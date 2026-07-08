অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুসহ তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
কেইবাটাও দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী তিনি ছাত্ৰ সংগঠনৰ ৷
Published : July 8, 2026 at 5:43 PM IST
সৰুপথাৰ: বিধানসভাৰ মজিয়াত অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাক লৈ আলোচনা হৈ থকাৰ মাজতে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে বুধবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উত্তপ্ত হৈ পৰে ৷
অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান, নগাৰ আগ্রাসন ৰোধ কৰা, অসমৰ ভূমি অক্ষত ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ, সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষাৰ দাবীত আৰু অসম চৰকাৰ-প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বিৰোধিতাৰে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থা আৰু গোর্খা ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কার্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ৷
সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা সৰুপথাৰ সমজিলা কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰকৰ্মীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ৷ নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা চৰকাৰৰ সন্দেহজনক স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন প্ৰতিবাদী দল-সংগঠনৰ ৷ কেন্দ্ৰ তথা অসম-নাগালেণ্ড ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ শাসন কৰি থকাৰ পিছতো তেনে সুৱৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি সীমা সমস্যা সমাধান নকৰিলে কেতিয়া সমাধান কৰিব বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই প্ৰশ্ন কৰে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ "নগাৰ আগ্ৰাসন বন্ধ কৰক, দিল্লী-দিছপুৰ হায় হায়, অসমৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰক, অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰক, তেজ দিম মাটি নিদিও" ইত্যাদি শ্ল’গানেৰে সৰুপথাৰৰ ৰাজপথৰ লগতে সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ উত্তাল হৈ পৰে ৷
গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈয়ে কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে অতীজৰে পৰা আমি দাবী জনাই আহিছোঁ যে অসম-নাগালেণ্ডৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লাগে ৷ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, নাগালেণ্ডত বিজেপি চৰকাৰ, অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এই চৰকাৰকেইখনৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱতে এই সমস্যাটো আজিকোপতি সমস্যা হৈ ৰ'ল ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাই আচলতে যেনে ধৰণে অসমৰ ভূমিত আগ্ৰাসন কৰিব বিচাৰে, তেনে ধৰণে তেখেতলোকে আগ্ৰাসন চলাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সৌ সিদিনা আচলতে লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে অসমৰ ভূমিত থকা গৃহসমূহত লোকপিয়ল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷ সেই কথাটোৱে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি দুৰ্বলতা, এই দুৰ্বলতাটোক আচলতে উদঙাই দিলে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ শুনানি কিন্তু কেৱল অসমৰ কাৰণেটো নহয় ৷ যে ইয়াত নাগালেণ্ডে আহি নামফলক আঁৰি গাঁও এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিব, এই বিষয়সমূহত ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ ৰায় অনুসৰি খাটে নেকি ? এই কথাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব ৷ নাগালেণ্ডে যেনেধৰণে আগ্ৰাসন চলাইছে, অসম চৰকাৰৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বাবে তেখেতলোক সক্ষম হৈছে বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থাই অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ আৰু তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে এই সমস্যাটোৰ যদি স্থায়ী সমাধান নহয়, তেনেহ'লে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ৷"
চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক মহেশ্বৰ গোৱালাই কয়, "সৰুপথাৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে অসম-নাগালেণ্ড যিটো স্থায়ী সীমা সমস্যা, এই স্থায়ী সীমা সমস্যাৰ সমাধান কিন্তু যুগ যুগ ধৰি আমি বিভিন্ন দল-সংগঠনে দাবী জনাই আহিছোঁ ৷ অসম চৰকাৰখনে কিন্তু এই অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকবাৰে গা-এৰা দিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৷"
চৰকাৰে শীঘ্ৰে অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নকৰিলে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ অধিক গণতান্ত্ৰিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : পথাৰত পানী বিচাৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় পালেহি কৃষক মুক্তি