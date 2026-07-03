কংগ্ৰেছে কৰি যোৱা ভুলৰ পৰিণাম ভূগিছে সীমান্তৰ ৰাইজে, সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ মন্তব্য
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ।
Published : July 3, 2026 at 12:19 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ আৰু শেহতীয়াকৈ গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাট সীমান্তত সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বুজ ল'বলৈ আৰু স্থানীয় ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বৃহস্পতিবাৰে উৰিয়ামঘাট সীমান্ত ভ্ৰমণ কৰে ।
২০২৬ চনত নতুনকৈ মন্ত্ৰী হিচাপে সীমান্ত উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ এয়া হৈছে উৰিয়ামঘাট সীমান্তলৈ প্ৰথমটো চৰকাৰী ভ্ৰমণ । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থান পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয় আৰু হাতীডুবি অঞ্চল পৰিদৰ্শন:
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে উৰিয়ামঘাটৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ পৰা পৰিস্থিতিৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ শেহতীয়াকৈ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হাতীডুবিৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই হাতীডুবিতেই বেদখলমুক্ত কৰা ভূমিত অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান' প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ তদাৰক কৰে, যি সীমান্ত সুৰক্ষাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন ।
খেৰবাৰী আৰু দৈয়াং নৈৰ পাৰ পৰিদৰ্শন:
পৰৱৰ্তী সময়ত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দৈয়াং নৈৰ পাৰৰ খেৰবাৰী অঞ্চললৈ যায় । ভৌগোলিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ এই অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈ তেওঁ সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজৰ জীৱন-ধাৰণৰ স্থিতি আৰু নিৰাপত্তাজনিত দিশসমূহৰ বুজ লয় । উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ অবাধ গতিত শিল খনন কৰা দৈয়াং নৈৰ মানচিত্ৰ ক্ৰমাৎ সলনি হ'ব ধৰিছিল ।
ৰেংমাপানীৰ চিআৰপিএফ শিবিৰত উচ্চস্তৰীয় বৈঠক:
সীমান্তৰ শেহতীয়া আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ সবিশেষ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰেংমাপানীত অৱস্থিত ১৫৫ নং চিআৰপিএফ (CRPF) কেম্পত উপস্থিত হয় । তাত তেওঁ চিআৰপিএফৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হয় । ভৱিষ্যতে যাতে সীমান্তত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ ওপৰত এই বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক সংগ দিয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা আৰু সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে স্থানীয় সাংসদ আৰু বিধায়কগৰাকী একেলগে উপস্থিত থকা কাৰ্যই সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজৰ মাজত আশা আৰু নিৰাপত্তাৰ মনোভাৱ জগাই তুলিছে ।
চৰকাৰৰ এই তৎপৰতাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শান্তি-শৃংখলা অটুট ৰখাৰ লগতে অসমৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দায়বদ্ধ ।
এই পৰিদৰ্শনৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অতুল বৰাই কয় যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বিগত কিছুদিন ধৰি অশান্তিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ কংগ্ৰেছ দল যেতিয়া ক্ষমতাত আছিল, তেতিয়াই নাগালেণ্ড, অৰুণাচল আদি ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ তেতিয়াই যদি কংগ্ৰেছে সীমা সমস্যা সমাধান কৰিলেহেঁতেন তেন্তে আজি সীমান্তৰ ৰাইজে পৰিণাম ভূগিব নালাগিলহেঁতেন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেঘালয়ৰ দৰেই নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ পোষকতা কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: দ্বিতীয় ৰাজধানী চহৰত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান