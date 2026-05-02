অসমত এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, জ্যোতিষীয়ে কি কয় ?

অসমত এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, জ্যোতিষীয়ে কি কয় ?
পুনৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি ? বিৰোধীয়ে কিমান আসন পাব ? জ্যোতিষচাৰ্য ডঃ ভৰত ৰাজ আৰু ডঃ পৰশ মণি শৰ্মাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী ।
Published : May 2, 2026 at 3:04 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ৪ মে'ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএৰ দখলত থাকিব নেকি অসম ? নে এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই শেষ হাঁহি মাৰিব ? কোনে কিমান আসন পাব ? এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মনত উদয় হৈছে । এগজিট প'ল প্ৰকাশ পাইছে যদিও সকলোৰে মনত তীব্ৰ কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছে । কিন্তু জ্যোতিষীয়ে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ কি কয় ? এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষচাৰ্য ডঃ ভৰত ৰাজ আৰু ডঃ পৰশ মণি শৰ্মাই ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।
জ্যোতিষী ডঃ পৰশ মণি শৰ্মাৰ মতে নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব ?
ডঃ পৰশ মণি শৰ্মাই কয়, "৯ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ হৈছিল । সেইদিনা আছিল ধনু ৰাশি । আনহাতে ৪ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ ভোটগণনাৰ দিনটোত হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি । যিহেতু অসমৰ ৰাশি হৈছে কৰ্কট । এই সময়খিনিত ৰজা হৈ আছে সূৰ্য্য । আনহাতে ২০২৬ যিহেতু ১ সংখ্যাৰ বছৰ আৰু ১ মানে হৈছে ৰবি । গতিকে এই সময়খিনি ৰবিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা যদি চাওঁ তেওঁৰ ১ মূল্যাংক । আনহাতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰো মূল্যাংকনন হৈছে ১ । এইসময়খিনিত যদি চাও শুক্ৰৰ লগত বৃহস্পতিৰ দশা চলি আছে লগতে ৰাজচক্ৰৱৰ্তীৰ দশা চলি আছে মে' মাহৰ শেষলৈকে । লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো ২০২৭ লৈ ভাল সময় চলি আছে । এই সময়ছোৱাত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিখিনি দল আছে তেওঁলোকে ৮৫ৰ পৰা ৯৫ লৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু বিৰোধী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ শনিৰ চাৰেচাটি চলি আছে । তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে অন্তঃকন্দল, পৰাজয়ৰ এটা ইংগিত পোৱা গৈছে । আনহাতে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ শনিৰ চাৰেচাটি প্ৰথম দশা লগিছে গতিকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰটো এইবাৰ বহুত বেছি ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ব । তেওঁলোকৰ ভোটৰ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যদিও তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা খুব কম হ'ব ।
ইফালে অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নাম আৰু ৰাইজৰ দলৰ মূল্যাংকৰ দিশৰ পৰা যদি চাও তেন্তে তেওঁলোকৰ পূৰ্বতকৈ আসন বৃদ্ধি হ'ব । সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ নতুন নতুন মুখৰ বহু নেতা আহিব লগতে মন্ত্ৰিত্বৰ ফলো লাভ কৰিব ।
জ্যোতিষচাৰ্য ডঃ ভৰত ৰাজৰ অসমত কাৰ হ'ব চৰকাৰ ?
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসমত যিহেতু বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বতাহ চলি আছে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচন অতি আকৰ্ষণীয় । এই নিৰ্বাচনত কোনটো এটা দলেই সংখ্যাগৰিষ্ঠ হিচাপে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব । আন এটা দলৰ সহায় লৈহে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব । আহিবলগীয়া সময়খিনিত ৰাইজে যিদৰে ভাবি আছে বা দলসমূহে যিদৰে ভাবি আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ব । দলসমূহে যিদৰে কৈ আছে যে কোনো এটা দলে ৯০/১০০ আসন লাভ কৰিব, তেনেকুৱা নহয় । সম্পূৰ্ণ এক বেলেগ ধৰণৰ দৃশ্যপট হ'বলৈ গৈ আছে । তেতিয়ালৈকে আমি অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব । এই নিৰ্বাচনত যদিওবা শাসকীয় দলেই চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু বিৰোধী দলে এটা ভাল স্থান লাভ কৰিব । বিৰোধী দলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যিমান বেয়া ফলাফল হ'ব বুলি ভবা হৈছে সিমান বেয়া ফলাফল নহয় । মোৰ হিচাপত ৫০ খনতকৈ ওপৰত আসন বিৰোধীয়ে লাভ কৰিব ।"
শিক্ষা, উন্নয়ন আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰেক্ষাপট
এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষচাৰ্য ডঃ ভৰত ৰাজে কয়, "২০২৬ৰ এই বছৰৰ মূল্যাংক হৈছে ১ । কিন্তু ১ৰ সমান্তৰালকৈ ৮ সংখ্যাটোও আছে । ৮ সংখ্যাটো আচলতে ন্যায় পালক । যিসকল নম্বৰ ১ আৰু ৮ ৰ মানুহ তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্ষটো ভাল যদিও বহু প্ৰত্যাহ্বান আহিব । প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কষ্ট নকৰাকৈ একো লাভ নকৰিব । এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ মানলৈ এইসময়খিনি ভাৰত তথা যিসমূহ চুবুৰীয়া দেশ আছে সেইবোৰৰ বাবে বৰ এটা ভাল সময় নহয় । এই সময়ছোৱাত কোনো ভাল নেতা বা কোনো জনপ্ৰিয় লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে । সমান্তৰালকৈ অসমতো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে । এই সময়খিনিত আমি এনে কিছু বেয়া খবৰ শুনিম যিবোৰে আমাৰ মনত আঘাত দিব । ২০২৫ত যিদৰে কিবা হেৰুৱাম বুলি আমি কৈছিলোঁ তেনেদৰে ২০২৬য়েও আমাক কষ্ট দিব । এই সময়খিনিত মানুহে অলপ বিবেক বুদ্ধিৰে কাম কৰিলে ভাল হ'ব ।"
