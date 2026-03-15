চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ ভোটৰ অবিহনে কোনো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে: জগদীশ বৰাইক

ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে লাভ কৰিলে উচিত মৰ্যাদা । মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ।

ATTSA react over granting land pattas to tea workers in Bokakhat
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 1:24 PM IST

বোকাখাত: "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেতৃত্ব লৈ এটা সাহসী সিদ্ধান্ত ল’লে আৰু দুশ বছৰীয়া গোলামী ইতিহাসৰ অৱসান ঘটালে ৷"—শনিবাৰে বোকাখাত চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকক ভূমি পট্টা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ এইদৰে মন্তব্য কৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি জগদীশ বৰাইকে ৷

সংবাদমাধ্যমৰ আগত বৰাইকে কয়, "অসমৰ পৱিত্ৰ ভূমিত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি দুশ বছৰীয়া ইতিহাস, এই ইতিহাস আচলতে কঠোৰতম ইতিহাস বুলিব লাগিব ৷ গোটেই শ্ৰমিক সমাজ ব্যৱস্থাটোক আচলতে গোলামৰ এটা কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰখা হৈছিল ৷ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত আছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বোলা বস্তুটো সৃষ্টি হ’ব পৰা নাছিল ৷ কাৰণ তেওঁলোকে বাগিচাখনত গোলামীৰ ধাৰাৰে যদি শ্ৰম নকৰে তেওঁলোকে হয়তো থাকিবলৈ এটুকুৰা ঠাই নাছিল বা ঘৰ বনাব পৰা নাছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোক বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল ৷"

তেওঁ পুনৰ কয়, "বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ যিসমূহ কঠোৰ আইনগত যি ব্যৱস্থা তাৰ মাজত থাকিব লগা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে এই গোলামী ব্যৱস্থাটোৰ পৰা মুক্তিৰ অৰ্থে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাকে প্ৰমুখ্য কৰি গোটেই চাহ শ্ৰমিক সমাজ ব্যৱস্থাটোৱে চৰকাৰক দাবী জনাইছিল ৷ সংগ্ৰাম কেইবা দশক ধৰি আছিল ৷ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেতৃত্ব লৈ এটা সাহসী সিদ্ধান্ত ল’লে আৰু দুশ বছৰীয়া গোলামী ইতিহাসৰ অৱসান ঘটালে ৷"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰি বৰাইকে পুনৰ কয় যে ইয়াৰ বাবে মূল কাণ্ডাৰী আচলতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ ৷ আজি শ্ৰমিকসকলৰ মাজত স্ফূৰ্তি, সুখৰ অশ্ৰুৰে এক আৱেগময় পৰিৱেশ চাহ-বাগিচাসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

বৰাইকে কয়, "এই ব্যৱস্থাটোৱে অনাগত দিনত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে এটা আত্মবিশ্বাস নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব ৷ লগতে অসমৰ জাতীয় সত্ত্বা বা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সমৃদ্ধিশীল ব্যৱস্থাৰ মাজত জনগোষ্ঠীটো আৰু শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি প্ৰগতিশীল দিশত আগবাঢ়িব ৷" এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই বৰাইকে চৰকাৰক শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ হকে অধিক কাম কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ৷

ইপিনে, জনজাতিকৰণ, চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ সন্দৰ্ভত জগদীশ বৰাইকে কয়, "তাত আমি কেইটামান বিষয় অৱগত কৰিছোঁ ৷ বিশেষকৈ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিবেদন যোৱা শীতকালীন অধিৱেশনত দাখিল কৰা হৈছিল তাত আমাক চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক আচলতে ‘এছ টি—বি কেটেগৰী’ত ৰখা হৈছে ৷ যিটো নেকি স্পষ্টভাৱে গোটেই চাহ জনজাতি-সমাজটোক আচলতে সাঙুৰি লোৱা হোৱা নাই ৷"

তেওঁ কয়,"সেইকাৰণে আমি সকলো চাহ জনজাতি সমাজক সাঙুৰি যাতে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যায়, যিটো ব্যৱস্থাৰ মাজত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ উপৰি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত হয়, অসমৰ সুনাগৰিক তথা যিধৰণে দ্বিতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোক থাকিবলগা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"

"ইতিমধ্যে চৰকাৰে আমাৰ থাকি যোৱা যি ৩৭ টা জাতি-সমাজক ‘অ’ বি চি’ তালিকাভুক্ত কৰিছে সেইসকলোকে লৈ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব লাগে ৷"-বুলি তেওঁ কয় । লগতে যিবিলাক শ্ৰমিকৰ সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধান কৰা হওক বুলি উল্লেখ কৰি বৰাইকে পুনৰ কয়, "৩ শতাংশ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে তাত বহু বহিৰাগত লোকে চাকৰি আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইখিনিক এটা কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক এক্সফে'ল কৰি প্ৰকৃত চাহ জনগোষ্ঠী প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ ৷”

আনহাতে, যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক গৰিষ্ঠসংখ্যক আছে, য’ত ভূমিকা সবল সেইসমূহত উভয়পক্ষৰ দলসমূহে চাহ জনগোষ্ঠীক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল’ব লাগে বুলি প্ৰকাশ কৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । বৰাইকে কয়, "তাৰ কাৰণে আমি বিগত কেইবা দশক ধৰি আমি জনজাতিকৰণৰ আন্দোলন কৰিছোঁ ৷ যাতে আইনগতভাৱে বা সাংবিধানিকভাৱে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত হয় ৷ কিন্তু যেতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণ হোৱা নাই উভয়পক্ষ দল, শাসক-বিৰোধী, আঞ্চলিক দলসমূহো চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ ৷ কাৰণ এই জনগোষ্ঠীটোৰ ভোটৰ অবিহনে কোনো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে ৷"

বোকাখাতৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বোকাখাত চাহ বাগিচাত মুঠ ৫১৬ গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে ভূমি পট্টা লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰে ১৪ গৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত ভূমি পট্টা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শনিবাৰে বোকাখাত চাহ বাগিচাত ৫০২ গৰাকী শ্ৰমিকক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হয় ৷

