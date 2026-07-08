ETV Bharat / state

অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুসহ তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

কেইবাটাও দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী তিনি ছাত্ৰ সংগঠনৰ ৷

ASSAM NAGALAND BORDER ISSUE
অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুকে ধৰি তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 5:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: বিধানসভাৰ মজিয়াত অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাক লৈ আলোচনা হৈ থকাৰ মাজতে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে বুধবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উত্তপ্ত হৈ পৰে ৷

অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান, নগাৰ আগ্রাসন ৰোধ কৰা, অসমৰ ভূমি অক্ষত ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ, সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষাৰ দাবীত আৰু অসম চৰকাৰ-প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বিৰোধিতাৰে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থা আৰু গোর্খা ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কার্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ৷

অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুকে ধৰি তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা সৰুপথাৰ সমজিলা কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰকৰ্মীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ৷ নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা চৰকাৰৰ সন্দেহজনক স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন প্ৰতিবাদী দল-সংগঠনৰ ৷ কেন্দ্ৰ তথা অসম-নাগালেণ্ড ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ শাসন কৰি থকাৰ পিছতো তেনে সুৱৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি সীমা সমস্যা সমাধান নকৰিলে কেতিয়া সমাধান কৰিব বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই প্ৰশ্ন কৰে ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ "নগাৰ আগ্ৰাসন বন্ধ কৰক, দিল্লী-দিছপুৰ হায় হায়, অসমৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰক, অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰক, তেজ দিম মাটি নিদিও" ইত্যাদি শ্ল’গানেৰে সৰুপথাৰৰ ৰাজপথৰ লগতে সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ উত্তাল হৈ পৰে ৷

ASSAM NAGALAND BORDER ISSUE
অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুকে ধৰি তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈয়ে কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে অতীজৰে পৰা আমি দাবী জনাই আহিছোঁ যে অসম-নাগালেণ্ডৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লাগে ৷ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, নাগালেণ্ডত বিজেপি চৰকাৰ, অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এই চৰকাৰকেইখনৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱতে এই সমস্যাটো আজিকোপতি সমস্যা হৈ ৰ'ল ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাই আচলতে যেনে ধৰণে অসমৰ ভূমিত আগ্ৰাসন কৰিব বিচাৰে, তেনে ধৰণে তেখেতলোকে আগ্ৰাসন চলাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সৌ সিদিনা আচলতে লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে অসমৰ ভূমিত থকা গৃহসমূহত লোকপিয়ল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷ সেই কথাটোৱে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি দুৰ্বলতা, এই দুৰ্বলতাটোক আচলতে উদঙাই দিলে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ শুনানি কিন্তু কেৱল অসমৰ কাৰণেটো নহয় ৷ যে ইয়াত নাগালেণ্ডে আহি নামফলক আঁৰি গাঁও এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিব, এই বিষয়সমূহত ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ ৰায় অনুসৰি খাটে নেকি ? এই কথাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব ৷ নাগালেণ্ডে যেনেধৰণে আগ্ৰাসন চলাইছে, অসম চৰকাৰৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বাবে তেখেতলোক সক্ষম হৈছে বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থাই অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ আৰু তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে এই সমস্যাটোৰ যদি স্থায়ী সমাধান নহয়, তেনেহ'লে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ৷"

ASSAM NAGALAND BORDER ISSUE
অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুকে ধৰি তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক মহেশ্বৰ গোৱালাই কয়, "সৰুপথাৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে অসম-নাগালেণ্ড যিটো স্থায়ী সীমা সমস্যা, এই স্থায়ী সীমা সমস্যাৰ সমাধান কিন্তু যুগ যুগ ধৰি আমি বিভিন্ন দল-সংগঠনে দাবী জনাই আহিছোঁ ৷ অসম চৰকাৰখনে কিন্তু এই অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকবাৰে গা-এৰা দিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৷"

চৰকাৰে শীঘ্ৰে অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নকৰিলে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ অধিক গণতান্ত্ৰিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : পথাৰত পানী বিচাৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় পালেহি কৃষক মুক্তি

TAGGED:

অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা
সদৌ অসম ছাত্র সন্থা
চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM NAGALAND BORDER ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.