ETV Bharat / state

পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে সকাহ দিব বানাক্ৰান্তক: অতুল বৰা

পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে পুনৰুদ্ধাৰ কাৰ্যসূচীত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে কেনেদৰে সক্ৰিয় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে এই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা সভা ।

Atul Borah assured that flood victims would be helped through the Panchayat scheme
পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্তক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: "বানে নাজিৰা সমষ্টিত ১২ হাজাৰ ঘৰ ধ্বংস কৰিছে । পঞ্চায়ত অধীনত ইতিমধ্যে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত জৰীপ চলোৱা হৈছে, বিধ্বস্ত পথ, আন্তঃগাঁথনি আদি পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে কিদৰে কাম কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত জৰীপ কাম আৰম্ভ হৈছে ।" যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বিষয়ে হোৱা পৰ্যালোচনা সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ।

এই সভাত যোৰহাট জিলাৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতি, বানপীড়িত অঞ্চলসমূহে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা, বানৰ পাছত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আৱশ্যকীয় পদক্ষেপসমূহ, ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাৱলীৰ বিষয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াবৰ্গ আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে সবিশেষ আলোচনা কৰা হয় ।

পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্তক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পুনৰুদ্ধাৰ কাৰ্যসূচীত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে কেনেদৰে সক্ৰিয় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে বৈঠকত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা হয় । অন্যহাতে, জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জিলাখনত বানৰ পৰৱৰ্তী ক্ষয়-ক্ষতিৰ ব্যাপক জৰীপ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ।

উক্ত পৰ্যালোচনা সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"পঞ্চায়তৰ অধীনত থকা পথ,আন্তঃগাঁথনি বহু ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে । পঞ্চায়ত আঁচনিৰ জৰিয়তে মৰিয়নী সমষ্টিত ১৮ টাকৈ কৃষি বান্ধ বনোৱা হৈছে কিন্তু জাঁজী আৰু পুঠি নদীয়ে সেইসমূহ ধ্বংস কৰিলে ।"

লগতে তেওঁ কয়,"বানত বিধ্বস্ত হৈ দিশহাৰা উদ্যোগীসকলক সহায় কৰা বাবে চিন্তা-চৰ্চা কৰা হৈছে । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত কেনেদৰে ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো কাম আৰু পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে ।" সকলো প্ৰকাৰে বানপীড়িত লোকসকলক সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: পলসত এতিয়াও পোত খাই আছে মৃতদেহ, নেপালীখুঁটিলৈ মন্ত্ৰী-বিধায়ক আহিবলৈ ভয় কিয় ? প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ

এই বছৰৰ দৰে বান কোনো কালেই অসমৰ ৰাইজে দেখা নাই: অতুল বৰা

TAGGED:

মন্ত্ৰী অতুল বৰা
পঞ্চায়তৰ আঁচনি
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.