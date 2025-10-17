অপহৰণৰ চেষ্টা; অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত অসমীয়াক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী

অপহৰণৰ চেষ্টা; অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত অসমীয়াক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী
সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই ব্য়ৱস্থা ।
Published : October 17, 2025 at 7:22 PM IST
সৰুপথাৰ : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বি ছেক্টৰ চুঙাজানৰ ১নং দুৰ্গাপুৰত নগা দুৰ্বৃত্তই ব্য়ৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত উত্তেজনা অব্য়াহত । চিচিটিভি কেমেৰাত দুৰ্বৃত্তই মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এজন ব্য়ৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ পিচতেই বিভিন্ন দল-সংগঠনে জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিচতেই ভুক্তভোগীৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দল-সংগঠনে । এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পাচাং লামাই কয়, "আমি দোকানত বহি আছিলো । আবেলি ২ মান বজাত এখন গাড়ীত আহিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো । আমি বহি থকা স্থানলৈ গৈ কৈছে, 'উঠিবি, বাহিৰতে ওলাবি'। আমি ওলাই যোৱা নাই, কিয়নো অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল । আমাৰ কোনো নিৰাপত্তাই নোহোৱা হৈছে ।"
এই ঘটনাটোক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি মিন্টু গগৈয়ে । ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গোলাঘাটৰ চুঙাজানত ১ নং দুৰ্গাপুৰত এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীক ৪ জনকৈ পিষ্টলধাৰী নগা দুৰ্বৃত্তই যি অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তাক ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছো । মূল কথাটো হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ লগতে চৰকাৰে নগা দুৰ্বৃত্তক দমন কৰাৰ সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা বাবেই সীমান্তত দুৰ্বৃত্তই বিভিন্ন কূটাঘাটমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ।''
''কেইদিনমান পূৰ্বেই অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত প্ৰায় ৯৩ ঘৰ লোকৰ ঘৰত নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতো কিন্তু সেই কাৰ্যৰ লগত জড়িত দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত বা শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ সক্ষম নহ'ল । ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছো যে এই কাৰ্যসমূহৰ লগত জড়িত দুৰ্বূত্তক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক ।" ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।
ইপিনে,আমছুৰ গোলাঘাট জিলাৰ নেতা ইৰফান আহমেদে কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উচ্ছেদৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটো নগা দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । উচ্ছেদৰ পিছত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, নগা দুৰ্বৃত্তই যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে আজি কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
আহমেদে কয়, ''কালি লামা উপাধিৰ এজন ব্যৱসায়ীক নগা দুৰ্বৃত্তই আহি অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । নগা দুৰ্বৃত্তই কিদৰে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কিৰছে । চৰকাৰে কিয় খিলঞ্জীয়া লোকসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।"