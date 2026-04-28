পুৱা ১০.৩০ বজাত ঘোষণা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল

HS FINAL EXAM RESULTS 2026
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 6:53 AM IST

Updated : April 28, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: প্ৰায় ৩ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই মঙলবাৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ঘোষণা কৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য আৰু বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ ৷

উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষত ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষা অন্ত পৰিছিল ১৬ মাৰ্চত । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৮২১ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা ৷

এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষত কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত মুঠ ৩,৩০,৭৪৪ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ২,৪৭,৮৬৫ গৰাকী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ১,০২,৬৪৮ গৰাকী ছাত্ৰ, ১,৪৫,২১৬ গৰাকী ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এজন ৷

ইফালে বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ৬১,৫৬৮ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৪,৮০১ ছাত্ৰ, ২৬,৭৬৬ ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এগৰাকী । আনহাতে বাণিজ্য শাখাত এইবাৰ মুঠ ১৯, ৮০৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ১৩,৭৮২ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬,০২৪ গৰাকী ছাত্ৰী । বৃত্তিমুখী শাখাত ১,৫০৫ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৮৮৭ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬১৮ গৰাকী ছাত্ৰী ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰা অনুসৰি পুৱা ১০.৩০ বজাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷

পৰীক্ষাৰ ফলাফল চাবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভাগীয় ৱেবচাইটৰ লগতে আন কেবাটাও ৱেবচাইট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷ ৱেবচাইটলৈ গৈ নিজৰ ৰোল নম্বৰ Submit কৰিলেই তেওঁলোকে ফলাফল লাভ কৰিব ৷ মুঠ ১২ টা ৱেবচাইটত উপলব্ধ হ’ব ফলাফলসমূহ ৷ এই ৱেবচাইটসমূহ হৈছে-

  • https://ahsec.assam.gov.in
  • www.assamresult.in
  • https://assamjobalerts.com
  • www.indiaresults.com
  • www.schools9.com
  • www.results.shiksha
  • www.iResults.in
  • www.iResults.NET
  • www.vidyavision.com
  • www.jagranjosh.com
  • www.ndtv.com
  • www.indianexpress.com

