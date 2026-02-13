ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মহিলা যাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা, অভিযুক্তক আটক
উজনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত অঘটন । সাৱধানতাৰ ফলত অনাকাংক্ষিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এগৰাকী মহিলা যাত্ৰী ৷
তিনিচুকীয়া: সুৰক্ষিত ৰে'ল হিচাপে নিৰ্বাচিত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা এক অঘটনে চিন্তিত কৰি তুলিছে যাত্ৰীসকলক । বৃহস্পতিবাৰে নিশা উজনিমুৱা ১২৪২৪ নম্বৰৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীৰ সৈতে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা । যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে যাত্ৰীসকলৰ মাজত ।
অভিযোগ অনুসৰি মহিলা যাত্ৰীগৰাকীক নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা চলাইছিল আন এগৰাকী যাত্ৰীয়ে । মহিলা যাত্ৰীগৰাকীৰ সচেতনতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে তেওঁ কথমপি সেই ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷ ৰে'ল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত আটক কৰা হয় উক্ত লোকজনক ।
ভুক্তভোগী মহিলা যাত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, ১২৪২৪ ত । গুৱাহাটীত ৭.১০ মান বজাত উঠিলোঁ । বহাৰ অকণ পাছতে মই লক্ষ্য কৰিলোঁ, বেলেগ এটা কম্পাৰ্টমেণ্টৰ এজন মানুহে মোলৈ বেয়া দৃষ্টিৰে চাই আছে । মোৰ কম্পাৰ্টমেণ্টৰ যিখন পৰ্দা থাকে, পৰ্দাখন ভালকে টানি দিলোঁ, যাতে মানুহজনে মোক নেদেখে ।"
তেওঁ কয়, "নিশা ১০ মান বজাত মই খাদ্য খাই শুই গ'লোঁ । শুই যোৱাৰ পিছত মই অলপ দেৰীকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ পাছফালে স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এখন হাতেৰে মোৰ মুখত সোপা দিছে । মই লগে লগে ঘূৰি মানুহজনৰ চুলিত ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা চিঞৰ মাৰিলোঁ । লগে লগে মোৰ কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ল'ৰাজনে লাইট জ্বলাই দিলে । লগে লগে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ টি টি, ৰে'ল আৰক্ষী সকলো আহিল । মানুহজনক ধৰি লামডিং ষ্টেচনত নমালে । মই এজাহাৰ এখনো দিলোঁ ।"
ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত যদি এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক অকলশৰীয়াকৈ পাই এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ সাহস কৰিছে, তেন্তে মহিলা যাত্ৰীসকলে কেনেদৰে যাত্ৰা কৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে । লগতে অনাগত দিনত যাতে আন কোনো মহিলা যাত্ৰীৰ সৈতে এনে ঘটনা কৰিবলৈ সাহস নকৰে, তাৰ কাৰণে লোকজনক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ ৰে’ল আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ।