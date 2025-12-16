ETV Bharat / state

ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন সংযোজন; শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয়ত ৫ দিন ধৰি অনুপস্থিত থাকিলে শিক্ষক-অভিভাৱকলৈ যাব স্বয়ংক্ৰিয় SMS

বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপস্থিতি হ্ৰাস কৰিবলৈ স্বয়ংক্ৰিয় এছএমএছ সতৰ্কতা ব্যৱস্থা আৰম্ভ শিক্ষা বিভাগৰ ৷

Automated SMS Absenteeism Alert
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগু (@ranojpeguassam)
author img

By PTI

Published : December 16, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপস্থিতি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সোমবাৰে বিদ্যালয়সমূহত এক স্বয়ংক্ৰিয় এছ এম এছ সতৰ্কতা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰে ৷ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত উপস্থিতি আৰু অন্যান্য কাম-কাজ নিৰীক্ষণৰ বাবে ডিজাইন কৰা এপ এটাই যদি কোনো ছাত্ৰই একেৰাহে পাঁচ দিন অনুপস্থিত থাকে তেন্তে অভিভাৱক আৰু শ্ৰেণী শিক্ষকলৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিব বুলি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ৷

শিক্ষা সেতু আবেদনৰ জৰিয়তে বিভাগটোৱে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৈনিক উপস্থিতি অনুসৰণ কৰি আছে আৰু বিভিন্ন কাৰণত, যেনে- পাৰিবাৰিক সমস্যা, অভিভাৱকৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ ইত্যাদিৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে ৷

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “বিভাগটোৱে এই সমস্যাটোৰ সমাধান আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে, এক নতুন, অত্যাধুনিক স্বয়ংক্ৰিয় এছ এম এছ-ভিত্তিক অনুপস্থিতি সতৰ্কতা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই প্ৰযুক্তি-চালিত পদক্ষেপ হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, শৈক্ষিক ধাৰাবাহিকতাক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু সকলো বিদ্যালয়তে ড্ৰপআউটৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ সময়মতে মনোনিৱেশ কৰা হস্তক্ষেপ প্ৰদানৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷”

এই ব্যৱস্থাই একেৰাহে পাঁচ দিন অনুপস্থিত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এছএমএছ জাননী প্ৰেৰণ কৰিব ৷ এই বাৰ্তাসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিৰ্দিষ্ট পাঁচ দিনৰ ব্যৱধানত (৫, ১০, ১৫ অনুপস্থিতিৰ দিনত) সৃষ্টি হ’ব আৰু সংশ্লিষ্ট ছাত্ৰজনে পুনৰ উপস্থিত নোহোৱালৈকে চলি থাকিব, যাৰ ফলত পৰিয়াল আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজত অবিৰত সংযোগ নিশ্চিত হ’ব ৷

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে সতৰ্কবাণীসমূহ কাষ্টমাইজ কৰি একেলগে দুজন মূল অংশীদাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব – শ্ৰেণী শিক্ষক আৰু পিতৃ-মাতৃ অথবা অভিভাৱকলৈ ।

শ্ৰেণী শিক্ষকসকলে ছাত্ৰজনৰ নাম, শ্ৰেণী আৰু শাখা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কেন্দ্ৰীভূত সতৰ্কবাণী লাভ কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অভিভাৱকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক স্কুললৈ ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰিব । আনহাতে অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ অবিৰত অনুপস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষ আৰু সংক্ষিপ্ত তথ্য লাভ কৰিব ।

ৰাজ্যখনৰ ভাষিক বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাঁচটা চৰকাৰী ভাষা অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, হিন্দী, আৰু ইংৰাজীত এছ এম এছ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে সৰ্বাধিক প্ৰসাৰ আৰু বুজাবুজি নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিখন জিলাত ভৌগোলিক আৰু জনগাঁথনিগত প্ৰফাইলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কমেও দুটা স্থানীয় ভাষাত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : শিক্ষাগুৰুৰ ওপৰত অনা-শৈক্ষিক কামৰ বোজা বৃদ্ধি: ব্যাহত পাঠদান, ক্ষোভিত শিক্ষক সমাজ

TAGGED:

SHIKSHA SETU
RANOJ PEGU
ASSAM EDUCATION
ইটিভি ভাৰত অসম
AUTOMATED SMS ABSENTEEISM ALERT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.