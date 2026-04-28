পুৱা ১০.৩০ বজাত ঘোষণা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল
Published : April 28, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 7:18 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰায় ৩ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই মঙলবাৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ঘোষণা কৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য আৰু বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ ৷
উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষত ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষা অন্ত পৰিছিল ১৬ মাৰ্চত । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৮২১ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা ৷
এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষত কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত মুঠ ৩,৩০,৭৪৪ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ২,৪৭,৮৬৫ গৰাকী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ১,০২,৬৪৮ গৰাকী ছাত্ৰ, ১,৪৫,২১৬ গৰাকী ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এজন ৷
The results of the 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 will be declared tomorrow (28 April) at 10:30 AM, following an official press release at 7:30 AM. My best wishes to all candidates awaiting their results.@himantabiswa— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) April 27, 2026
ইফালে বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ৬১,৫৬৮ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৪,৮০১ ছাত্ৰ, ২৬,৭৬৬ ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এগৰাকী । আনহাতে বাণিজ্য শাখাত এইবাৰ মুঠ ১৯, ৮০৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ১৩,৭৮২ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬,০২৪ গৰাকী ছাত্ৰী । বৃত্তিমুখী শাখাত ১,৫০৫ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৮৮৭ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬১৮ গৰাকী ছাত্ৰী ।
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰা অনুসৰি পুৱা ১০.৩০ বজাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷
পৰীক্ষাৰ ফলাফল চাবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভাগীয় ৱেবচাইটৰ লগতে আন কেবাটাও ৱেবচাইট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷ ৱেবচাইটলৈ গৈ নিজৰ ৰোল নম্বৰ Submit কৰিলেই তেওঁলোকে ফলাফল লাভ কৰিব ৷ মুঠ ১২ টা ৱেবচাইটত উপলব্ধ হ’ব ফলাফলসমূহ ৷ এই ৱেবচাইটসমূহ হৈছে-
- https://ahsec.assam.gov.in
- www.assamresult.in
- https://assamjobalerts.com
- www.indiaresults.com
- www.schools9.com
- www.results.shiksha
- www.iResults.in
- www.iResults.NET
- www.vidyavision.com
- www.jagranjosh.com
- www.ndtv.com
- www.indianexpress.com
