ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৮০০ চাহ বাগিচাৰ তিনি লক্ষাধিক চাহ শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ নাই ভূমি পট্টা
চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত লখিমপুৰকে ধৰি ৰাজ্যজুৰি আটছাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ।
Published : November 18, 2026 at 8:56 PM IST
লখিমপুৰ: চাহে অসমক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া চিনাকি দিছে । সৰ্বাধিক মহিলা শ্ৰমিক থকা অসমৰ চাহ উদ্যোগে আৰ্থ সামাজিক ভেটি মজবুত কৰাত অৰিহণা যোগাই আহিছে । পিছে এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি দশক দশক ধৰি বৈষম্য কৰি অহাৰ দীর্ঘদিনীয়া অভিযোগ উঠি আহিছে ।
শেহতীয়াকৈ চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰসংগই সততে চৰ্চা লাভ কৰিছে । বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই দিয়া সা-সুবিধাৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সুবিধা পাবলৈ বহু ক্ষেত্রত চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ যোগ্যতা নোহোৱা হৈছে । মূলত নিজা ভূমি নথকাৰ বাবে চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ।
এই ক্ষেত্ৰত অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থা চমুকৈ আটছাৰ কেন্দ্রীয় প্ৰচাৰ সম্পাদক বাবুল পাইকে কয়, "চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰক ৰাজহ দিয়ে । চৰকাৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ আচলতে একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি-সিপিঠি । চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ভূমি পট্টা দিয়া প্ৰসংগত এখন বিধেয়ক অনাৰ পাছতো বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক কিয় বাধ্য কৰিব পৰা নাই ?"
তেওঁ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয়, ‘‘আচলতে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিব লাগিব । আমি চৰকাৰৰ সেই সদিচ্ছা দেখা নাই । যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ৮ শতাধিক বাগিচাৰ চাৰে তিনি লাখ শ্ৰমিকৰ পৰিয়াল ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে । চৰকাৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় । চৰকাৰে মাথোঁ কেইটামান পৰিয়ালক ভূমিৰ অধিকাৰ দি লাখ লাখ পৰিয়ালক বঞ্চিত কৰিছে ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘চৰকাৰ গঠনৰ ছমাহ উকলি গ'ল । কিন্তু শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই । চৰকাৰে পিএমএছজিৱাই ঘৰ দিছে । কিন্তু শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে ক’ত ঘৰ বনাব ? নিজা মাটি নহ'লে শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে কেনেকৈ চৰকাৰে দিয়া ঘৰ সাজিব ?’’
আটছাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি চন্দ্র গড়েও এই ক্ষেত্ৰত ক্ষোভ প্রকাশ কৰি কয়, ‘‘চাহ শ্ৰমিকসকলে দুশ বছৰ ধৰি অসমত বসবাস কৰি আছে । চাহ উদ্যোগক তেওঁলোকে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । কিন্তু তেওঁলোকে আজিও ভূমিৰ গৰাকী হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল । ২০১৪ চনৰ পৰা চৰকাৰে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিয়েই দি আছে ।’’
চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, ‘‘চৰকাৰে কেৱল নাটক ৰচনা কৰি আছে । চৰকাৰে এফালে শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ভূমি দিয়াৰ কথা কয়, আনফালে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ, এবিটাৰ দৰে সংস্থাসমূহ আদালতৰ দাৰস্থ হয় । যাৰ বাবে ওলমি ৰৈছে চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰসংগ ।’’ তেওঁ লগতে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, জনজাতিকৰণ আদি বিষয়সমূহো উত্থাপন কৰে ।
উল্লেখ্য বুধবাৰে ৰাজ্য জুৰি আটছাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰি ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ কাম খৰতকীয়াকৈ আগুৱাই নিয়া, ১৯৪৮ ৰ ন্যূনতম মজুৰি আইন অনুসৰি মজুৰি প্ৰদান কৰা, চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আদিৰ দাবীত সংগঠনটোৱে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
লখিমপুৰত নগৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত আটছাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সমবেত হোৱা শ শ লোকে প্ৰতিবাদী সমদল কৰি আহি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিয়ে । ধৰ্ণাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রীলৈ এখন স্মাৰক পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।