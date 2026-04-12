খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হাত দিলে ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডব দাহ হ'ব বুলি সকিয়নী আটাছুৰ

শেহতীয়াকৈ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বহিৰাগত লোকে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সৰৱ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ নেতৃত্ব ৷

খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হাত দিলে ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডব দাহ হ'ব বুলি সকিয়নী আটাছুৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 2:50 PM IST

শিৱসাগৰ : ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত বহিৰাগতৰ লোকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত কেইবাটাও খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত বহিৰাগত লোকে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সৰৱ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ নেতৃত্ব ৷

আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কয়, "শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বহিৰাগত লোকে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ শান্ত হৈছিলেহে তেনেতে কাৰ্বি আংলঙত বহিৰাগত লোকে খিলঞ্জীয়াক গ' বেগ চাইনা বুলি ধ্বনি দিব পৰা হ'ল ৷ গুৱহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ মাজ মজিয়াত আইনৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দিন দুপৰতে বহিৰাগত লোকে আক্ৰমণ কৰিব পৰা হ'ল ৷"

ঘটনাসমূহ দেখি খিলঞ্জীয়া লোকৰ বুকু কঁপি উঠে বুলি উল্লেখ কৰি আটাছু নেতা গগৈয়ে কয়, "ফটাশিল আমবাৰীত স্কুটিত অহা দুগৰাকী ভগ্নীক বহিৰাগত লোকে খেদি খেদি মাৰধৰ কৰিব পৰা হ'ল, পল্টনবজাৰৰ পেট্ৰ'ল পাম্পত খিলঞ্জীয়া যুৱকক হত্যাৰ ভবুকি দিব পৰা হ'ল ৷ এইসমূহ দেখিও যদি মনে মনে বহি থাকো তেতিয়া হ'লে অসমত খিলঞ্জীয়া লোকৰ দপদপনি নাথাকিব ৷ সেই দৃশ্য দেখিলে খিলঞ্জীয়াৰ বুকু কঁপি উঠে ৷"

গুৱাহাটী মহানগৰৰ আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তক এজন স্বাভিমানী অসমীয়া বুলি সম্বোধন কৰি আটছু নেতাই কয়, "এজন স্বাভিমানী অসমীয়া, যিজনক লৈ আমি গৌৰৱ কৰো তেওঁ গুৱাহাটীত হৈ থকা ঘটনাৰ বাবে নিৰৱে বহি নাথাকিব ৷ ফিৰিঙতিৰ পৰা যাতে খাণ্ডব দাহ নহয় তাৰ পূৰ্বে ঘটনা সংঘটিত কৰা দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৷ যাতে অসমত খিলঞ্জীয়া লোকে নিগ্ৰহৰ বলি হ'ব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে কৰিব লাগে ৷ অন্যথা পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'লে অসমৰ ৰাইজ জগৰীয়া নহ'ব, এইখন অসমীয়া তথা খিলঞ্জীয়াৰ অসম ৷"

