ছাডেন ভিজিত; সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

ছাডেন ভিজিত; সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ
চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কিছু সমস্য়া থকা বুলি স্বীকাৰ বিধায়কৰ ।
Published : June 27, 2026 at 11:21 AM IST
সোণাপুৰ: মহানগৰীৰ সোণাপুৰস্থিত জিলা চিকিৎসালয়ত ছাডেন ভিজিত বিধায়ক ড৹ তপন দাসৰ । বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি সমস্য়াৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰোগীৰ সৈতেও মতবিনিময় কৰে । এবছৰৰ ভিতৰত চিকিৎসালয়ত প্ৰায়ভাগ সেৱাই উপলব্ধ হৈছে যদিও কিছু কিছু সমস্য়া থকা বুলি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে ।
শুক্ৰবাৰে বিয়লি বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিভাগসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে সামগ্ৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাপনাৰ বুজ লয় । পৰিদৰ্শনকালত বিধায়ক দাসে চিকিৎসালয়খনত উপলব্ধ স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান, ৰোগীসকলৰ সুবিধা-অসুবিধা, প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সা-সঁজুলি আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
বিভাগসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তব্যৰত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত চিকিৎসালয়খনৰ বৰ্তমানৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় । বিধায়ক দাসে স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান অধিক উন্নত কৰাৰ লগতে ৰোগীসকলক ক্ষিপ্ৰ আৰু সুচাৰুৰূপে সেৱা আগবঢ়াবলৈ চিকিৎসাকৰ্মীসকলক কেতবোৰ প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পিচতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক দাসে কয়, "ৰাইজক উন্নত আৰু গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য । চিকিৎসালয়খনৰ যিবোৰ অভাৱ-অভিযোগ বা সমস্যা আছে, সেইসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । চিটি স্কেনৰ অভাৱ আছে আৰু শীঘ্ৰে এই সমস্য়া সমাধান কৰা হ'ব । তদুপৰি আন কেইটামান সমস্য়া নোহোৱাও নহয় । "
১ জুলাইৰ পৰা বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ :
আনহাতে, ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিশেষ সুখবৰ ঘোষণা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে । অহা ১ জুলাইৰ পৰা ৩০ জুলাইলৈ সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এমহীয়া এপিএছচি আৰু এডিআৰই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ড° তপন দাসৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত)ৰ সহযোগত এই বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চৰ্চালৈ আনি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰা হৈছে ।
কৰ্মশালাৰ সবিশেষ তথ্য :
এই প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়সমূহ হৈছে এপিএছচি,ইউপিএছচি,এডিআৰই আৰু অন্যান্য চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষা । শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰসমূহ সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও অনলাইন পঞ্জীয়নৰ বাবে লিংক আৰু QR কোডৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত ৫৯ টা গোচৰত ৬২ জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক : মুখ্যমন্ত্রী
অসমলৈ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ আবণ্টন বৃদ্ধিৰ বাবে দিল্লীত মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত