল আলীক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

Babul Ali from Tezpur arrested at the airport for allegedly selling his granddaughter
নাতিনীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ তেজপুৰৰ বাবুল আলী (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষী সূত্ৰে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰাথমিক জেৰাত অভিযুক্ত বাবুল আলীয়ে শিশুটিক চুবুৰীয়া ৰাজ্য় অৰুণাচল প্ৰদেশত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । ইফালে, এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি খনামুখ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ কৰে যে, অভিযুক্ত বাবুল আলীয়ে শিশুটিক টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল । মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে আন কোনো ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি, সেই দিশটোও আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰথমে চিনাকি, তাৰ পাছত লাভ জেহাদৰ বলি ! বিহাৰত উদ্ধাৰ ফিল’বাৰীৰ যুৱতী

নগাপাহাৰৰ বিধ্বংসী ধল প্ৰৱেশৰ অংশ পৰিদৰ্শন ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মানৱ সৰবৰাহ
তেজপুৰ
GOPINATH BORDOLOI
CHILD TRAFFICKING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.