ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অঁকাক লৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত মানি নলয় সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই

জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অঁকা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে ৷

ATASU on Zubeen Garg issue
আটাছুৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অধিৱেশন সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : "জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ স্পন্দন । আমি তেখেতক ভালপাওঁ, শ্ৰদ্ধা কৰো । গতিকে তেওঁৰ ফটোখন ঘৰত অঁকাত কি আপত্তি আছে, পাব্লিক প্লেচত অঁকাটোত কি আপত্তি আছে ?’’ শনিবাৰে আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷

বসন্ত গগৈয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰে এইটো ক'ব পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি য'তে-ত'তে আঁকি অপব্যৱহাৰৰ নকৰিব । কোনোবাই মল-মূত্ৰ ত্যাগ কৰিব পাৰে, তেতিয়া অপমানিত হ'ব । এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা থাকিব পাৰে । কিন্তু হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনৰ ক'ৰবাত আঁকিব নোৱাৰিব বুলি চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ব নোৱাৰো ।"

আটাছুৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অধিৱেশন সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)

আচলতে, জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অংকনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে ৷ শনিবাৰে মৰাণত অনুষ্ঠিত আটাছুৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ ত্ৰি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে ।

আনহাতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰেশ বৰুৱাৰ ফটো অংকন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা আহ্বানৰ সন্দৰ্ভতো বসন্ত গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি বক্তব্য দিয়ে সেয়া সাংবিধানিক বক্তব্য । কাৰণ তেওঁ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত । আলফাৰ আন্দোলনখনক যদি অসম চৰকাৰে ন্যায্যতা দিছে তেতিয়া হ’লে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পৰেশ বৰুৱাৰ আন্দোলনখনত বহু যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল ৷ গতিকে তেওঁ ওলাই আহি অসম সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব লাগে । যাতে অসমৰ মানচিত্ৰ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি থাকে তাৰ বাবে কাম কৰিব লাগে ।’’

উল্লেখ্য যে, মৰাণ মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনত আটাছুৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক মহিলা মঞ্চ গঠন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : অবৈধ খনিজ ব্যৱসায়ীক প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নতুন খনিজ আইন: মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বাজেটত ধাৰ্য নহ'ল নির্দিষ্ট পুঁজি : অসন্তুষ্ট আছুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি

TAGGED:

সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা
জুবিন গাৰ্গৰ ছবি
চে গুৱেভাৰা
পৰেশ বৰুৱাৰ ফটো অংকন
ATASU ON ZUBEEN GARG ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.