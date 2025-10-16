শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থক দুটা গুলী মাৰিবলৈ অসম পুলিচে কিয় সাহস কৰা নাই ? প্ৰশ্ন শৃংখল চলিহাৰ

শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থক দুটা গুলী মাৰিবলৈ অসম পুলিচে কিয় সাহস কৰা নাই ? প্ৰশ্ন শৃংখল চলিহাৰ
শৃংখল চলিহাই কয় যে শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ অসমৰ প্ৰতি কি অৰিহণা আছে যে তেওঁলোকক দুটা গুলী মাৰিবলৈ অসম পুলিচে সাহস কৰা নাই ?
Published : October 16, 2025 at 5:28 PM IST
শিৱসাগৰ: বাক্সাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৰা লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা ঘটনা সন্দৰ্ভত বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা আৰু আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
এই অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ বাবে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাক দোষী বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰক নিলম্বন কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে । কোনে ক্ষেত্ৰতে যাতে নিৰীহৰ তেজেৰে ৰাঙলী নহয় তাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । লগতে শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰকে ধৰি সকলো ছীল কৰিবলৈও দাবী জনায় বসন্ত গগৈয়ে ।
আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "বাক্সা জিলাৰ ঘটনা অপ্ৰত্যাশিত । অভিযুক্তই শাস্তি পোৱাটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে । বহুক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ সোপাঢিলা নীতিৰ বাবে ৰাইজে ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ দিশত আগবঢ়া দেখা নাই । যাৰ বাবে ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ হৈছে ।"
আনহাতে, বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই বাক্সাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱা মানুহবোৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰথমে পুলিচে লাঠিচালনা কৰিছে । প্ৰথমে লাঠিচালনা কৰা আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজনীতি কৰিছে । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান নকৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা লোকসকলক কোনেও পইচা দি অনা নাই ।"
ইফালে এই প্ৰসংগত কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে শৃংখল চলিহাই । তেওঁ কয়, "এই চৰকাৰৰ দিনত আমি বহু এনকাউণ্টাৰ দেখিলোঁ । কিন্তু শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শর্মাৰ অসমৰ প্ৰতি কি অৰিহণা আছে যে তেওঁলোকক দুটা গুলী মাৰিবলৈ অসম পুলিচে সাহস কৰা নাই ? থলগিৰি মানুহে ন্যায় বিচাৰিছে । এই ন্যায় কিয় প্ৰদান কৰিব পৰা নাই ?"
শৃংখল চলিহাই লগতে কয়, "শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থক দুটা চৰ মাৰি অসম আৰক্ষীয়ে বীৰত্ব দেখুৱাওক, নিৰস্ত্ৰ মানুহৰ ওপৰত নহয় ।"
বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "আমি এই চৰকাৰৰ দিনত বহুত এনকাউণ্টাৰ দেখিলোঁ । কিন্তু শ্যাকানু মহন্তই হওক, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মায়ে হওক অসমৰ জাতীয় জীৱনত কি এনে ইহঁতৰ অৱদান আছে যে সিহঁতক দুটা গুলী মাৰিবলৈ অসম পুলিচ বা অসম চৰকাৰে সাহস কৰা নাই । এনেইতো কথাই প্ৰতি এনকাউণ্টাৰ বুলড'জাৰ আমি ইয়াত দেখি আছিলোঁ । অসমৰ জনগণে সেইটোৱে ভাবিছিল যে একেটাই হ'ব । বিশেষকৈ জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত একেটাই হ'ব বুলি ভাবিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "হু ইজ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা এণ্ড শ্যামকানু মহন্ত ? সিহঁতৰ জাতীয় জীৱনত কি এনে অৰিহণা আছে যে সিহঁত নহ'লে অসমৰ জাতীয় জীৱন পিছপৰি যাব । অসমত খিলঞ্জীয়াৰ আধিপত্যবাদ পিছপৰি যাব । এই কথাবিলাকে মানুহৰ মনত খু-দুৱাইছে আৰু মানুহে এনকাউণ্টাৰ বিচাৰিছে ।"