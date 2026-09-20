অসমৰ সংশোধিত চাহ উদ্দীপনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰপ্তানি বৃদ্ধি চিটিচি চাহৰ
সংশোধিত ATISIS ৰ জৰিয়তে ৰপ্তানি কৰা একক উৎপত্তিস্থল অসম গুণগত চিটিচি চাহৰ বাবে প্ৰতি কেজিত ৩ টকাকৈ ইনচেণ্টিভ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : September 20, 2026 at 4:14 PM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ সংশোধিত অসম চাহ উদ্যোগ বিশেষ উদ্দীপনা আঁচনি (ATISIS), ২০২০ক আদৰণি জনাইছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে নতুন নীতিৰ কাঠামোৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ শক্তিশালী হ’ব আৰু ঘৰুৱা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত গুৱাহাটী নিলাম ব্যৱস্থাৰ ভূমিকা বৃদ্ধি পাব ।
১৮ ছেপ্টেম্বৰত অধিসূচনা কৰা সংশোধিত ATISIS ৰ জৰিয়তে ৰপ্তানি কৰা একক উৎপত্তিস্থল অসম গুণগত চিটিচি চাহৰ বাবে প্ৰতি কেজিত ৩ টকাকৈ ইনচেণ্টিভ প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে অসম চাহ উদ্যোগৰ উচ্চ আভ্যন্তৰীণ পৰিবহণ, কণ্টেইনাৰ পুনৰ স্থাপন আৰু টাৰ্মিনেল হেণ্ডলিং খৰচ হ্ৰাস কৰা ।
সংশোধিত আঁচনিখনৰ এটা মূল ব্যৱস্থা হ'ল গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা চিটিচি চাহক ৰপ্তানি প্ৰৰোচনাৰ উদ্দেশ্যে "গুণগত চিটিচি চাহ" হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া । জিটিএচিৰ মতে, এই ব্যৱস্থাই ৰপ্তানি বজাৰত নিলাম হোৱা অসম চিটিচি চাহৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Assam's revised ATISIS gives major boost to GTAC-linked CTC exportshttps://t.co/kfMTpGhyl1— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 20, 2026
সংশোধিত আঁচনিখনে গতানুগতিক আৰু বিশেষ চাহৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজসাহায্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১০ টকাৰ পৰা ১৫টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু প্ৰতিটো ইউনিট বা বাগিচাৰ সৰ্বোচ্চ বাৰ্ষিক দাবী ১ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
মাচা চাহকো এই আঁচনিৰ অধীনলৈ অনা হৈছে ৷ আনহাতে ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ সুতৰ ৰাজসাহায্য ১৫ লাখ টকাৰ পৰা ২০ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সংশোধিত আঁচনিখনৰ ম্যাদ ২০৩১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
এই নতুন ব্যৱস্থাসমূহ অসম চৰকাৰৰ চাহ খণ্ডৰ বাবে ২০২৬-২৭ বাজেট প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য’ত প্ৰিমিয়াম অসম চিটিচি চাহৰ বাবে ৰপ্তানিমুখী প্ৰতি কেজি চাহত ৩ টকা ইনচেণ্টিভ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু গতানুগতিক আৰু বিশেষ চাহৰ বাবে সমৰ্থন বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
গুৱাহাটী চাহ নিলাম ক্ৰেতা সন্থাৰ সম্পাদক দীনেশ বিহানীয়ে কয় যে ৰপ্তানি ইনচেণ্টিভৰ অধীনত জিটিএচিৰ নিলাম বিক্ৰীৰ স্বীকৃতিয়ে সংগঠিত নিলাম চেনেলত অধিক অংশগ্ৰহণৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বিহানীয়ে কয়, "বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ চিটিচি চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ বাবে নতুন ৰপ্তানি প্ৰৰোচনাৰ অধীনত জিটিএচি নিলাম বিক্ৰীৰ স্বীকৃতিয়ে সংগঠিত নিলাম চেনেলত অধিক অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰিব, অসমৰ ৰপ্তানি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাক সমৰ্থন কৰিব, আৰু ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত জিটিএচিৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।"
Assam's revised tea incentive scheme boosts GTAC-linked CTC exports#Assam #HimantaBiswaSarma #GTAC— ANI Digital (@ani_digital) September 20, 2026
Read @ANI Story|https://t.co/be1KGVRzYh pic.twitter.com/3oZfL0J7Z8
সংশোধিত নীতিৰ কাঠামোৰ বাবে অসম চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে জিটিএচিৰ অধ্যক্ষই নিলামৰ মঞ্চক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক চাহ ব্যৱসায়ে স্বীকাৰ কৰিছে ৷ লজিষ্টিক ব্যয় বৃদ্ধিৰ মাজতে অসম চাহ উদ্যোগে ৰপ্তানিৰ বাবে অধিক সমৰ্থন আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা উন্নত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ সময়তে এই সংশোধিত ইনচেণ্টিভ প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰিমিয়াম অসম চিটিচি চাহ ৰপ্তানি সমৰ্থন কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম বাজেট ২০২৬-২৭ৰ অংশ হিচাপে প্ৰথমে প্ৰতি কেজিত ৩ টকাৰ ৰপ্তানি ইনচেণ্টিভ ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
শেহতীয়া অধিসূচনাখনে সংশোধিত উদ্দীপনাক কাঠামো ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ বাবে সমৰ্থনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে নীতিগত সময়সীমা ২০৩১ চনলৈ বৃদ্ধি কৰে । জিটিএচিৰ বাবে নিলামত বিক্ৰী হোৱা চিটিচি চাহক "গুণগত চিটিচি চাহ"ৰ সংজ্ঞাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ই ৰাজ্যখনৰ সংগঠিত চাহ নিলাম ব্যৱস্থাক নতুন ৰপ্তানি প্ৰৰোচনা ব্যৱস্থাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: অসমবাসীৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াইছে বাঁহে: মুখ্যমন্ত্ৰী