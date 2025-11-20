ন্যায্য প্ৰদানৰ দাবীত হাতত জোঁৰ লৈ ৰাজপথত আটাছুৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ
৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত ট্ৰাইবেল সংঘ হেঙাৰ নেকি? ৪৫ লাখ আহোম মানুহে জনজাতিকৰণৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে। জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে সৰুপথাৰত জোঁৰ লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আটাছুৰ।
সৰুপথাৰ : "ট্ৰাইবেল সংঘ নামৰ যি সংঘ আছে, তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ কেৱল মাত্ৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে ।" শেহতীয়াকৈ এই মন্তব্য কৰিছে আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে । কিন্তু কিয় ?
উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সৰুপথাৰ সমজিলাতো জোঁৰ সমদল । জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে হাতে হাতে জোঁৰ লৈ প্ৰতিবাদকাৰী নামিল ৰাজপথত । সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সৌজন্যত বুধবাৰে নিশা গ্ৰহণ কৰা হয় জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচী ।
সৰুপথাৰ সমজিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু সৰুপথাৰ সমজিলা টাই আহোম মহিলা পৰিষদৰ সহযোগত সৰুপথাৰসমূহ টাই আহোম দল সংগঠন তথা ৰাইজৰ সহযোগত সৰুপথাৰত জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
পি.এম শ্ৰী সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰৰ পৰা সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়ালৈকে সহস্ৰাধিক লোকে হাতে হাতে জোঁৰ লৈ সৰুপথাৰৰ ৰাজপথ কঁপাই তোলে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ "বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰক, কোনে কয় লাচিত নাই হাজাৰ লাচিত আগুৱায়, আছে হেংদাং লোৱা নাই, ল’লে হেংদাং ৰক্ষা নাই" ইত্যাদি শ্ল’গানেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে কয়, "বছৰ বছৰ ধৰি টাই আহোম জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছো । অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ বাবে সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়া আহোম জনগোষ্ঠী ৰাজপথত ওলাব লগীয়াটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় । এটা কথা ঠিক যে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে আমাক প্ৰতাৰণা কৰাৰ লগতে এটা গাঁঠি লগাই থৈ গ'ল, তাৰ বাবে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে ।"
নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয়, "১০ বছৰীয়া শাসনাধীন চৰকাৰখনে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই চলিত বৰ্ষৰ ২৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলগীয়া আছে । যদিহে এই প্ৰতিবেদনত আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যদা প্ৰদান নকৰে, লোকসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনো যদি আমাক জনজাতিৰ মৰ্যদা দিয়াৰ কোনো বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে ৪৫ লাখ আহোম মানুহে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে যে, পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দৰেই এই চৰকাৰখনকো আহোম জনগোষ্ঠীয়ে উত্তৰ দিবলৈ বেছি সময় নালাগে । ২৬ ৰ পূৰ্বেই দাখিল কৰিবলগীয়া প্ৰতিবেদনৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰণৰ ধনাত্মক হ'ব লাগিব ।"
৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত ট্ৰাইবেল সংঘ হেঙাৰ নেকি ?
ট্ৰাইবেল সংঘৰ ভূমিকাক লৈ আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে কয়, "ট্ৰাইবেল সংঘ নামৰ যি সংঘ আছে, তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ কেৱল মাত্ৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে । ছ'ছিয়েল মেডিয়াতো তেওঁলোকে আমাৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে কথা ক'ব ধৰিছে । এই বিষয়ত যে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে সেয়া স্পষ্ট । কেৱল মাত্ৰ ৬ জনগোষ্ঠীক বিৰোধিতা কৰিবলৈকে ট্ৰাইবেল সংঘত জন্ম হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে সৰুপথাৰত আয়োজিত এই জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই, সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁই, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পৱনজ্যোতি গগৈ আৰু মাইনা ফুকন, আটাছুৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি তিলেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই, সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সভাপতি দেৱজিত কোঁৱৰ, সম্পাদক হিৰকজ্যোতি গগৈৰ লগতে শতধিক ৰাইজ ।