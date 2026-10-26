গুৱাহাটীৰ হোটেলত কমেও পাঁচজনক গুলীয়াই হত্যা

গুৱাহাটীৰ হোটেলত কমেও পাঁচজনক গুলীয়াই হত্যা
বৰা চাৰ্ভিচস্থিত কল্যাণ জুৱেলাৰ্চৰ বিপনীৰ সমীপৰ উপপথত থকা হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷
Published : October 26, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:45 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ৰাজধানী মহানগৰী গুৱাহটীত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা ৷ গুৱাহাটীৰ বৰা চাৰ্ভিচত সংঘটিত এক গুলীচালনাৰ ঘটনাত কমেও পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে মহিলাসহ কেবাজনো লোক আহত হয় ৷ নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷
বৰা চাৰ্ভিচস্থিত কল্যাণ জুৱেলাৰ্চৰ বিপনীৰ সমীপৰ উপপথত থকা হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এই গুলীচালনাত নিহত হোৱা সকলৰ পৰিচয় এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই ৷ হোটেলখনত চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত চাৰিজন পুৰুষ আৰু দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে আন কেবাজনো লোক আহত হৈছে ৷
News Alert! Four people shot dead at hotel in Guwahati's Ulubari area; manhunt launched to nab accused: Police. https://t.co/ps4fQyZJDT— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
ঘটনাৰ পিছতে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হয় ৷ ইয়াৰে দুজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়ত এজনৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, সত্যেন্দ্ৰ পাঠক নামৰ আনজন লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
আৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই গুলীচালনাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে গুলীচালনা কৰিয়েই আক্ৰমণকাৰীয়ে পলায়ন কৰে ।
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ৷ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ গুলীচালনাৰ ঘটনাত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰিছে । দুৰ্বৃত্তক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । কি কাৰণত এই গুলীচালনা সংঘটিত হ’ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা: ভিনিহিয়েকৰ হাতত নিধন খুৰশালী, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক