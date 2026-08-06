নিজৰ টকাৰে বান সাহায্য দিয়ক, বাকচত স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাই নহয় : মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বান

নিজৰ টকাৰে বান সাহায্য দিয়ক, বাকচত স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাই নহয় : মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বান
"আমি আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে দোকান-পোহাৰ, সাধাৰণ নাগৰিক আদিৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা নহয় ।" মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা ৷
Published : August 6, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী: উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সাহায্যৰ নামত বিভিন্ন সংগঠন তথা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে বাটে-পথে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰাৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । বাটে-ঘাটে বান সাহায্য সংগ্ৰহৰ বিষয়টোত আৰক্ষীক নজৰ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰসংগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ পুঁজি আগবঢ়োৱাসকলক আদৰণি জনায় । লগতে আনৰ পৰা পইচা তুলি বান সাহায্য নিদিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায় ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বানপানীৰ নামত সাহায্য উঠোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । মই দেখিছোঁ যে বাকচ লৈ ৰাস্তাই ঘাটে পইচা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । বেলেগৰ পৰা পইচা তুলি আমি সাহায্য দিব নালাগে । নিজৰ টকাৰে পাৰিলে সাহায্য দিব লাগে । বেলেগৰ পৰা টকা তুলি নিজৰ বেনাৰত সাহায্য দিলে তাত নিজৰ বান সাহায্য নহ'ব । মই দেখিছোঁ যে বহুতে টিঙৰ বাকচ লৈ স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাই আছে । এইটো নিজৰ পইচা নহয়, বেলেগৰ পইচা সংগ্ৰহ কৰাটো মোৰ মতে বান সাহায্য নহয় ।’’
‘‘আমি আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে দোকান-পোহাৰ, সাধাৰণ নাগৰিক আদিৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা নহয় । কাৰণ এতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে । প্ৰথম সাতদিনৰ কথাটো বেলেগ আছিল । এতিয়া সকলো ঠাইলৈ যাব পৰা হৈছে । ৰাইজ প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰৰ ওচৰত আহিব পাৰিছে। চৰকাৰে চূড়ান্ত জৰীপ কৰি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ । গতিকে যিয়ে নিজৰ পুঁজি দিব বিচাৰে আমি আদৰণি জনাম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘দহজনে মিলি দুই হাজাৰকৈ ২০ হাজাৰ টকা তুলি সহায় কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে । কিন্তু দোকানে-দোকানে গৈ পইচা সংগ্ৰহ কৰি দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই । তাৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমৰ বদনাম হয় । গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম যে বান সাহায্য দিব লাগে আৰু দিয়াটো ভাল । কিন্তু নিজৰ পইচাৰে দিয়ক, বেলেগৰ পইচাৰে নহয় । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ ৰাইজেও সেইটো নিবিচাৰে ।’’
এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা নাই । মই ক’লো যেতিয়া আৰু কোনেও তেনে নকৰে । কাৰণ ৰাইজে সমৰ্থন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আছোঁ । মই কৈছোঁ যেতিয়া এইবোৰ বন্ধ হৈ যাব ।’’
উজনিৰ বানৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ দুয়োখন জিলা মই ভ্ৰমণ কৰি আহিছোঁ । সকলো মানুহৰ কাষতে আমি থিয় হৈ থাকিম । যিয়ে যি পাব লাগে সেইটো পাব । কেৱল তাৰ বাবে ঘৰে ঘৰে ছাৰ্ভে হ'ব লাগিব, ফটো উঠিব লাগিব, আধাৰ নম্বৰ ল'ব লাগিব, এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব । ৯ আগষ্টৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব । মই নিজেও ক্ষতি দেখি আহিছোঁ । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম । টকাৰ কোনো অসুবিধা নহয় ।’’
ইফালে, বান সাহায্যৰ নামত খেলিমেলি হোৱাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত আমি প্ৰথম ১৫ হাজাৰ টকাকৈ পঠিয়াইছিলোঁ । ৰাইজে মোক অভিযোগ কৰিছে যে কিছু বানাক্ৰান্তই পোৱা নাই । চৰকাৰৰ পুঁজি যাতে বানাক্ৰান্তৰ মাজলৈ যায় তাৰ বাবে বানে আক্ৰান্ত নকৰা পৰিয়ালসমূহে আমাক সহায় কৰিব লাগে । বান নোহোৱা ঠাইলৈ পুঁজি গ'লে ক'ব লাগে যে তাত বানপানী হোৱা নাই । যাৰ বানত ক্ষতি হৈছে তেওঁক দিবলৈ ক'ব লাগে । আমি আধাৰ বা ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰবোৰ লোৱা নাই বাবে এই খেলিমেলিবোৰ থাকিব । কিন্তু শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ ৰাইজে যেতিয়া নিজে আমাক সহায় কৰিব তেতিয়া খেলিমেলিবোৰ নাথাকিব ।’’
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাগ্ৰামা, বিধ্বস্ত ৰাইজক পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ আশ্বাস