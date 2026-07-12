জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অঁকাক লৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত মানি নলয় সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই
জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অঁকা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে ৷
Published : July 12, 2026 at 1:01 PM IST
ডিব্ৰুগড় : "জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ স্পন্দন । আমি তেখেতক ভালপাওঁ, শ্ৰদ্ধা কৰো । গতিকে তেওঁৰ ফটোখন ঘৰত অঁকাত কি আপত্তি আছে, পাব্লিক প্লেচত অঁকাটোত কি আপত্তি আছে ?’’ শনিবাৰে আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷
বসন্ত গগৈয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰে এইটো ক'ব পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি য'তে-ত'তে আঁকি অপব্যৱহাৰৰ নকৰিব । কোনোবাই মল-মূত্ৰ ত্যাগ কৰিব পাৰে, তেতিয়া অপমানিত হ'ব । এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা থাকিব পাৰে । কিন্তু হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনৰ ক'ৰবাত আঁকিব নোৱাৰিব বুলি চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ব নোৱাৰো ।"
আচলতে, জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অংকনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে ৷ শনিবাৰে মৰাণত অনুষ্ঠিত আটাছুৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ ত্ৰি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰেশ বৰুৱাৰ ফটো অংকন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা আহ্বানৰ সন্দৰ্ভতো বসন্ত গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি বক্তব্য দিয়ে সেয়া সাংবিধানিক বক্তব্য । কাৰণ তেওঁ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত । আলফাৰ আন্দোলনখনক যদি অসম চৰকাৰে ন্যায্যতা দিছে তেতিয়া হ’লে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পৰেশ বৰুৱাৰ আন্দোলনখনত বহু যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল ৷ গতিকে তেওঁ ওলাই আহি অসম সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব লাগে । যাতে অসমৰ মানচিত্ৰ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি থাকে তাৰ বাবে কাম কৰিব লাগে ।’’
উল্লেখ্য যে, মৰাণ মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনত আটাছুৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক মহিলা মঞ্চ গঠন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।