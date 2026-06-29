ETV Bharat / state

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ধ্বংস কৰিব পাৰ্থেনিয়াম ! কলিয়াবৰত উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তি

অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ সহকাৰী অধ্যাপকে উলিয়ালে কৌশল ।

parthenium in Kaliabor
পাৰ্থেনিয়াম নিৰ্মূলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বেচৰকাৰী সংস্থা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 12:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : পাৰ্থেনিয়াম বা গাজৰ ঘাঁহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো এক ভয়াৱহ অপতৃণ হিচাপে পৰিচিত হৈছে । ই কেৱল কৃষিভূমিৰে ক্ষতি নকৰে, মানুহ আৰু পশুধনৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতি মাৰাত্মক বুলি বিবেচিত হৈছে । কলিয়াবৰতো এই মাৰাত্মক অপতৃণ ভয়াবহ ৰূপত বিস্তাৰ হৈছে । যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক শংকিত কৰি তুলিছে ।

এই ক্ষেত্ৰত শংকিত হোৱাতকৈ সজাগ আৰু সাৱধানতা অতিকৈ প্ৰয়োজন । এই বিষয়ে ইটিভি ভাৰতত বিস্তাৰিত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱা পিছত পাৰ্থেনিয়াম নিৰ্মূলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে এক বেচৰকাৰী সংস্থা । তদুপৰি, ঘৰুৱা উপায়েৰে কেনেদৰে এই অপতৃণবিধ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে এক বিধান উলিয়াইছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ) এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকে ।

অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ সহকাৰী অধ্যাপকে উলিয়ালে কৌশল (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই এই অপতৃণবিধৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াইছে । সহকাৰী অধ্যাপক বেজবৰুৱাই উল্লেখ কৰা মতে, এই পাৰ্থেনিয়াম গছবিধ ধ্বংস কৰিবলৈ বহুতো ৰাসায়নিক উপায় আছে যদিও ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ফলত কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰতা নষ্ট হোৱাৰ লগতে আন বহু প্ৰকাৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে । সেয়ে তেওঁ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তথ্যৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা উপায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এক অপতৃণনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি সুফল লাভ কৰি পাৰি বুলি কয় ।

parthenium in Kaliabor
পাৰ্থেনিয়াম নিৰ্মূলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বেচৰকাৰী সংস্থা (ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব মিশ্ৰণ :

এই সন্দৰ্ভত চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই কয়, "ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা এক লিটাৰ ভিনেগাৰত কিছু পৰিমাণে নিমখ দহ লিটাৰ পানীৰ লগত ভালদৰে মিহলাই, তাত কিছু পৰিমাণে চেম্পু মিহলাই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি পাৰ্থেনিয়াম গছত প্ৰয়োগ কৰিলে সুফল পোৱা যায় ।"

ইতিমধ্যে, বেজবৰুৱাই মিশ্ৰণটো প্ৰয়োগ কৰি লাভ কৰা সফলতাৰ বিষয়ে কয়,"অসমত আগতে আমি বাংলাদেশীক খেদোৱাক লৈ আন্দোলন কৰিছিলো;কিন্তু তলে-তলে কিছুমান গছে আগ্ৰাসন কৰি লৈছে যিবোৰ অতি মাৰাত্মক । যি ক্ষেত্ৰত আমাৰ খবৰেই হোৱা নাছিল । পাৰ্থেনিয়াম নামৰ গছবিধো তেনে এক সমস্যা । এই সমস্যাটো পুৰণি যদিও এতিয়া ইয়াৰ ভয়াবহভাৱে বিস্তাৰ হৈছে । এই গছে এলাৰ্জি থকা লোকৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক ৰূপে দেখা দিব পাৰে । ই সেই এলাৰ্জি বৃদ্ধি কৰিব, চৰ্ম ৰোগে দেখা দিব । এই গছজোপা নাশ কৰিবলৈও বহু সমস্যা । ইয়াক গৰু-ছাগলীয়েও নাখায় । ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে বৃদ্ধি হয় যে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যায় ।"

পাৰ্থেনিয়াম নিৰ্মূলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বেচৰকাৰী সংস্থা (ETV Bharat Assam)

ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব :

ৰাইজে ল'বলগীয়া পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মই ভাবো ৰাইজ ইয়াৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে । কিছু-কিছু ঠাইত এই বিষয় লৈ ৰাইজ সজাগ হোৱা দেখা গৈছে। ৰাইজে যদি চেষ্টা কৰে এই গছবিধ নাশ কৰিব পাৰিব । বহু ঠাইত ৰাসায়নিক অপতৃণনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰিছে ।ৰাউণ্ড আপ (Roundup-Glyphosate 41% SL) আৰু ২,৪-ডি (2,4-D-Amine Salt/Ester) ব্যৱহাৰ কৰে;কিন্তু ইয়াক আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত ইয়াক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । তাকে যদি আমি ই‌য়াত ব্যৱহাৰ কৰো,তেতিয়াহ'লে আমি একে ভুল কৰা হ'ব । এটা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ গৈ আন এটা সমস্যা বঢ়াই লোৱা হ'ব । আন কিছুমান প্ৰাকৃতিক নিৰাময় ব্যৱস্থাও আছে । কিছুমান বিটল (এবিধ পাত খোৱা পোক) আছে; কিন্তু আমি যদি বিটেল পাৰ্থেনিয়ামত দিও, ই আন শস্যলৈ বিয়পিব পাৰে ।"

এনে সমস্যাৰ মাজতে চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লৈ ভিনেগাৰ, নিমখ আৰু চেম্পুৰে এক মিশ্ৰণ কৰি পাৰ্থেনিয়াম গছত প্ৰয়োগ কৰি সুফল লাভ কৰাৰ বিষয়ে কয় ,"এচেটিক এচিডৰ লগত ছডিয়াম ক্ল'ৰাইড মিহলাই এই গছবিধ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় । এই মিশ্ৰণটো চেয়াৰ কৰি পাৰ্থেনিয়াম গছত প্ৰয়োগ কৰিছো । বাত আৰু গা-গছ শুকাইছে;কিন্তু শিপা পৰিছেনে নাই সেইটোলৈ কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।"

নিৰ্মূল কৰিবলৈ ওলাই আহিল প্ৰত্যাশা :

কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত দাঁতিত, অব্যৱহৃত মুকলি পথাৰত আৰু কলং সুঁতিৰ পাৰত পাৰ্থেনিয়াম গছে ভায়াবহতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই বিষয় লৈ সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমতো সৰৱ চৰ্চা চলিছে। অথচ কলিয়াবৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বিশেষকৈ কলিয়াবৰ সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা নাতিদূৰৰ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ তলত এইবিধ অপতৃণ অভাৱনীয়ভাৱে বিস্তাৰ হোৱাতো পথাচাৰী আৰু সেই স্থানতে অৱস্থিত এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিপজ্জনক হৈ পৰিছে। প্ৰশাসনৰ এনে আওকণীয়া ভূমিকাৰ সময়তে গভীৰ প্ৰত্যাশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে কলিয়াবৰৰ এক সামাজিক স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা প্ৰত্যাশাই। দেওবাৰে সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়া সদস্যসকলে স্বাস্থ্যসন্মত ব্যৱস্থাৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ তলৰ ৰাজপথৰ দাঁতিৰ পাৰ্থেনিয়াম গছসমূহ পৰিস্কাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ ঘাঁহে আতংকিত কৰিছে জনতাক?

সত্ৰপীঠ মাজুলীত বিয়পিছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা

TAGGED:

পাৰ্থেনিয়াম
ইটিভি ভাৰত অসম
কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়
অপতৃণ
TIPS FOR DISPOSE OF PARTHENIUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.