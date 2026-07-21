উজনি অসমৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথ মেৰামতিৰ বাবে লাগিব কমেও ১৫ দিন
তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ শিমলুগুৰি-নামটিহাট আৰু শিমলুগুৰি–চেলেংহাট অংশত ৰে’ল চলাচল সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে ।
Published : July 21, 2026 at 9:21 PM IST
তিনিচুকীয়া: প্ৰলয়ংকৰী বানে উজনি অসমত সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱ ৷ স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰে’ল যোগাযোগ ৷ এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াত ৰে’ল বিভাগে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে৷ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মাণ্ডলিক ৰে’ল প্ৰৱন্ধকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত শিমলুগুৰিৰ ওচৰত দিখৌ নদীৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ যোৱাত ৰে’লপথ, ৰে’লৱে কলনী আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ প্লাৱিত হৈছে ।
সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ শিমলুগুৰি-নামটিহাট আৰু শিমলুগুৰি–চেলেংহাট অংশত ৰে’ল চলাচল সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে । ভাৰতীয় ৰে’লৱেই যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে তৎকালীনভাৱে একাধিক সহায়মূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশত আৱদ্ধ যাত্ৰীসকলক স্থলপথৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিতভাৱে গন্তব্যস্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও শিৱসাগৰ টাউন আৰু নিউ তিনিচুকীয়াৰ মাজত এখন বিশেষ ৰে’ল চলোৱা হৈছে, যাতে যাত্ৰীসকলৰ যাতায়াত সহজ হয় । যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰধান ৰে’ল ষ্টেচনসমূহত হেল্প ডেস্ক স্থাপন কৰা হৈছে । লগতে, বৰ্তমানৰ ৰে’লৱেৰ নিয়ম অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত যাত্ৰীসকলৰ টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাও অব্যাহত ৰখা হৈছে । বানৰ ফলত কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল, শ্বৰ্ট-টাৰ্মিনেট, নিয়ন্ত্ৰিত অথবা ডাইভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশত ৰে’ল সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰায় ১৫ দিন সময় লাগিব পাৰে । ৰে’লৱেৰ প্ৰযুক্তিগত দলসমূহে ২৪ ঘণ্টাই যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে, যাতে সুৰক্ষাৰ সৰ্বোচ্চ মানদণ্ড বজাই ৰাখি অতি সোনকালে স্বাভাৱিক ৰে’ল চলাচল পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় ।
ইফালে, পুনৰুদ্ধাৰৰ সময়ছোৱাত যাত্ৰীসকলৰ যাতায়াত অধিক সহজ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভজো আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত দৈনিক এখন বিশেষ ৰে’ল চলোৱাৰ পৰিকল্পনাও ভাৰতীয় ৰে’লৱেই গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে কাৰ্যকৰী সম্ভাৱনীয়তা আৰু প্ৰয়োজনীয় অনুমোদনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।
ৰে’লৱেৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নজৰ ৰাখিছে আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ কামৰ সমন্বয় সাধন কৰি আছে । ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ মতে, যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাই সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ । সেয়েহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে যাত্ৰীসকলক ৰে’লৱেৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ জৰিয়তে শেহতীয়া ৰে’ল চলাচলৰ অৱস্থা নিশ্চিত কৰি ল’বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেবাখনো নদী, উজনিত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ, ৰে’ল চলাচলত ব্যাঘাত