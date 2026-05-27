পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ আদিপাঠ দিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কাটিলে পুৰণি গছ

পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ আদিপাঠ দিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কাটিলে পুৰণি গছ
ডিব্ৰুগড়ৰ তিলৈনগৰত নিশা ৰাজহুৱা স্থানত অবৈধভাৱে গছ কটাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ । পুৰণি বৃহৎ আকাৰৰ গছ কাটিলে স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ।
Published : May 27, 2026 at 6:03 PM IST
ডিব্ৰুগড়: অসম চৰকাৰ পৰিৱেশ সেউজীয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন' কাৰ্যসূচী এতিয়া এতিয়া ধোঁৱাচাঙত উঠিল । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ চৰকাৰী বিভাগসমূহে গছ কাটি তহিলং কৰা সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তিলৈনগৰত অৱস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চূড়ান্ত মইমতালিৰে বিদ্যালয় চৌহদৰ বাহিৰত পথৰ দাঁতিত থকা প্ৰায় ৭ জোপা প্ৰকাণ্ড গছ কটাক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
স্থানীয় প্ৰশাসন, বন বিভাগৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ কোনো মতামত নোলোৱাকৈ ৫০/৬০ বছৰ পুৰণি প্ৰকাণ্ড গছসমূহ সন্ধিয়া কাটি পেলোৱা সময়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । স্থানীয় যুৱক সংঘ, দল-সংগঠন আৰু শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত হৈ তিলৈনগৰস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰে ।
অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে অতি পুৰণি এই গছসমূহ মইমতালিৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কাটি পেলোৱাৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজকহে বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰাত নিশাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উপস্থিত ৰাইজে । ইফালে গছসমূহ কাটি বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত ফলাৰ লগতে একাংশ গছৰ কুণ্ডা কাঠফলা মিলত বিক্ৰী কৰা ঘটনাই ৰাইজক হতভম্ব কৰিছে । ঘটনাস্থলীত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগৰ বিষয়া, মৰাণ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় ।
বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাৰণতে চৌহদৰ বাহিৰত ৰাজহুৱা স্থানত থকা এই গছসমূহ বনবিভাগৰ অনুমতি অবিহনে কাটিব নোৱাৰে বুলি অৱগত কৰে । তদুপৰি বন বিভাগে নিশাই অভিযান চলাই গজপুৰীয়াৰ এটা কাঠমিলৰ পৰা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিক্ৰী কৰা কাঠ জব্দ কৰে । তদুপৰি ইতিমধ্যে কটা সকলো গছ জব্দ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বন আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বন বিষয়াই । আনহাতে অবৈধভাৱে গছ ধ্বংস কৰা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজে নিশাই খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বন বিষয়াই কয়,"বন বিভাগৰ আইনৰ অধীনত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । বহু বছৰ পুৰণি নগা শিলিখা গছ কাটিছে তেওঁলোকে । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গছ কাটিবলৈ খোৱাং আঞ্চলিক বনবিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিছিল যদিও বনবিভাগে তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া নাছিল । তেওঁলোকে গছ কাটি বিক্ৰী কৰা কাঠ সমুহ জব্দ কৰা হ'ব ।"
মুঠৰ ওপৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ আদিপাঠ দিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এনে কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ পাছত বন বিভাগে গছ কাটি তহিলং কৰা বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইয়াহে লক্ষ্যনীয় হ'ব ।