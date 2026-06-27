সম্ভাৱ্য বানৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ কিদৰে সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান?
বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিবলৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা । মেৰামতি চলিছে নাও-ৰবৰ বোটৰ । ভিতৰুৱা কেম্পলৈ প্ৰেৰণ ৰেচন, লাইফ জেকেট । চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধেও হাই এলাৰ্ট ।
Published : June 27, 2026 at 7:02 PM IST
কলিয়াবৰ : মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া সতৰ্ক হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে সাহসেৰে মুখামুখি হ'বলৈ আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বন বিভাগে ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ।
সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলতো এতিয়া তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ বিষয়ে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নিলয় বৰাই কয়, "বানৰ সময়ত উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰিবলৈ প্ৰতিটো বন শিবিৰত থকা হাত নাও আৰু ৰবৰৰ নাওসমূহৰ মেৰামতিৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে । ওপঙা বন শিবিৰসমূহো সাজু কৰা হৈছে । নাও চলাচল কৰিব পৰা জলপথসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি তোলা হৈছে । লগতে দুৰ্যোগৰ সময়ত বনকৰ্মীসকলৰ সুবিধাৰ্থে লাইফ জেকেট, টৰ্চ লাইট আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰেচন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰুৱা কেম্পসমূহত যোগান ধৰা হৈছে ।"
আনহাতে, বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আশ্ৰয়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা জীৱকুলৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও সকলো ব্যৱস্থা সাজু কৰি তোলা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বানৰ কবলত পৰিলে কাজিৰঙাৰ জীৱকুল প্ৰাণৰক্ষাৰ বাবে ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰে । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ঘাইপথৰ বিভিন্ন স্থানত বেৰিকেড সাজু কৰি তুলিছে । বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ এই ঘাইপথৰে চলাচল কৰা যান-বাহনসমূহৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব । গাড়ীসমূহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত ৪০ কিলোমিটাৰ আৰু স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত ২০ কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব । উপযুক্ত সময়ত টাইম কাৰ্ড অথবা বন বিভাগৰ এস্ক'ৰ্টৰ জৰিয়তেহে যান-বাহনসমূহ নিৰাপদে পাৰ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"
তদুপৰি, বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড় চিকাৰী সুযোগৰ অপেক্ষাত থাকে । এই ক্ষেত্ৰতো উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থকাক লৈ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "কেৱল বানেই নহয়, বানৰ সুযোগ লৈ যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰী বা চোৰাং চিকাৰীয়ে এশিঙীয়া গঁড় বা অন্য বন্যপ্ৰাণী নিধন কৰিব নোৱাৰে, তাৰবাবেও কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই । সকলো শিবিৰতে বনকৰ্মীসকলক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"