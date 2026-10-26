ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ হোটেলত কমেও পাঁচজনক গুলীয়াই হত্যা

বৰা চাৰ্ভিচস্থিত কল্যাণ জুৱেলাৰ্চৰ বিপনীৰ সমীপৰ উপপথত থকা হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷

At least four people killed in a gun firing at a hotel in Guwahati
গুৱাহাটীৰ হোটেলত কমেও পাঁচজনক গুলীয়াই হত্যা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 10:32 PM IST

|

Updated : October 26, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ৰাজধানী মহানগৰী গুৱাহটীত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা ৷ গুৱাহাটীৰ বৰা চাৰ্ভিচত সংঘটিত এক গুলীচালনাৰ ঘটনাত কমেও পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে মহিলাসহ কেবাজনো লোক আহত হয় ৷ নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

বৰা চাৰ্ভিচস্থিত কল্যাণ জুৱেলাৰ্চৰ বিপনীৰ সমীপৰ উপপথত থকা হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এই গুলীচালনাত নিহত হোৱা সকলৰ পৰিচয় এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই ৷ হোটেলখনত চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

At least four people killed in a gun firing at a hotel in Guwahati
গুৱাহাটীৰ হোটেলত কমেও পাঁচজনক গুলীয়াই হত্যা (ETV Bharat)

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত চাৰিজন পুৰুষ আৰু দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে আন কেবাজনো লোক আহত হৈছে ৷

ঘটনাৰ পিছতে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হয় ৷ ইয়াৰে দুজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়ত এজনৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, সত্যেন্দ্ৰ পাঠক নামৰ আনজন লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

At least four people killed in a gun firing at a hotel in Guwahati
গুৱাহাটীত গুলীচালনা (ETV Bharat)

আৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই গুলীচালনাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে গুলীচালনা কৰিয়েই আক্ৰমণকাৰীয়ে পলায়ন কৰে ।

At least four people killed in a gun firing at a hotel in Guwahati
গুৱাহাটীত গুলীচালনাত নিহত কমেও পাঁচজন (ETV Bharat)

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ৷ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ গুলীচালনাৰ ঘটনাত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰিছে । দুৰ্বৃত্তক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । কি কাৰণত এই গুলীচালনা সংঘটিত হ’ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

লগতে পঢ়ক: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা: ভিনিহিয়েকৰ হাতত নিধন খুৰশালী, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক

Last Updated : October 26, 2026 at 10:45 PM IST

TAGGED:

FIRING IN GUWAHATI
হোটেল বিলাস ইন
গুৱাহাটীত গুলীচালনা
বৰা চাৰ্ভিচত গুলীচালনা
GUWAHATI FIRING INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.