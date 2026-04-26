সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ প্ৰাঞ্জল শৰ্মালৈ ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ-২০২৫
ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি ।
Published : April 26, 2026 at 1:08 PM IST
ধিং: জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিশ্বমানৰ স্বীকৃতি । মহাবিদ্য়ালয়খনৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানৰ সন্মানীয় ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ-২০২৫ লাভ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
উল্লেখ্য় যে, বিজ্ঞান জগতৰ অস্কাৰ হিচাপে পৰিচিত ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি । বিশ্বজুৰি মৌলিক গৱেষণাত অসাধাৰণ অৱদান আগবঢ়োৱা বিজ্ঞানীসকলক এই বঁটা প্রদান কৰা হয় ।
ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাৰ বিশ্ববিখ্যাত 'চিইআৰএন'ত সম্পন্ন হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাগাৰ 'এএলআইচিই'ত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে ড৹ শৰ্মাক এই বিশ্বমানৰ স্বীকৃতি প্রদান কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে, 'চিইআৰএন'ৰ এটিএলএএছ, চিএমএছ, এএলআইচিই আৰু এলবিচিবি পৰীক্ষাগাৰত অন্তৰ্ভুক্ত বিজ্ঞানীসকলক মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানৰ ব্ৰেকথ্ৰু পুৰস্কাৰ-২০২৫ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
বিশ্বৰ প্রায় ১৩,০০০ গৱেষক বিজ্ঞানীৰ অংশীদাৰিত্ব থকা এই পুৰস্কাৰত মাননি হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে ৩০ লাখ মার্কিন ডলাৰ । ড৹ শৰ্মা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ড৹ বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত গবেষণা কৰা এএলআইচিই-জিইউৰ বিজ্ঞানী দলটোৰ এজন অন্যতম সদস্য । ড৹ প্ৰাঞ্জল শৰ্মা জড়িত হৈ থকা এএলআইচিই পৰীক্ষাগাৰে মূলতঃ অতি কম দূৰত্বৰ আৰু চৰম পৰিস্থিতিত থকা পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ ওপৰত গৱেষণা চলাইছিল ৷
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান সময়ৰ কণিকা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ মূল তত্ত্ব হ’ল ষ্টেণ্ডার্ড মডেল, যাৰ জৰিয়তে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ মৌলিক কণিকা আৰু শক্তিৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বৰ্ণনা কৰা হয় । ষ্টেণ্ডার্ড মডেলত অন্তৰ্ভুক্ত 'কিউচিডি' তত্ত্ব অনুসৰি সাধাৰণ অৱস্থাত অতি কম দূৰত্বৰ আৰু চৰম পৰিস্থিতিত থকা অৱস্থা এটা পোৱা সম্ভৱ নহয় । কিয়নো, তেনে অৱস্থাৰ মূল উপাদান কোৱাৰ্ক আৰু গ্লুৱনবোৰ সাধাৰণতে 'এইচএডিআৰঅএন'ৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে ।
তেনে ধৰণৰ নতুন অৱস্থা এটা প্ৰায় ১৩.৭ নিযুত বছৰৰ আগতে হোৱা বিগ-বেঙৰ অলপ মাইক্ৰ’ ছেকেণ্ড পিছত বিৰাজমান আছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । পৰীক্ষাগাৰত তেনে ধৰণৰ চৰম অৱস্থা এটা পাবলৈ হ’লে পোহৰৰ বেগত গতি কৰা দুটা বিপৰীত দিশৰ নিউক্লিয়াছৰ মাজত সংঘৰ্ষ কৰাই সৃষ্টি কৰিব পাৰি । 'চিইআৰএন'ত থকা এএলআইচিই পৰীক্ষাগাৰত তেনে ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি চৰম পৰিস্থিতিত থকা পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ ওপৰত গৱেষণা চলি আহিছে ।
জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁ বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ গৱেষণা প্ৰকল্পত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ কৰাটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ড৹ শৰ্মাৰ এই সাফল্য সন্দৰ্ভত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই কয়, "এই বিশেষ সন্মান কেৱল জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় বা অসমৰ বাবেই নহয়, সমগ্র দেশৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁৰ এই সফলতাই আগন্তুক প্রজন্মৰ শিক্ষার্থীক বিজ্ঞান গৱেষণাৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"
