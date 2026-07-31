নাতিনীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ বাবুল আলী
অৰুণাচল প্ৰদেশত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ অভিযুক্তৰ ।
Published : July 31, 2026 at 11:46 AM IST
তেজপুৰ: তেজপুৰৰ পৰোৱা খনামুখ অঞ্চলৰ এগৰাকী কণমানি শিশুক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত বাবুল আলীক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । অভিযুক্তই বাংগালুৰুলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
তেজপুৰৰ খনামুখ অঞ্চলৰ এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্ধানহীন কন্যা সন্তানক বিচাৰি মহাভৈৰৱ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । প্ৰায় এমাহ ধৰি শিশুটি সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পিছত মাতৃয়ে আৰক্ষীৰ আগত অভিযোগ কৰে যে, তেওঁৰ কন্য়াক নিজ ককাক বাবুল আলীয়ে বিক্ৰী কৰিছে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে শিশুটিৰ আইতাকক আটক কৰে । পিছত তদন্তৰ অগ্ৰগতিত পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত বাংগালুৰুলৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত থকা বাবুল আলীক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
আৰক্ষী সূত্ৰে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰাথমিক জেৰাত অভিযুক্ত বাবুল আলীয়ে শিশুটিক চুবুৰীয়া ৰাজ্য় অৰুণাচল প্ৰদেশত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । ইফালে, এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি খনামুখ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ কৰে যে, অভিযুক্ত বাবুল আলীয়ে শিশুটিক টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল । মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে আন কোনো ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি, সেই দিশটোও আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰথমে চিনাকি, তাৰ পাছত লাভ জেহাদৰ বলি ! বিহাৰত উদ্ধাৰ ফিল’বাৰীৰ যুৱতী
নগাপাহাৰৰ বিধ্বংসী ধল প্ৰৱেশৰ অংশ পৰিদৰ্শন ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ