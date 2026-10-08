বৰপেটা জিলা: জৰাজীৰ্ণ বাঁহ-কাঠৰ দলঙে এতিয়াও ভৰসা; মন্দিয়াত উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি

বৰপেটা জিলা: জৰাজীৰ্ণ বাঁহ-কাঠৰ দলঙে এতিয়াও ভৰসা; মন্দিয়াত উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি
নৈ পাৰ হ'বলৈ কোনো সুব্যৱস্থা নাই । বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ হাহাকাৰ ।
Published : October 8, 2026 at 5:12 PM IST
জনীয়া : দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পিছতো এতিয়াও অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চল যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বহু পিছপৰি আছে । যোগাযোগৰ অভাৱৰ ছবিখন যেন এতিয়াও সলনি হোৱা নাই ।
বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ হালধীয়া আৰু ভেড়া গাঁৱৰ জৰাজীৰ্ণ বাঁহ-কাঠৰ দলঙে সেই বাস্তৱতাৰ পুনৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে । দৈনিক শ শ লোকৰ যাতায়াতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে ব্যৱহৃত এই দলংসমূহ এতিয়া বিপজ্জনক হৈ পৰিছে ।
কলগাছিয়াৰ হালধীয়া গাঁৱৰ জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোখনৰ এতিয়া শোচনীয় অৱস্থা । দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতায়াত কৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোখন এতিয়া বিপজ্জনক হৈ পৰিছে । প্ৰতিদিনে মৰণত শৰণ দি ৰাইজে বাঁহৰ সাঁকোখন অতিক্ৰম কৰে ।
বছৰ বছৰ ধৰি এই বাঁহৰ সাঁকোখনৰ ওপৰেদি হালধীয়া, ধৰ্মপুৰকে ধৰি কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে যাতায়াত কৰি আহিছে । কিন্তু বৰ্তমান সাঁকোখনৰ অৱস্থা ইমানেই শোচনীয় হৈ পৰিছে যে ৰাইজে যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে । উক্ত স্থানত এখন উপযুক্ত দলং নথকাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ।
বিশেষকৈ চাৰিচকীয়া আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন এই বাঁহৰ সাঁকোখনৰ ওপৰেৰে চলাচল কৰিব নোৱাৰে । ফলত কোনো লোক অসুস্থ হ'লে বা জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'লে ৰোগীক সময়মতে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ।
ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও বিপদসংকুলভাৱে এই সাঁকোখন পাৰ হ'বলগীয়া হয় ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোখনৰ বাবে বহু সময়ত যাতায়াত ব্যাহত হয় । সাঁকোখন পাৰ হওঁতে সঘনাই দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হোৱা বুলিও ৰাইজে দাবী কৰিছে । বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত বা বাৰিষা পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে ।
নদীত পানীৰ সোঁত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত বাঁহৰ সাঁকোখন পাৰ হোৱাটো যথেষ্ট বিপজ্জনক হৈ পৰে । সেয়ে পোকালাগী নদীৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ সাঁকোখনৰ স্থানত শীঘ্ৰে এখন কাঠ বা পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালী এই সাঁকোৰে পাৰ হয় । কেতিয়াবা সাঁকোৰ পৰা পৰি যায় । হাস্পতালত ৰোগী লৈ যোৱাত আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে । এম্বুলেন্স বা জৰুৰীকালীন সেনাৰ বাহন আহিব নোৱাৰে । সেয়ে আমাৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক এখন দলং বনাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।"
একেটা সমষ্টিৰে অন্তৰ্গত বলাইপাথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ভেড়া গাঁৱতো একেই দুৰৱস্থা । মৰা নদীৰ ওপৰত থকা এই জৰাজীৰ্ণ দলঙে ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈ আহিছে । ভেড়া গাঁও, লাচাংগা, জমেৰকুৰ, বিলৰটাৰী, হালধীয়া আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে দৈনিক এই দলংখনেৰে যাতায়াত কৰে । কিন্তু দলংখনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় ।
ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি যোৱাৰ লগতে দুই এডাল বাঁহৰ ওপৰতে দলংখন কোনোমতে আছে । কেৱল সাধাৰণ ৰাইজেই নহয়, বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলেও এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰ বাবেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে দলংখনৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হয় ।
বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত দলংখন পাৰ হোৱাটো আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো স্থায়ী সমাধান নোহোৱাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়, "যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে । বহু ভয় লাগে । কালিও এজনী ছোৱালী পৰি গৈছিল । আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ । বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক এটাই অনুৰোধ কৰিছো যাতে সোনকালে দলংখন মেৰামতি কৰি দিয়ে বা এখন নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে ।" হালধীয়া আৰু ভেড়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ এটাই আশা স্থানীয় বিধায়কে তেওঁলোকৰ এই সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :