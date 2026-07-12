পথাৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণ : ধোপগুৰিত পৰম্পৰা আৰু সমন্বয়ৰ অপূৰ্ব ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব

পথাৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণ : ধোপগুৰিত পৰম্পৰা আৰু সমন্বয়ৰ অপূৰ্ব ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব
ৰাজ্যৰ কৃষকসকল এতিয়া পথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ডিমৰীয়া অঞ্চলতো ভূঁই ৰোৱা পৰ্বৰ দ্বাৰা এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল ।
Published : July 12, 2026 at 2:54 PM IST
সোণাপুৰ : এতিয়া খেতিৰ বতৰ । কৃষকে সপোন দেখাৰ সময় । গাঁৱৰ পথাৰবোৰত এতিয়া যেন উখল-মাখল পৰিৱেশ । চোকা ৰ'দ বা ধাৰাসাৰ বৰষুণলৈ ভ্ৰূক্ষেপ নাই কাৰোৰে- হাতত সেউজীয়া কঠীয়া লৈ পথাৰত এতিয়া ব্যস্ত জাক-জাক ৰোৱনী। কোনোবা ডেকাই যদি পাৱাৰটিলাৰে মাটি চহ কৰিছে, আন কোনোবাই আকৌ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৰু হালেৰে পথাৰৰ মাটি বোকা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে স্কুলৰ গৰমৰ বন্ধত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ অহা কণ-কণ শিশুহঁতেও পথাৰৰ বোকা-পানী গচকি অপাৰ আনন্দ লৈছে । সিহঁতৰ মনৰ ফূৰ্তিৰ যেন আজি সীমা নাই ।
ধোপগুৰিৰ অতুল বৰদলৈৰ পথাৰতো একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে । ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব উপলক্ষে আত্মীয়, গাঁৱৰ জ্ঞাতি সকলো অতুলৰ পথাৰলৈ ওলাই আহিল । সকলোৱে একগোট হৈ নেদেখাজনক স্মৰণ কৰি হাল মেলি, এক মাংগলিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে পথাৰত সপোনৰ লখিমী ৰোপণ কৰিলে ।
ৰাজনীতিৰ পথাৰ এৰি বোকা পথাৰত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা
ধোপগুৰিৰ এই চহা পৰিৱেশে ৰাজনৈতিক নেতা-কৰ্মীসকলকো আকৰ্ষণ কৰিলে । দিনটোৰ ৰাজনৈতিক ব্যস্ততা একাষৰীয়া কৰি ডিমৰীয়া মণ্ডল বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল পথাৰত নামিল । হাতত কঠীয়া তুলি ল'লে আৰু ৰোৱনীৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই ভূঁই ৰুলে । আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতো এইদৰে আনন্দত মতলীয়া হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে অসমীয়া সমাজৰ কৃষি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে ।
'পথাৰ আৰু বজাৰ আমাৰ হ'বই লাগিব'
ধোপগুৰিৰ অতুল বৰদলৈৰ পথাৰত আয়োজিত ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচীত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক বিজয় পাঠকেও অংশগ্ৰহণ কৰে । পথাৰৰ বোকাত নামি, গৰুৰে হাল বাই এক অভূতপূৰ্ব অভিজ্ঞতা লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰি পাঠকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ধোপগুৰিৰ অতুল বৰদলৈৰ পথাৰত আমি আজি সকলোৱে মিলি মাটি চহ কৰিলোঁ আৰু ভূঁই ৰুলোঁ । ইয়াৰ পৰা যি তৃপ্তি আৰু আনন্দ পালোঁ, সেয়া ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আজিও যি মিলাপ্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতি জীয়াই আছে, সেয়া অতুলনীয় । লোকসকলে ইজনে-সিজনৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু সকলোৱে একগোট হৈ আনন্দত মতলীয়া হয় ।"
পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ সমন্বয়ৰ প্ৰসংগ টানি তেওঁ কয়, "আমি আজি পুৰণি নিয়মেৰে গৰুৰেও হাল বালোঁ, কাৰণ গৰুৰে হালবোৱা আমাৰ মূল পৰম্পৰা । ইয়াৰ লগতে আধুনিক পদ্ধতিৰে ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰটিলাৰে সোনকালে মাটি চহ কৰা হ'ল । শিশুসকলেও ইয়াৰ মাজতে আনন্দ ল'লে ।"
অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনীতি আৰু স্বাভিমানৰ কথা উল্লেখ কৰি জিলা সম্পাদকগৰাকীয়ে 'অসম কেশৰী' অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰীৰ এক ঐতিহাসিক উক্তি সোঁৱৰাই কয়, "অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰীয়ে তাহানিতেই কৈছিল- 'যি জাতিৰ হাতত পথাৰ আৰু বজাৰ নাথাকে, সেই জাতি দীৰ্ঘম্যাদী হ'ব নোৱাৰে ।' সেই কাৰণেই আজিৰ সময়ত পথাৰখনো আমাৰ হ'ব লাগিব আৰু বজাৰখনো আমাৰ নিজৰ হাতলৈ আনিব লাগিব । তেতিয়াহে অসমীয়াৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু স্বাভিমান যুগ যুগলৈ জীয়াই থাকিব ।"
কলৰ দোনাত সম্প্ৰীতিৰ ভোজ
ধোপগুৰিৰ অতুল বৰদলৈৰ পথাৰৰ এই ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী কেৱল ধান খেতি কৰাৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ নাথাকিল । ই পৰিণত হ'ল এক বাৰেৰহণীয়া সমন্বয়ৰ উৎসৱত । ৰাজনৈতিক নেতা-কৰ্মী, গাঁৱৰ ৰোৱনী-হালোৱা আৰু বিভিন্নজনৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে আধুনিকতাৰ ধুমুহাইও অসমীয়া সমাজৰ এই কৃষিভিত্তিক আপোন সংস্কৃতি তথা মিলাপ্ৰীতিৰ এনাজৰী আজিও ছিগিব পৰা নাই । দিনটোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত সকলোৱে এক গোট হৈ কলৰ দোনাত পৰম্পৰাগতভাৱে সম্প্ৰীতিৰ ভোজ খোৱা কাৰ্যই ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যৰ সৌষ্ঠৱ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিলে ।
লগতে পঢ়ক :