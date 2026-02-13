ETV Bharat / state

ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মহিলা যাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা, অভিযুক্তক আটক

উজনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত অঘটন । সাৱধানতাৰ ফলত অনাকাংক্ষিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এগৰাকী মহিলা যাত্ৰী ৷

ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মহিলা যাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)
তিনিচুকীয়া: সুৰক্ষিত ৰে'ল হিচাপে নিৰ্বাচিত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা এক অঘটনে চিন্তিত কৰি তুলিছে যাত্ৰীসকলক । বৃহস্পতিবাৰে নিশা উজনিমুৱা ১২৪২৪ নম্বৰৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীৰ সৈতে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা । যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে যাত্ৰীসকলৰ মাজত ।

অভিযোগ অনুসৰি মহিলা যাত্ৰীগৰাকীক নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা চলাইছিল আন এগৰাকী যাত্ৰীয়ে । মহিলা যাত্ৰীগৰাকীৰ সচেতনতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে তেওঁ কথমপি সেই ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷ ৰে'ল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত আটক কৰা হয় উক্ত লোকজনক ।

ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মহিলা যাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

ভুক্তভোগী মহিলা যাত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, ১২৪২৪ ত । গুৱাহাটীত ৭.১০ মান বজাত উঠিলোঁ । বহাৰ অকণ পাছতে মই লক্ষ্য কৰিলোঁ, বেলেগ এটা কম্পাৰ্টমেণ্টৰ এজন মানুহে মোলৈ বেয়া দৃষ্টিৰে চাই আছে । মোৰ কম্পাৰ্টমেণ্টৰ যিখন পৰ্দা থাকে, পৰ্দাখন ভালকে টানি দিলোঁ, যাতে মানুহজনে মোক নেদেখে ।"

তেওঁ কয়, "নিশা ১০ মান বজাত মই খাদ্য খাই শুই গ'লোঁ । শুই যোৱাৰ পিছত মই অলপ দেৰীকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ পাছফালে স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এখন হাতেৰে মোৰ মুখত সোপা দিছে । মই লগে লগে ঘূৰি মানুহজনৰ চুলিত ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা চিঞৰ মাৰিলোঁ । লগে লগে মোৰ কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ল'ৰাজনে লাইট জ্বলাই দিলে । লগে লগে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ টি টি, ৰে'ল আৰক্ষী সকলো আহিল । মানুহজনক ধৰি লামডিং ষ্টেচনত নমালে । মই এজাহাৰ এখনো দিলোঁ ।"

ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত যদি এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক অকলশৰীয়াকৈ পাই এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ সাহস কৰিছে, তেন্তে মহিলা যাত্ৰীসকলে কেনেদৰে যাত্ৰা কৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে । লগতে অনাগত দিনত যাতে আন কোনো মহিলা যাত্ৰীৰ সৈতে এনে ঘটনা কৰিবলৈ সাহস নকৰে, তাৰ কাৰণে লোকজনক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ ৰে’ল আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

