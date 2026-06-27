ETV Bharat / state

ছাডেন ভিজিত; সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কিছু সমস্য়া থকা বুলি স্বীকাৰ বিধায়কৰ ।

Assurance from MLA Tapan Das to solve the problems of Sonapur District Hospital
সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: মহানগৰীৰ সোণাপুৰস্থিত জিলা চিকিৎসালয়ত ছাডেন ভিজিত বিধায়ক ড৹ তপন দাসৰ । বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি সমস্য়াৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰোগীৰ সৈতেও মতবিনিময় কৰে । এবছৰৰ ভিতৰত চিকিৎসালয়ত প্ৰায়ভাগ সেৱাই উপলব্ধ হৈছে যদিও কিছু কিছু সমস্য়া থকা বুলি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে ।

শুক্ৰবাৰে বিয়লি বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিভাগসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে সামগ্ৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাপনাৰ বুজ লয় । পৰিদৰ্শনকালত বিধায়ক দাসে চিকিৎসালয়খনত উপলব্ধ স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান, ৰোগীসকলৰ সুবিধা-অসুবিধা, প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সা-সঁজুলি আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।

সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ (ETV Bharat Assam)

বিভাগসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তব্যৰত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত চিকিৎসালয়খনৰ বৰ্তমানৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় । বিধায়ক দাসে স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান অধিক উন্নত কৰাৰ লগতে ৰোগীসকলক ক্ষিপ্ৰ আৰু সুচাৰুৰূপে সেৱা আগবঢ়াবলৈ চিকিৎসাকৰ্মীসকলক কেতবোৰ প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ।

Assurance from MLA Tapan Das to solve the problems of Sonapur District Hospital
সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিচতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক দাসে কয়, "ৰাইজক উন্নত আৰু গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য । চিকিৎসালয়খনৰ যিবোৰ অভাৱ-অভিযোগ বা সমস্যা আছে, সেইসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । চিটি স্কেনৰ অভাৱ আছে আৰু শীঘ্ৰে এই সমস্য়া সমাধান কৰা হ'ব । তদুপৰি আন কেইটামান সমস্য়া নোহোৱাও নহয় । "

১ জুলাইৰ পৰা বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ :

আনহাতে, ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিশেষ সুখবৰ ঘোষণা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে । অহা ১ জুলাইৰ পৰা ৩০ জুলাইলৈ সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এমহীয়া এপিএছচি আৰু এডিআৰই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ড° তপন দাসৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত)ৰ সহযোগত এই বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চৰ্চালৈ আনি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰা হৈছে ।

কৰ্মশালাৰ সবিশেষ তথ্য :

এই প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়সমূহ হৈছে এপিএছচি,ইউপিএছচি,এডিআৰই আৰু অন্যান্য চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষা । শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰসমূহ সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও অনলাইন পঞ্জীয়নৰ বাবে লিংক আৰু QR কোডৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত ৫৯ টা গোচৰত ৬২ জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক : মুখ্যমন্ত্রী

অসমলৈ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ আবণ্টন বৃদ্ধিৰ বাবে দিল্লীত মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বিধায়ক ড৹ তপন দাস
সোণাপুৰ
ছাডেন ভিজিত
SONAPUR DISTRICT HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.