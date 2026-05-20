ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সমাজ হিতৈষী বঁটা ২০২৬ প্ৰদান
অসমীয়া সমাজ, সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিক জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
Published : May 20, 2026 at 6:12 PM IST
মৰিগাঁও: স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'সহায় অসম'ৰ উদ্যোগত আৰু বিশিষ্ট বৈষ্ণৱ পণ্ডিত, সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত দয়াল কৃষ্ণ বৰাৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰা 'ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সমাজ হিতৈষী বঁটা' ২০২৬ মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক প্ৰদান কৰা হয় ৷ সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য বৰঙণি, আধ্যাত্মিক নৱজাগৰণ আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীক এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷
উত্তৰ গুৱাহাটী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত সত্ৰাধিকাৰ, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুৰু তথা চিন্তাবিদ ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ বঁটাত আছে—এটা স্মাৰক, এখন প্ৰশস্তিপত্ৰ, অংগবস্ত্ৰ আৰু সম্বৰ্ধনা উপহাৰ ৷ বঁটা গ্ৰহণ কৰি আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে গভীৰ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ নিজৰ ভাষণত প্ৰয়াত দয়াল কৃষ্ণ বৰাৰ সমাজমুখী চিন্তাধাৰা আৰু বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ৷
ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "সমাজসেৱা আৰু আধ্যাত্মিকতাই মানুহক একত্ৰিত কৰে ৷ 'সহায় অসম' নামৰ সংগঠনটোৱে নিঃস্বাৰ্থভাৱে যি সমাজসেৱাৰ ধাৰা বোৱাই ৰাখিছে, সি সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷ এই বঁটাই মোক সমাজৰ বাবে আৰু অধিক দায়িত্বশীলতাৰে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ৷"
সহায় অসমৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয় যে ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামী কেৱল এজন ধৰ্মীয় গুৰুৱেই নহয়, তেওঁ অসমৰ শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ এগৰাকী অন্যতম কাণ্ডাৰী ৷ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিশ্বায়ন আৰু সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উত্তৰণৰ বাবে তেওঁ অহৰহ কাম কৰি আহিছে ৷ গতিকে তেওঁৰ দৰে এগৰাকী মহান ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই সংগঠনটো ধন্য হৈছে ৷
উক্ত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, বুদ্ধিজীৱী তথা সমাজকৰ্মী উপস্থিত থাকে ৷
দয়াল কৃষ্ণ বৰাৰ বিষয়ে
বৈষ্ণৱ পণ্ডিত প্ৰয়াত দয়াল কৃষ্ণ বৰা আছিল অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এজন নিৰৱ সাধক ৷ তেওঁৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমাজ জীৱনলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান যোগোৱা মণীষীসকলক স্বীকৃতি দিয়াটোৱেই এই বঁটাৰ মূল উদ্দেশ্য ৷
