ETV Bharat / state

সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ প্ৰাঞ্জল শৰ্মালৈ ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ-২০২৫

ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি ।

Assistant Professor of Physics at Jagiroad College is among the winners of the Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2025
জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং: জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিশ্বমানৰ স্বীকৃতি । মহাবিদ্য়ালয়খনৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানৰ সন্মানীয় ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ-২০২৫ লাভ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

উল্লেখ্য় যে, বিজ্ঞান জগতৰ অস্কাৰ হিচাপে পৰিচিত ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি । বিশ্বজুৰি মৌলিক গৱেষণাত অসাধাৰণ অৱদান আগবঢ়োৱা বিজ্ঞানীসকলক এই বঁটা প্রদান কৰা হয় ।

ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাৰ বিশ্ববিখ্যাত 'চিইআৰএন'ত সম্পন্ন হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাগাৰ 'এএলআইচিই'ত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে ড৹ শৰ্মাক এই বিশ্বমানৰ স্বীকৃতি প্রদান কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য় যে, 'চিইআৰএন'ৰ এটিএলএএছ, চিএমএছ, এএলআইচিই আৰু এলবিচিবি পৰীক্ষাগাৰত অন্তৰ্ভুক্ত বিজ্ঞানীসকলক মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানৰ ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ-২০২৫ প্ৰদান কৰা হৈছে ।

বিশ্বৰ প্রায় ১৩,০০০ গৱেষক বিজ্ঞানীৰ অংশীদাৰিত্ব থকা এই পুৰস্কাৰত মাননি হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে ৩০ লাখ মার্কিন ডলাৰ । ড৹ শৰ্মা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ড৹ বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত গবেষণা কৰা এএলআইচিই-জিইউৰ বিজ্ঞানী দলটোৰ এজন অন্যতম সদস্য । ড৹ প্ৰাঞ্জল শৰ্মা জড়িত হৈ থকা এএলআইচিই পৰীক্ষাগাৰে মূলতঃ অতি কম দূৰত্বৰ আৰু চৰম পৰিস্থিতিত থকা পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ ওপৰত গৱেষণা চলাইছিল ৷

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান সময়ৰ কণিকা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ মূল তত্ত্ব হ’ল ষ্টেণ্ডার্ড মডেল, যাৰ জৰিয়তে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ মৌলিক কণিকা আৰু শক্তিৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বৰ্ণনা কৰা হয় । ষ্টেণ্ডার্ড মডেলত অন্তৰ্ভুক্ত 'কিউচিডি' তত্ত্ব অনুসৰি সাধাৰণ অৱস্থাত অতি কম দূৰত্বৰ আৰু চৰম পৰিস্থিতিত থকা অৱস্থা এটা পোৱা সম্ভৱ নহয় । কিয়নো, তেনে অৱস্থাৰ মূল উপাদান কোৱাৰ্ক আৰু গ্লুৱনবোৰ সাধাৰণতে 'এইচএডিআৰঅএন'ৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে ।

তেনে ধৰণৰ নতুন অৱস্থা এটা প্ৰায় ১৩.৭ নিযুত বছৰৰ আগতে হোৱা বিগ-বেঙৰ অলপ মাইক্ৰ’ ছেকেণ্ড পিছত বিৰাজমান আছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । পৰীক্ষাগাৰত তেনে ধৰণৰ চৰম অৱস্থা এটা পাবলৈ হ’লে পোহৰৰ বেগত গতি কৰা দুটা বিপৰীত দিশৰ নিউক্লিয়াছৰ মাজত সংঘৰ্ষ কৰাই সৃষ্টি কৰিব পাৰি । 'চিইআৰএন'ত থকা এএলআইচিই পৰীক্ষাগাৰত তেনে ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি চৰম পৰিস্থিতিত থকা পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ ওপৰত গৱেষণা চলি আহিছে ।

জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁ বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ গৱেষণা প্ৰকল্পত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ কৰাটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ড৹ শৰ্মাৰ এই সাফল্য সন্দৰ্ভত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই কয়, "এই বিশেষ সন্মান কেৱল জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় বা অসমৰ বাবেই নহয়, সমগ্র দেশৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁৰ এই সফলতাই আগন্তুক প্রজন্মৰ শিক্ষার্থীক বিজ্ঞান গৱেষণাৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"

TAGGED:

জাগীৰোড
ইটিভি ভাৰত অসম
পদার্থ বিজ্ঞান
বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি
BREAKTHROUGH PRIZE 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.