ৰং-তুলিকাৰে গ্ৰাম্য জীৱনক জীৱন্ত ৰূপ দিয়া চিত্ৰশিল্প জ্যোতি শইকীয়া কলিতা

ৰং-তুলিকাৰে গ্ৰাম্য জীৱনক জীৱন্ত ৰূপ দিয়া চিত্ৰশিল্প জ্যোতি শইকীয়া কলিতা
কেনভাচত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিফলন ।
Published : March 17, 2026 at 12:05 AM IST
সোণাপুৰ: ৰং-তুলিকাৰে গ্ৰাম্য জীৱনক জীৱন্ত ৰূপ দিয়া সোণাপুৰৰ জ্যোতি শইকীয়া কলিতাৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা । দেশ-বিদেশত হৈছে তেওঁৰ চিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনী । চিত্ৰশিল্পক বুজি পোৱা, ভালপোৱা অনেকে সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁৰ অৰ্থৱহ শিল্পকৰ্মৰ ছবি ।
সুধাকণ্ঠ আৰু প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কালজয়ী গীতৰ কথাৰে কেনভাচত অৰ্থৱহ অংকন কৰা জ্যোতি শইকীয়া কলিতা কেৱল এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ অসমীয়া গ্ৰাম্য সংস্কৃতিক কেনভাছত ধৰি ৰখা এগৰাকী সংৰক্ষকো । নীৰৱে অংকন কৰিছে বহুতো অৰ্থৱহ কেনভাছ । এই সম্পৰ্কতে ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন -
চিত্ৰশিল্পীৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ চিত্ৰায়ন :
একাগ্ৰতা আৰু তীব্ৰ ইচ্ছা থাকিলে বয়স যে কেতিয়াও সফলতাৰ হেঙাৰ হ’ব নোৱাৰে, তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে জ্যোতি শইকীয়া কলিতাই । গৃহিণীৰ পৰা দেশ-বিদেশত সমাদৃত এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত চিত্ৰশিল্পীলৈ তেওঁৰ যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে বিস্ময়কৰ আৰু সমাজৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা ।
শিল্প যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি : এক আকস্মিক জাগৰণ
প্ৰায় ১৯ বছৰ বৈবাহিক জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ পাছত ২০১২ চনৰ জানুৱাৰীত তেওঁৰ ভিতৰত থকা সুপ্ত প্ৰতিভাই আত্মপ্ৰকাশ কৰে । সৰু পুত্ৰক এটা সূৰ্যাস্তৰ ছবি আঁকি দিওতেই তেওঁৰ হাতৰ যাদু ধৰা পৰে আৰু পুত্ৰৰ আৰ্ট স্কুলৰ শিক্ষকৰ অনুপ্ৰেৰণাত তেওঁ হাতত তুলিকা তুলি লয় । যি সময়ত মানুহে জীৱনৰ নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰে, সেই সময়তে জ্যোতি শইকীয়া কলিতাই ৰং-তুলিকাৰে মিতিৰালি পাতিলে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "২০১২ চনৰ পৰা মই চিত্ৰশিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰো । তাৰ আগতে মোৰ কোনো ধাৰণাও নাছিল । সৰু পুত্ৰক মই এটা সূৰ্যাস্তৰ ছবি আঁকি দিওতেই মনলৈ আহিল এই জগতখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা । তেতিয়াৰে পৰা মই অজানিতে চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লো ।"
চিত্ৰকলাৰ বিষয়বস্তু আৰু অনন্য শৈলী :
শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিখন কেনভাছত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী প্ৰতিফলন দেখা যায় । তেওঁৰ ছবিৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ হ’ল গ্ৰাম্য জীৱনৰ দস্তাবেজ : অসমীয়া সমাজৰ বিলুপ্তপ্ৰায় দৃশ্য যেনে মহিলাৰ বিয়নি মেল, পথাৰত মৎস্য চিকাৰ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্ৰাম্য পৰিৱেশ ।
সংগীতৰ দৃশ্যায়ন:
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতৰ আৱহক তেওঁ ৰং আৰু তুলিকাৰে কেনভাচত জীৱন্ত কৰি তুলিছে ।
প্ৰকৃতিপ্ৰেম:
অসমৰ আপৰুগীয়া ফুল আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যসমূহ তেওঁৰ তুলিকাত অতি নিপুণতাৰে প্ৰাণ পাই উঠে ।
স্বীকৃতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা :
মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে তেওঁৰ শিল্পকৰ্মই ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কুৰিখনতকৈ অধিক প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনী ৬ খন, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শনী ১৬ খন । তেওঁৰ ৬০ খনতকৈ অধিক ছবি দেশ-বিদেশৰ কলা অনুৰাগীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ।
বিশেষ স্বীকৃতি:
অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ আৰু মাজুলীৰ সত্ৰীয়া একাডেমীৰ পৰা বিশেষ অৰ্হতা অৰ্জন কৰিছে ।
সমাজলৈ অৱদান আৰু লক্ষ্য :
বৰ্তমান এগৰাকী অংকন শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে তেওঁ নতুন প্ৰজন্মক এই শিল্পৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে "শিক্ষাৰ কোনো অন্ত নাই" । ঘৰুৱা দায়িত্ব পালন কৰাৰ পাছতো তেওঁ শিল্পৰ বাবে সময় উলিয়াই যি নিষ্ঠা দেখুৱাইছে, সেয়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ বাবে আদৰ্শ ।
জ্যোতি শইকীয়া কলিতা কেৱল এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ অসমীয়া গ্ৰাম্য সংস্কৃতিক কেনভাচত ধৰি ৰখা এগৰাকী সংৰক্ষকো । তেওঁৰ এই নিৰৱচ্ছিন্ন সাধনাই অসমৰ কলা-সংস্কৃতিৰ পথাৰখনক আৰু অধিক চহকী কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।
