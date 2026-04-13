বিহুৰ আগদিনা কি সংকল্প ল'লে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই ?
ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত শিৱসাগৰত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : April 13, 2026 at 7:17 PM IST
শিৱসাগৰ : ৰাজ্যবাসী ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ আছে । মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি অসমীয়াই গৰুবিহু পালন কৰিব । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে । বিহুৰ পিছতো সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ সংকল্প লৈছে । কিন্তু কিহৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ ? আচলতে শেহতীয়া কিছুদিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত বহিৰাগত লোকৰ কেইবাটাও আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতো এটা পেট্ৰ'ল পাম্পত বহিৰাগত লোকে অসমীয়া যুৱকক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন শংকিত হৈ পৰিছে । সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থায়ো এনে ঘটনাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । শিৱসাগৰ নগৰৰ দ'লমুখ চাৰিআলিত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
'অসমত বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি নচলিব', 'বহিৰাগত হুঁচিয়াৰ' আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে সংগঠনটোৱে । যোৱা দুটা দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীত অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ ওপৰত হোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি সংগঠনটোৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়, "থলগিৰিৰ ওপৰত এনে আক্ৰমণ কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰি । এয়া আমাৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণ অনতিপলমে বন্ধ নহ'লে আৰু এনে কাৰ্যৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ওপৰত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ইয়াৰ ফল প্ৰশাসন-চৰকাৰে ভোগ কৰিব লাগিব ।"
ব'হাগ বিহুৰ পাছতে এনে আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে কয়, "অসমীয়াৰ ওপৰত এনে আক্ৰমণ আমি ৰোধ কৰিব লাগিব । থলগিৰিৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বঞ্চিত হ'লে টাই আহোম ছাত্র সন্থা বহি নাথাকে । আনহাতে এনে আক্ৰমণৰ আঁৰত যদি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ অথবা ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ চিন্তা আছে তেন্তে আমি এতিয়াই তেওঁলোকক সকিয়াই দিছো । ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে কেৱল টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়া লোক বা খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন ।
খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হাত দিলে ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডব দাহ হ'ব বুলি সকিয়নী আটাছুৰ