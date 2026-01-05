ETV Bharat / state

বয়স এটা সংখ্যা মাথো ! ৬৫ বছৰ বয়সতো নিজৰ কৰ্তব্যক অৱহেলা কৰা নাই ৰণ পালে

বয়সে বাধা দিলেও তেওঁৰ এটাই কথা 'কৰ্মই ধৰ্ম' । যাৰ বাবে আজিও বাতৰি কাকত বিলোৱাটো তেওঁৰ বাবে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ।

Dhubri newspaper hawker
৬৫ বছৰ বয়সতো হকাৰৰ দায়িত্ব পালন ৰণ পালৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 5, 2026 at 1:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ধুবুৰীৰ এগৰাকী ৬৫ বছৰীয়া ব্যক্তি । চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈ ঘৰত আৰাম কৰা বয়সত তেওঁ এতিয়াও চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম । পৰিয়াল চলোৱাৰ তাড়না বা কৰ্মৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহে তেওঁক ইমান বয়সতো বাধা দিব পৰা নাই । তেওঁ এতিয়াও বাতৰি কাকতৰ হকাৰৰ কাম কৰি আছে । হাঁড় কঁপোৱা শীতত শোৱাপাটীৰ পৰা নামিবলৈ এলাহে ধৰা সময়তো তেওঁ মানুহৰ ঘৰে-ঘৰে বাতৰি কাকত বিতৰণ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ আজি কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয় সমাজৰ বাবেও আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।

তেওঁ হৈছে ধুবুৰী চহৰৰ ৪ নং ৱাৰ্ডৰ পালপাৰা এলেকাৰ ৰণ পাল । হকাৰৰ বৃত্তিৰে নিজৰ পৰিয়াল আৰু ঘৰখন চলাই লৈ যোৱাৰ লগতে অতি কষ্টৰে নিজ পুত্ৰক পঢ়া-শুনা কৰাইছিল । আজি তেওঁৰ পুত্ৰই চৰকাৰী চাকৰি কৰে । পুত্ৰৰ সাফল্যত গৰ্বিত হকাৰ পিতৃয়ে তথাপিও এৰি দিয়া নাই তেওঁৰ কৰ্তব্য ।

৬৫ বছৰ বয়সতো নিজৰ কৰ্তব্যক অৱহেলা কৰা নাই ৰণ পালে (ETV Bharat Assam)

পুত্ৰয়ো পালৰ কৰ্মৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ আৰু জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা পাহৰিব পৰা নাই । যাৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পিছতো তেওঁ পিতৃক এই কাম কৰিবলৈ বাধা দিয়া নাই । পালৰ লগতে পুত্ৰও হকাৰৰ বৃত্তিটোক যথেষ্ট সন্মান কৰি আহিছে । ৰণ পালে প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি হকাৰৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে ।

ধুবুৰী চহৰৰ ঐতিহাসিক "সঞ্চয়িতা" নামৰ এজেন্সিটোত হকাৰ হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰা ৰণ পালে আজিও কৰি আছে হকাৰৰ কাম । জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰণ পালে কয়, "জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে কৰ্মকহে ভাল পাব লাগে । মানুহৰ প্ৰকৃত সুখ কৰ্মতহে আছে । কৰ্মই হৈছে ধৰ্ম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সৰু বা বৰ কি কাম কৰিছে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ।" ৰণ পালৰ মতে বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰি তেওঁ নিজকে সুখী বুলি অনুভৱ কৰে । কাৰণ এই বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰি তেওঁ তেওঁৰ সংসাৰ চলাই নিব পাৰিছে । পুত্ৰক মানুহ হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰাত খুবেই গৰ্বিত অনুভৱ কৰে ৰণ পালে । হকাৰৰ কামটো তেওঁৰ তেজত আছে বুলি কৈ এই কাম তেওঁ মৃত্যুৰ আগলৈকে কৰি যাব বুলিও উল্লেখ কৰে ৰণ পালে ।

Dhubri newspaper hawker
প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি হকাৰৰ কাম কৰিছে ৰণ পালে (ETV Bharat Assam)

দৈনিক ৫০/৬০ টকা উপাৰ্জন কৰা ৰণ পালে তেওঁৰ ২০ বছৰীয়া হকাৰৰ কৰ্মজীৱনত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকত বিক্ৰী কৰি সুখী অনুভৱ কৰা বুলি কয় । তেওঁৰ পত্নী আৰু একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান ৰাজা পালে হকাৰৰ বৃত্তিটো এৰি দিয়াৰ বাবে তেওঁক বৰ্তমানেও হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাই । তেওঁৰ কৰ্মক পুত্ৰ আৰু পত্নীয়ে যথেষ্ট সন্মান কৰে বুলি উল্লেখ কৰে ৰণ পালে ।

উল্লেখ্য যে ২০২০ চনৰ লকডাউনৰ পিছৰ পৰাই বাতৰি কাকতৰ বিক্ৰী তুলনামূলকভাৱে কমি আহে । এই প্ৰসংগত ৰণ পালে কয় যে এনে পৰিস্থিতিতো তেওঁ হাৰ মনা নাই । তেওঁ হকাৰৰ কাম মৃত্যুৰ আগলৈকে চলাই যাব ।

আনহাতে ধুবুৰীৰ অন্যতম হকাৰ এজেন্সি 'সঞ্চয়িতা'ৰ বৰ্তমানৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজা চেটাৰ্জীয়ে কয়, "পূৰ্বতে 'সঞ্চয়িতা'ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা মালিক প্ৰয়াত সত্যেন্দ্ৰ নাথ ৰয়ৰ অধীনত বাতৰি কাকতৰ বিক্ৰী তথা ব্যৱসায় আশাপ্ৰদ আছিল । কিন্তু এতিয়া ফেচবুক, ইণ্টাৰনেট, ম'বাইলে সকলো শেষ কৰি দিলে । কিন্তু এতিয়াও আমি হাৰ মনা নাই ।"

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিছত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত বাতৰি কাকত পঢ়া বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজস্থান চৰকাৰে । এইক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত বাতৰি কাকত পঢ়া বাধ্যতামূলক কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে 'সঞ্চয়িতা'ৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজা চেটাৰ্জীয়ে আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :২০২৬ৰ আৰম্ভণিতে কঁপি উঠিল ধৰিত্ৰী; ৫.১ প্ৰাবল্যৰ ভূঁইকঁপে কাহিলীপুৱাতে আতংকিত কৰিলে অসমবাসীক

TAGGED:

NEWSPAPER HAWKER
DHUBRI
ইটিভি ভাৰত অসম
হকাৰ
DHUBRI NEWSPAPER HAWKER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.